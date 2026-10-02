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YUVA : పూల వ్యర్థాలతో పూజ వస్తువులు - సక్సెస్​ఫుల్​గా బిజినెస్ చేస్తున్న అన్నాచెల్లెళ్లు

పూల వ్యర్థాలతో పూజ వస్తువులు తయారీ చేయడం పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఒక అద్భుతమైన మార్గం. పూల వ్యర్థాలను ఉపయోగించి న్యాచురల్​గా అగరబత్తీలు, ధూప్ స్టిక్స్ వంటివి చేయడం వ్యర్థాల నిర్వహణకు తోడ్పడుతుంది.

Making Incense Sticks From Flowers
పూల నుంచి అగరుబత్తీల తయారీ (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2026 at 2:44 PM IST

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Making Incense Sticks From Flowers : పండుగ ఏదైనా పూలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. భక్తితో దేవుడికి సమర్పించిన ఆ పూలే పూజ పూర్తయ్యాక చెత్తకుప్పల్లోకి చేరుతున్నాయి. ముఖ్యంగా గణేశ్ నిమజ్జనాల సమయంలో భారీగా పూల వ్యర్థాలు పేరుకుపోయాయి. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చూపాలనుకున్న ఇద్దరు అన్నాచెల్లెళ్లు పూలకు కొత్త జీవితాన్ని ఇస్తున్నారు.

మెదక్ జిల్లా పేరూర్‌కు చెందిన శివ, దీపికలకు రెండేళ్ల క్రితం ఈ ఆలోచన వచ్చింది. నిమజ్జనాల సమయంలో ఎక్కడ చూసినా కనిపించిన పూల వ్యర్థాలు వారిని ఆలోచింపజేశాయి. పూలను చెత్తగా పడేయకుండా వాటిని సేకరించి, ఎండబెట్టి, ప్రాసెస్ చేస్తే ఉపయోగకరమైన ఉత్పత్తులు తయారు చేయొచ్చని భావించారు. అలా చిన్న ఆలోచనగా మొదలైన ప్రయాణం ఇప్పుడు ఓ వ్యాపారంగా మారింది.

పూల నుంచి అగరుబత్తీల తయారీ (ETV)

పూలను ఎండ బెట్టి పౌడర్‌గా చేసి ఉత్పత్తులు

మొదట స్నేహితుల సహకారంతో పూల సేకరణ ప్రారంభించారు. పూలలోని ప్లాస్టిక్, ఇతర వ్యర్థాలు వేరు చేసి వాటిని ఎండబెట్టి పౌడర్‌గా తయారు చేస్తున్నారు. ఈ పౌడర్‌తో అగరబత్తీలు, ధూప్ స్టిక్స్, పంచగవ్య ఉత్పత్తులు, నేచురల్ కలర్స్ తయారు చేస్తున్నారు. ఇక ఈ ఏడాది నుంచి సబ్బులను కూడా తయారు చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. గతేడాది సుమారు 8 టన్నుల పూలను సేకరించి ప్రాసెస్ చేశారు. ఈ ఏడాది ట్రై కార్పొరేషన్ల సహకారంతో ఏకంగా 11.8 టన్నుల పూల వ్యర్థాలను సేకరించినట్లు చెబుతున్నారు.

పూలను తీసుకొని వాటిని డ్రై ప్రాసెస్​లో పౌడర్​ చేస్తాం. ఆ పొడితో అగరబత్తీలు, ధూప్ స్టిక్స్, నేచురల్ కలర్స్ తయారు చేస్తాం. టన్ను పూల వ్యర్థాలను ప్రాసెస్ చేస్తే సుమారు 20 నుంచి 30 కిలోల వరకు పౌడర్ వస్తుంది. కిలో పౌడర్‌తో 600 అగరబత్తీలు తయారు చేయవచ్చు - శివ, పక్కా ఆర్గానిక్స్ ఫౌండర్

స్థానిక మహిళలకు ఉపాధి కల్పన

పూల సేకరణ నుంచి ఉత్పత్తుల తయారీ వరకు స్థానిక మహిళలకు ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు. మొదట్లో తమ ఆలోచనను ఎవరూ నమ్మలేదని కానీ పట్టుదలతో ముందుకు సాగామని చెబుతున్నారు. ఈ ప్రయత్నాన్ని గుర్తించిన ట్రై కార్పొరేషన్ అధికారులు నిమజ్జనాల సమయంలో పూలను ప్రత్యేకంగా సేకరించేలా సహకరిస్తున్నారు. దీంతో వేల కిలోల పూలు చెత్తగా మారకుండా కొత్త ఉత్పత్తులుగా మారుతున్నాయి.

ఇప్పటివరకు పూలతో అగరబత్తీలు, ధూప్ స్టిక్స్, నేచురల్ కలర్స్ తయారు చేసిన ఈ అన్నాచెల్లెళ్లు, మరిన్ని ఉత్పత్తులపై దృష్టి పెడుతున్నారు. ప్రతి నెలా 10 నుంచి 15 టన్నుల పూలను సేకరించాలన్నది తమ లక్ష్యమని దీపిక చెబుతోంది. భవిష్యత్తులో మరింత మంది మహిళలకు ఉపాధి కల్పించడంతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఈ సేవలను విస్తరించాలని భావిస్తున్నారు. పూజలో దేవుడికి సమర్పించిన పూలను మళ్లీ పూజా సామగ్రిగానే వినియోగదారుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు.

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MAKING AGARBATTIS FROM FLOWERS
పూలతో అగరబత్తీల తయారీ
MANUFACTURING ORGANIC INCENSESTICKS
BUSINESS USING FLORAL WASTE
MAKING INCENSE STICKS FROM FLOWERS

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