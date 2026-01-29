అత్యంత వైభవంగా మేడారం మహా జాతర - గద్దెలపైకి సారలమ్మ, పగిడిద్దరాజు, గోవిందరాజు
మేడారం మహా జాతరలో తొలి ఘట్టం పూర్తి - అర్ధరాత్రి భక్తుల జయజయధ్వానాల మధ్య గద్దెలపైకి వనదేవతలు - వనదేవతలను తీసుకువస్తుండగా అడుగడుగునా శివసత్తుల పూనకాలు
Published : January 29, 2026 at 10:06 AM IST
Sammakka Saralamma Jatara 2026 : మలుగు జిల్లాల్లో అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్న మేడారం జాతరకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివస్తున్నారు. మేడారం గద్దెలపైకి సారలమ్మ, పగిడిద్దరాజు, గోవిందరాజులు చేరుకున్నారు. దీంతో మహాజాతరలో తొలి ఘట్టం పూర్తయింది. బుధవారం అర్ధరాత్రి భక్తుల జయజయధ్వానాల మధ్య డోలు, వాయిద్యాల నడుమ గద్దెలపైకి వనదేవతలు చేరుకున్నారు. ఆదివాసీ సంప్రదాయాాల ప్రకారం పూజారులు వన దేవతలను తీసుకువచ్చారు. వన దేవతలను తీసుకువస్తుండగా శివసత్తులు అడుగడుగునా పూనకాలు వేశారు. సారలమ్మ రాక సందర్భంగా ఎదురుకోళ్లతో భక్తులు స్వాగతం పలికారు. మూడంచెల భద్రత నడుమ వన దేవతలు గద్దెలపైకి చేరుకున్నారు. గద్దెలపై కొలువుదీరిన వన దేవతలను దర్శించకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.
తొలి ఘట్టం పూర్తి : గద్దెలపైకి వన దేవతల ఆగమనంతో మేడారం జాతరలో తొలి ఘట్టం పూర్తైంది. కుంకుమ భరిణ రూపంలో గద్దెలపైకి సారలమ్మ చేరుకుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల నుంచి మేడారానికి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తున్నారు. ఆర్టీసీ బస్సులు, ప్రైవేటు వాహనాల్లో మేడారం చేరుకుంటున్నారు. దీంతో మేడారం, జంపన్నవాగు పరిసర ప్రాంతాలు భక్తజన సంద్రంగా మారాయి. జంపన్న వాగులో భక్తులు పుణ్యస్నానాలను ఆచరిస్తున్నారు. అనంతరం గద్దెల వద్దకు చేరుకుని మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నారు. అమ్మవార్లకు నిలువెత్తు బంగారం సమర్పిస్తున్నారు. ఈ నెల 31 వరకు మేడారం మహా జాతర జరగనుంది.
సేవలో 40 వేల మంది సిబ్బంది : మేడారం జాతర దృష్ట్యా ఎక్కడా ఎలాంటి ఆవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ఐజీ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని పోలీస్ యంత్రాంగం కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేసింది. 42 హెక్టార్లలో 21 శాఖలకు చెందిన 40 వేల మంది సిబ్బంది జాతర విధుల్లో భాగస్వాములయ్యారు. మరోవైపు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ బుధవారం హైదరాబాద్లోని సెక్రటేరియట్ నుంచి హై ఫ్రీక్వెన్సీ వాకీటాకీతో మేడారంలో ట్రాఫిక్ విధుల్లో ఉన్న సిబ్బందితో మాట్లాడి పరిస్థితులను తెలుసుకున్నారు. భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా పని చేయాలని అధికారులకు పొంగులేటి సూచించారు.