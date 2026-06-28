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జల్సాలకు అలవాటుపడి - అమ్మమ్మను హత్య చేసిన మనవడు

అమ్మమ్మకు కల్లులో మత్తుమందు కలిపి చంపిన మనవడు - జల్సాలకు అలవాటుపడి బంగారు ఆభరణాల కోసం హత్య - అవ్వను చంపి చెవిదిద్దులు, ఉంగరంతో తీసుకుని పరార్‌

అమ్మమ్మను చంపిన మనవడి కేసు
Medak Grandmother Murder Case (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 28, 2026 at 10:29 PM IST

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Medak Grandmother Murder Case : చిన్నప్పుడు అమ్మ దగ్గర కన్నా అమ్మమ్మ దగ్గరే ఎక్కువ పెరుగుతాం. అసలు మనం కళ్లు తెరిచేదే అమ్మమ్మ ఇంట్లో! మనకు బాల్య స్మృతులన్నీ ఆ ఊరితోనే ముడిపడి ఉంటాయి. వేసవి సెలవులు వచ్చాయంటే అందరికీ ముందుగా గుర్తుకొచ్చేది అమ్మమ్మగారి ఇల్లే! ఎందుకంటే అసలు కన్నా వడ్డీ ముద్దు అన్నట్లు కడుపున పుట్టిన బిడ్డల కన్నా, వారి కడుపున పుట్టిన బిడ్డలు అంటేనే ఇంట్లో ఉన్న పెద్దవాళ్లకు ఎక్కువ ఇష్టం. కన్న బిడ్డలనైనా ఒక దెబ్బ వేసి ఉంటారేమోగానీ, మనవడు, మనవరాళ్ల మీద ఒక్కమాట పడనివ్వరు. మరి అలాంటి అమ్మమ్మను ఎంత ప్రేమగా చూసుకోవాల్సిన ఓ మనవడు దారుణానికి ఒడిగట్టాడు. జీవిత చరమాంకంలో ఆమెకు ఆసరాగా ఉండాల్సింది పోయి, తోడుగా ఉంటానంటూ నమ్మించి మోసానికి పాల్పడ్డాడు.

ప్రేమగా కల్లు తాగమన్నాడని : ఒంటరిగా ఉంటున్న అమ్మమ్మ వద్దకు వచ్చిన మనవడిని చూసి ఆ వృద్ధురాలు ఎంతో మురిసిపోయింది. 'ఏం కావాలన్నా నన్ను అడుగు అవ్వా అని అడిగితే, మానాయనే ఎంత మంచొడివిరా అని ఆనందపడిపోయింది. కన్నబిడ్డలు కూడా నా బాగోగులు చూసుకోకపోయినా, మనవడివి నువ్వు ఉన్నావు చాలు నాకు అని అనుకుంది'. మనవడు ప్రేమగా ఇచ్చిన కల్లు తాగి మగతగా నిద్రపోయింది. కానీ అదే ఆమెకు శాశ్వత నిద్రవుతుందని ఊహించలేకపోయింది. ఆరోగ్యంగా ఉన్న ఆ అవ్వ ఉన్నట్టుండీ నిద్రలోనే చనిపోయింది.

దింపుడు కళ్లెం వద్ద గమనించి : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం మెదక్‌ జిల్లా రామాయంపేటకు చెందిన దోమకొండ సాయమ్మకు కుమారుడు, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉండగా అందరికీ పెళ్లిళ్లు అయిపోయాయి. కుమారుడు వేరే కాపురం ఉంటుండగా వృద్దురాలు ఒంటరిగానే ఇంట్లో ఉంటోంది. అయితే అప్పుడప్పుడు ఆమె వద్దకు చిన్న కుమార్తె కుమారుడు విశాల్ వచ్చిపోతుంటాడు .ఆమెకు కావాల్సిన చిన్న చిన్న అవసరాలు తీరుస్తాడు. ఈ క్రమంలో విశాల్‌ అమ్మమ్మ ఇంటికి వచ్చిన రాత్రే ఆమె హఠాత్తుగా చనిపోయింది. అందరూ గుండెపోటుతో సాయమ్మ మరణించి ఉంటుందని భావించారు. అంత్యక్రియలకు ఏర్పాటు చేయగా దింపుడు కళ్లెం వద్ద ఆమెను పరీక్షించిన కుమారుడు శ్యామ్‌కు ఆమె మెడపై గాట్లు కనిపించాయి. ఆయినా ఆమె అంత్యక్రియలు నిర్వహించి, మూడోరోజు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.

"మృతురాలిని చితిపై పడుకోబెట్టినప్పుడు గొంతుపై గాట్లు ఉన్నట్లు ఆమె కుమారుడు గమనించాడు. మెడలో ఉన్న బంగారం ఎక్కడుందని కుటుంబ సభ్యులు చర్చించుకున్నారు. ఆ సమయంలో ఇంటి పక్కన ఉమ అనే మహిళ ద్వారా అసలు విషయం తెలిసింది. సాయమ్మ చిన్న కూతురు లక్ష్మి కుమారుడైన విశాల్​ రాత్రి పూట ఇంటిదగ్గరకొచ్చాడు. దీంతో అనుమానం వచ్చి అందరూ విశాల్​ను నిలదీశారు. నిజం చెప్పేందుకు తడబడ్డాడు. మేము దర్యాప్తు ప్రారంభించగా, విశాల్​ వాళ్ల అమ్మమ్మను డబ్బులు అడిగాడని, అందుకు ఆమె నిరాకరించిందని, దీంతో ఆమెకు కల్లులో నిద్ర మాత్రలు కలిపాడు. సాయమ్మ నిద్రించిన తర్వాత బీరువా తాళాలు తీసుకొని నగదు, నగలు తీసుకొని వాళ్ల అమ్మమ్మ ఎక్కడ నిద్ర లేస్తుందోనని ఆమె గొంతు నులిమి చంపేశాడు. ఇతనికి ప్రశాంత్ అనే యువకుడు సహాయం చేశాడు" - సైదా, రామాయంపేట సీఐ

జల్సాల కోసం డబ్బు అవసరమై : సాయమ్మ మృతిపై పోలీసులు లోతుగా విచారణ జరపగా, ఆమె చనిపోయిన రోజు చిన్న కుమార్తె కుమారుడు విశాల్‌ ఆమెతోనే ఉన్నాడని తేలింది. వెంటనే అతన్ని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగు చూశాయి. జల్సాలకు డబ్బుల అవసరం ఉండటంతో తానే స్నేహితుడు ప్రశాంత్‌తో కలిసి కల్లులో మత్తుమందు ఇచ్చి అవ్వకు తాగించామని చెప్పాడు. అనంతరం ఆమె గొంతు నులిమి హత్య చేసి చెవి కమ్మలతోపాటు ఉంగరం తీసుకుని పరారైనట్లు నిందితులు వెల్లడించారని పోలీసులు తెలిపారు. జల్సాల కోసం సొంత అమ్మమ్మనే హత్య చేయడంతో ప్రాంతంలో కలకలం రేపింది. తాత్కాలిక సుఖాల కోసం శాశ్వత బంధాలను సైతం తెంచుకుంటున్నారనడానికి ఇదే నిదర్శమని, తల్లిదండ్రులు సైతం పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారని ఓ కంట కనిపెడుతూ ఉండాలని పోలీసులు సూచించారు.

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TAGGED:

MEDAK GRANDMOTHER MURDER CASE
GRAND SON KILLS HIS GRANDMOTHER
GRANDMOTHER MURDERED FOR JEWLERY
అమ్మమ్మను చంపిన మనవడి కేసు
RAMAYAMPET MURDER CASE

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