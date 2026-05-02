అమ్మాయిలతో సరదాల కోసం నేరాల బాట - జైలు నుంచి విడుదలైన 24 గంటల్లోనే?

జల్సాలు, అమ్మాయిల కోసం నేరాల బాట - మర్డర్​తో పాటు మరో తొమ్మిది కేసులు - జైలు నుంచి విడుదలైన మరుసటి రోజే మరోసారి చేతివాటం - కటకటాల్లోకి నెట్టిన పోలీసులు

Serial Burglar Arrested in Medak
Serial Burglar Arrested in Medak
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 2, 2026 at 4:39 PM IST

Serial Burglar Arrested in Medak : జైలు గడప దాటి 24 గంటలు కూడా గడవకముందే మళ్లీ పాత బుద్ధి చూపించాడు! అమ్మాయిలతో సరదాలు, విలాసాల కోసం విచ్చలవిడి జల్సాలకు అలవాటు పడి కన్నాలు వేయడమే వృత్తిగా మార్చుకున్నాడు ఈ కిలాడీ దొంగ. మెదక్ జిల్లాలో వరుస చోరీలతో కలకలం రేపిన మాచబోయిన మహేశ్ ​కుమార్ మళ్లీ పోలీసులకు చిక్కాడు. హవేళీ ఘన్​పూర్ మండలానికి చెందిన మహేశ్​ జల్సాల కోసం డబ్బు కావాల్సి వస్తే చాలు తాళం వేసిన ఇళ్లను, ఆలయాలను టార్గెట్ చేసేవాడు. గత నెల 11న జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన అతను, మరుసటి రోజే మిలటరీ కాలనీలో దొంగతనానికి పాల్పడ్డాడు. హవేళీ ఘన్​పూర్ మండలానికి చెందిన ఈ కిలాడీ దొంగ అసలు కథ ఏంటి? పోలీసులు అతడిని ఎలా ట్రాప్ చేశారు? ఈ కథనంలో చూద్దాం.

మెదక్ జిల్లా హవేళీ ఘన్​పూర్ మండలం తొగుట గ్రామానికి చెందిన మాచబోయిన మహేశ్​ కుమార్​ ట్రాక్ రికార్డ్ చూస్తే పోలీసులకే దిమ్మతిరుగుతోంది. కేవలం జల్సాల కోసం, అమ్మాయిలతో సరదాల కోసం నేరాల బాటపట్టాడు. ఇప్పటికే ఇతనిపై ఒక మర్డర్ కేసుతో పాటు, మరో తొమ్మిది ఇతర కేసులు ఉన్నాయి. దొంగతనమే వృత్తిగా మార్చుకున్న మహేశ్​కు జైలుకు వెళ్లడం, రావడం అలవాటుగా మారింది. తాజాగా ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌ 11వ తేదీన ఒక కేసులో జైలు నుంచి విడుదలయ్యాడు. కానీ బుద్ధి మార్చుకోలేదు. బయటకు వచ్చిన మరుసటి రోజే అంటే 12వ తేదీన మిలటరీ కాలనీలో మళ్లీ తన చేతివాటం ప్రదర్శించి పోలీసులకు షాక్ ఇచ్చాడు.

పగలు రెక్కీ, రాత్రుళ్లు దొంగతనం : మహేశ్​ చోరీ చేసే పద్ధతి చాలా పక్కాగా ఉంటుంది. డబ్బు అవసరమైనప్పుడు ముందుగా ఆయా ప్రాంతాల్లో రెక్కీ నిర్వహిస్తాడు. పగటి పూట తిరిగి ఎక్కడ తాళాలు వేసి ఉన్నాయి. భద్రత ఎక్కడ తక్కువగా ఉందనేది గమనిస్తాడు. అర్ధరాత్రి వేళల్లో తాళాలు పగులగొట్టి నిమిషాల్లో నగదు, నగలు ఊడ్చేస్తాడు. మెదక్ పట్టణంలోని జేఎన్ రోడ్డు పరిసరాల్లో ఇతను తిరుగుతున్నట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది. దీంతో ప్రత్యేక బృందాలు రంగంలోకి దిగాయి. సీసీఎస్ పోలీసులు కూడా రంగప్రవేశం చేసి టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్‌తో నిందితుడిని పట్టుకున్నారు.

"మహేశ్ నుంచి రూ.25,348 నగదు, 9.94 గ్రాముల బంగారం, 1.6 గ్రాముల వెండి స్వాధీనం చేసుకున్నాం. ఇతడు చాలా కేసుల్లో నిందితుడు. 2021లో పాపన్నపేటలో ఒక మర్డర్​ చేసి, జైలుకు వెళ్లి వచ్చాడు. అతడిపై తొమ్మిది కేసులున్నాయి. దొంగతనం చేసిన డబ్బుతో రెండు రోజులు అమ్మాయిలతో జల్సాలు చేస్తాడు. అవి అయిపోగానే మళ్లీ దొంగతనం చేస్తాడు. తను చివరగా హవేళీ ఘన్​పూర్ పోలీస్ స్టేషన్​ లిమిట్స్​లో 06-03-26న దొంగతనం చేసి, జైలుకు వెళ్లాడు. 11-04-26న బయటకు వచ్చాడు. వచ్చిన తెల్లారే మళ్లీ మిలిటరీ కాలనీ టెంపుల్​లో దొంగతనం చేశాడు. అతడి దగ్గరి నుంచి బంగారాన్ని రికవరీ చేశాం" - మహేశ్​, మెదక్ పట్టణ​ సీఐ

జల్సాలకు బానిసైతే జీవితం జైలుగోడల మధ్యే : కష్టపడకుండా వచ్చే సొమ్ము శాశ్వతం కాదని ఈ ఘటన మరోసారి నిరూపించింది. జల్సాలకు బానిసై తన జీవితాన్ని జైలు గోడల మధ్యే గడుపుతున్నాడు మహేశ్​. నేరగాళ్లు ఎంతటి తెలివైన వారైనా, పోలీసుల కళ్లు కప్పలేరని మెదక్ పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. జైలు నుంచి రాగానే మళ్లీ నేరం చేసి తిరిగి ఊచలు లెక్కపెడుతున్న మహేశ్​ కుమార్ కథ ఇది. ఇటువంటి నేరస్థుల పట్ల ప్రజలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు కోరుతున్నారు.

