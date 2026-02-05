ETV Bharat / state

మేడారం హుండీల లెక్కింపు ప్రారంభం - రూ.40కోట్ల వరకు ఆదాయం వస్తుందని అంచనా

ఈసారి మేడారం జాతరలో 788 హుండీలు - హనుమకొండ టీటీడీ కల్యాణమండపంలో ఏర్పాట్లు చేసిన అధికారులు - కొబ్బరికాయ కొట్టి లెక్కింపును ప్రారంభించిన దేవాదాయశాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ

హుండీ ఆదాయాన్ని లెక్కిస్తున్న సిబ్బంది (ETV)
Medaram Sammakka Saralamma Jathara Hundi Counting : మేడారం మహాజాతర హుండీ లెక్కింపు ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. హనుమకొండలోని టీటీడీ కల్యాణ మండపంలో దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ ఈ లెక్కింపు ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. దీని కోసం దాదాపు పది రోజుల సమయం పట్టనుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈసారి మేడారంలో 788 హుండీలను అధికారులు ఏర్పాటు చేయగా పెద్ద ఎత్తున భక్తులు మేడారం జాతరకు తరలివచ్చి తమ కానుకలు సమర్పించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.

మేడారం మహాజాతర అమ్మవార్లు వనప్రవేశం చేయడంతో పరిసమాప్తమైన నేపథ్యంలో హుండీల లెక్కింపు ప్రక్రియ ఈరోజు మొదలవడంతో హనుమకొండ నగరంలోని టీటీడీ కల్యాణ మండపం వద్ద పోలీసులు పకడ్బందీగా భద్రతా ఏర్పాట్లను చేశారు. మంత్రి కొండా సురేఖ కొబ్బరికాయ కొట్టి లెక్కింపును లాంఛనంగా ప్రారంభించగా ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు అధికారులు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

మేడారం హుండీల లెక్కింపు ప్రారంభం - ఆదాయం భారీగా వస్తుందని అంచనా (ETV)

లెక్కింపు ప్రక్రియలో 500ల మంది సభ్యులు : సమ్మక్క సారలమ్మ గద్దెల చెంత 588, పగిడిద్దరాజు, గోవిందరాజుల గద్దెల చెంత 152 చొప్పున ఇంకా వడి బియ్యం కోసం 3, తిరుగువారం కోసం 40 మొత్తం 788 హుండీలను ఏర్పాటు చేశారు. దేవాదాయ శాఖ సిబ్బంది, సేవా సమితి నుంచి 500 మంది సభ్యులు ఈ లెక్కింపు ప్రక్రియలో పాల్గొన్నారు. దీనికోసం పోలీసులు పటిష్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు.

టీటీడీ కల్యాణ మండపంలో లెక్కింపు (ETV)

వేలల్లో మొదలై కోట్లకు చేరిన అమ్మవారి కానుకలు : సమ్మక్క సారలమ్మ మేడారం జాతర సందర్భంగా వచ్చే కానుకలు తొలుత వేలు, ఆ తర్వాత లక్షల్లోకి చేరి క్రమంగా కోట్లకు చేరుకుంది. 2018 సంవత్సరంలో రూ. 8.14 కోట్లు, 2020లో రూ. 9.87 కోట్లు, 2022లో రూ. 12.45 కోట్ల ఆదాయం వచ్చిందని దేవాదాయ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. 2024 జాతరలో రూ.13 కోట్ల మేర ఆదాయం వచ్చింది. ఈసారి ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించిన జాతరకు భక్తులు భారీగా పోట్టెత్తినందున ఆదాయం కూడా అదే రీతిలో పెరుగుతుందని ప్రభుత్వ యంత్రాంగం భావిస్తోంది.

తిరుగువారం పండుగకూ తగ్గని భక్తులు : ములుగు జిల్లా తాడ్వాయి మండలం మేడారం గ్రామంలో గత నెల 28 నుంచి 31 వరకూ మహాజాతర అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. వనమంతా సందడి నెలకొని పరిసరాలు జన మేడారంగా మారిన దృశ్యాలు చూశాం. మేడారం మహాజాతరకు నెల రోజుల ముందు నుంచే భక్తుల తాకిడి భారీ సంఖ్యలో పెరిగింది. జాతర ముగిసిన అనంతరం వచ్చిన ఆదివారం, ఆ తరువాత నిన్న బుధవారం జరిగిన తిరుగువారం పండుగ సందర్భంగా కూడా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చి అమ్మవార్ల గద్దెలను దర్శించుకున్నారు.

మేడారం ఆలయ అభివృద్ధి పనుల్లో భాగంగా గద్దెల చుట్టూ ఏర్పాటు చేసిన రాతి దిమ్మెలు కొంత వరకు కదిలిన నేపథ్యంలో అవి కింద పడకుండా తీసి పక్కన పెట్టినట్లు మంత్రి కొండా సురేఖ వివరించారు. త్వరలోనే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో చర్చించి మిగతా పెండింగ్ పనులతో పాటు శాశ్వత నిర్మాణాలను త్వరలోనే పూర్తి చేస్తామని ఆమె తెలిపారు. ఈసారి మేడారానికి సుమారు రెండున్నర కోట్ల వరకు భక్తులు వచ్చారన్న ఆమె ఇంతమందికి సౌకర్యాలపై ఏర్పడిన చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు సహజమేనని చెప్పారు.

"ఇక్కడ 23 సీసీ కెమెరాలు పెట్టాం. అయ్యగార్లు కూడా ఉంటారు. అదేవిధంగా ఎండోమెంట్, రెవెన్యూ, పోలీసు శాఖల ఆధ్వర్యంలో లెక్కింపు ప్రక్రియ పర్యవేక్షణ కొనసాగుతోంది. గత జాతరలో రూ.13 కోట్లు వచ్చాయి. ఇప్పుడు దానికి 3 రెట్ల ఆదాయం వస్తుందని భావిస్తున్నాం. ఎందుకంటే కోటిన్నర నుంచి రెండున్నర కోట్లకు భక్తులు పెరిగారు. దాని వల్ల కానుకలు ఎక్కువగానే వస్తాయని అంచనా వేస్తున్నాం. 280 హుండీలు కూడా అదనంగా పెట్టాం. లెక్కింపునకు సమయం కూడా ఎక్కువ సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది" -కొండా సురేఖ, దేవాదాయ శాఖ మంత్రి

జనాన్ని వీడి వనంలోకి వన దేవతల ప్రవేశం - ముగిసిన మేడారం జాతర

మేడారం - భక్తజన సంబురం

