Municipal Results : ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో రెండు పార్టీలు సమానంగా గెలుపు - అత్యధిక స్థానాల్లో హంగ్!
Municipal Results : ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో కాంగ్రెస్- బీఆర్ఎస్ మధ్య పోరు నువ్వా నేనా అన్నట్లు సమానంగా గెలుపు - 7 మున్సిపాలిటీల్లో దక్కని మ్యాజిక్ ఫిగర్
Published : February 13, 2026 at 7:22 PM IST
Telangana Municipal Elections 2026 : ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో పురపోరు ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. కాంగ్రెస్ - బీఆర్ఎస్ మధ్య అమీతూమీ అన్నట్లుగా పోరు కొనసాగింది. మొత్తం 19 పురపాలికల్లో బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ చెరో 6 స్థానాల్లో విజయం సాధించాయి. జహీరాబాద్, ఇస్నాపూర్, కోహిర్, ఇంద్రేశం, జిన్నారం, మెదక్, నర్సాపూర్లో హంగ్ వచ్చింది.
సంగారెడ్డి జిల్లాలో కాంగ్రెస్ హవా : సంగారెడ్డి జిల్లాలో 11 మన్సిపాలిటీలకు ఎన్నికలు జరగ్గా మూడింటిని బీఆర్ఎస్ గెల్చుకోగా ఐదింటిని కాంగ్రెస్ కైవసం చేసుకుంది. ఒకచోట బీజేపీ, రెండుచోట్ల స్వతంత్రులు కీలకంగా మారారు. ఆందోల్- జోగిపేట, నారాయణ్ ఖేడ్, సదాశివపేట, సంగారెడ్డిని హస్తం పార్టీ గెల్చుకుంది. గడ్డపోతారం,గుమ్మడిదల, ఇంద్రేశంను బీఆర్ఎస్ గెల్చుకుంది. జహీరాబాద్, ఇస్నాపూర్లో స్వతంత్రులు జిన్నారంలో బీజేపీ కీలకంగా మారింది.
ఆంధోల్- జోగిపేట పురపీఠాన్ని అధికార పార్టీ దక్కించుకుంది. 20 వార్డులకి గాను కాంగ్రెస్-16, బీఆర్ఎస్ - 3 స్వతంత్రులు-1 గెలుపొందారు. కోహీర్లో కాంగ్రెస్ అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. 16 వార్డులకి గాను కాంగ్రెస్-8, బీఆర్ఎస్ -5, బీజేపీ -1, ఇతరులు ఒక్కటి గెలిచారు. నారాయణ్ఖేడ్లో హస్తం హవా కొనసాగింది. 15 వార్డులకి కాంగ్రెస్-11 బీఆర్ఎస్ - 3, బీజేపీ -1 దక్కించుకుంది. సదాశివపేట్ పురపీఠం కాంగ్రెస్కి దక్కింది. 26 వార్డులకి గాను కాంగ్రెస్- 17, బీఆర్ఎస్ -7 బీజేపీ -1, స్వతంత్రులు-1 గెలిచారు. సంగారెడ్డిలో హస్తం పార్టీ స్పష్టమైన ఆధిక్యం కనబర్చింది. 38 వార్డులకిగాను కాంగ్రెస్-22, బీఆర్ఎస్-10, బీజేపీ -2, ఇతరులు-4 గెల్చుకున్నారు.
4 మున్సిపాలిల్లో హంగ్లు : జహీరాబాద్ పురపోరులో రాజకీయం రసవత్తరంగా మారింది. 37 వార్డులకి గాను బీఆర్ఎస్ -15, కాంగ్రెస్-14, బీజేపీ -3, ఇతరులు ఐదుచోట్ల విజయం సాధించారు. స్వతంత్రులు కీలకంగా మారారు. గడ్డపోతారం పురపీఠం బీఆర్ఎస్ దక్కించుకుంది. 18 వార్డులకి గాను బీఆర్ఎస్ -14, కాంగ్రెస్-3, ఇతరులు ఒక్కటి దక్కించుకున్నారు. గుమ్మడిదలని గులాబీపార్టీ దక్కించుకుంది. 22 వార్డులకి గాను బీఆర్ఎస్-15, కాంగ్రెస్-4, ,బీజేపీ -2, ఇతరులు ఒక్కటి గెల్చుకున్నారు ఇంద్రేశం మున్సిపాలిటీపై బీఆర్ఎస్ జెండా ఎగురవేసింది. 18 వార్డులకి గాను బీఆర్ఎస్ -9, కాంగ్రెస్-6- బీజేపీ-2, స్వతంత్రులు-1 గెలిచారు. జిన్నారంలో కాంగ్రెస్- బీఆర్ఎస్ మధ్య ఉత్కంఠ నెలకొంది. బీజేపీ, స్వతంత్ర అభ్యర్థులు కీలకంగా మారారు. 20 వార్డులకిగాను బీఆర్ఎస్- 8 కాంగ్రెస్-6 బీజేపీ -4 ఇతరులు-2 చోట్ల గెలిచారు. ఇస్నాపూర్లో స్వతంత్ర అభ్యర్థులుకీలకంగా మారారు. 26 వార్డులకి గాను బీఆర్ఎస్ -12, కాంగ్రెస్-10, స్వతంత్రులు-4 చోట్ల గెలిచారు.
మెదక్ జిల్లాలో 2 మున్సిపాలిటిలో హంగ్ : మెదక్ జిల్లాలో కాంగ్రెస్- బీఆర్ఎస్ మధ్య పోరు ఉత్కంఠ భరితంగా సాగింది. రామాయంపేట్ను కాంగ్రెస్ దక్కించుకోగా తూప్రాన్ బీఆర్ఎస్ గెల్చుకుంది. మెదక్, నర్సాపూర్లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు కీలకంగా మారారు. మెదక్లో 32 వార్డులకి గాను బీఆర్ఎస్-15, కాంగ్రెస్-14, బీజేపీ -2, ఒక్కచోట స్వతంత్ర అభ్యర్థి గెలిచారు. నర్సాపూర్లో 15 వార్డులకు గాను కాంగ్రెస్-6, బీఆర్ఎస్-5, బీజేపీ -4 గెల్చుకుంది. రాయామంపేట్లో 12 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్-8, బీఆర్ఎస్-3, బీజేపీ-1 గెల్చుకుంది. తూప్రాన్ పురపీఠాన్ని బీఆర్ఎస్ దక్కించుకుంది. 16 వార్డులకిగాను బీఆర్ఎస్-9, కాంగ్రెస్-4, బీజేపీ -3 గెల్చుకుంది.
సిద్దిపేట జిల్లాలో గులాబీ జెండా : సిద్దిపేటజిల్లాలోని 4 మున్సిపాల్టీల్లో మూడింటిని బీఆర్ఎస్ కైవసంచేసుకుంది. చేర్యాల, దుబ్బాక, గజ్వేల్ను బీఆర్ఎస్ దక్కించుకోగా హుస్నాబాద్ కాంగ్రెస్ ఖాతాలో చేరింది. చేర్యాలలో 12 వార్డుల్లో 7 గులాబీ జెండా రెపరెపలాడింది. కాంగ్రెస్ 5 వార్డులు గెల్చుకుంది. దుబ్బాకలో బీఆర్ఎస్ స్పష్టమైన ఆధిక్యాన్ని ప్రదర్శించింది. 20 వార్డులకు బీఆర్ఎస్-10, కాంగ్రెస్-4 బీజేపీ-2 ఇతరులు మూడుచోట్ల విజయం సాధించారు. హుస్నాబాద్ మున్సిపాలిటీని అధికార పార్టీ హస్తగతం చేసుకుంది. 20 వార్డులకుగాను కాంగ్రెస్-16, బీఆర్ఎస్ - 4 గెల్చుకున్నాయి.
Municipal Results : ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ ఖాతాలోకే అత్యధిక మున్సిపాలిటీలు
Municipal Results : తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికలు - 64 స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ గెలుపు