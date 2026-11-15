ఒక్కో ఉద్యోగానికి ఒక్కో ధర - ఎవరు ఎక్కువ చెల్లిస్తే వారికే జాబ్!
Bribes For Jobs in Model Schools: ఆదర్శ పాఠశాలల్లో అవుట్సోర్సింగ్ కింద ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు. అయితే మెదక్ జిల్లాలో నోటిఫికేషన్ ఇవ్వకుండానే నగదు వసూలు చేసి భర్తీ చేస్తున్నట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.
Published : November 15, 2026 at 2:38 PM IST
సాధారణంగా ఉద్యోగాలకు అభ్యర్థులను ఎన్నుకునే సమయంలో రాత పరీక్షలు, ఇంటర్వూలు నిర్వహిస్తారు. అయితే మెదక్ జిల్లాలో అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగాలకు మాత్రం ఒక్కో పోస్టుకు ఒక్కో రేటు చెబుతూ ఉద్యోగాలిస్తామంటున్నారు. ఆదర్శ పాఠశాలల్లో పొరుగు సేవల కింద ఉద్యోగాలను భర్తీ చేసే ప్రక్రియను ప్రభుత్వం చేపట్టింది. అర్హులైన వారికి ఉద్యోగాలు కల్పించే బాధ్యతను జిల్లా యంత్రాంగాలకు అప్పగించింది. మెదక్ జిల్లాలో మాత్రం ఎలాంటి నోటిఫికేషన్ జారీ చేయకుండానే దరఖాస్తులు స్వీకరించారు. ఒక్కో ఉద్యోగానికి ఒక్కో ధర నిర్ణయించి వసూలు చేస్తున్నారు. బహిరంగంగా ఈ అక్రమ దందా కొనసాగుతున్నా, అధికారులు తమకేదీపట్టనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు.
ఎవరు ఎక్కువ చెల్లిస్తే వారికే ఉద్యోగం
ఇటీవల పొరుగు సేవల సంస్థకు చెందిన కొందరు అనధికార వ్యక్తులు ఉద్యోగార్థుల నుంచి దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తున్నారు. వారికి ఫోన్ చేసి ఉద్యోగాల ధరలు చెబుతూ డబ్బు వసూలు చేస్తున్నారు. అర్హతలు, సర్టిఫికెట్లతో సంబంధం లేకుండా నాయకుల నుంచి సిఫార్సు లేఖలు, నగదు ఉన్నవారిని మాత్రమే ఉద్యోగార్థులుగా పిలుస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు.
ఎవరు ఎక్కువ డబ్బు (రూ.లక్షల్లో) చెల్లిస్తే వారికే ఉద్యోగం లభిస్తుందని బహిరంగంగా ప్రకటిస్తున్నారనే ఆరోపణలున్నాయి. పొరుగు సేవల సంస్థ నిర్వాహకులు జిల్లాకు చెందిన అధికార పార్టీ నాయకుడి పేరు చెప్పి వసూళ్ల దందాను ప్రారంభించారు. వారు ఇప్పటికే చాలా మంది నుంచి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు వసూలు చేశారు.
కలెక్టర్ అనుమతితో ప్రత్యేక నోటిఫికేషన్
సిద్దిపేట జిల్లాలో ఉపాధి కల్పనాధికారి చొరవ తీసుకుని కలెక్టర్ అనుమతితో ఒక ప్రత్యేక నోటిఫికేషన్ జారీ చేసి దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తున్నారు. కలెక్టర్ వెబ్సైట్లో క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేయగానే దరఖాస్తు ఫారం అందుబాటులోకి వచ్చేలా ఏర్పాటు చేశారు. అదేవిధంగా నిర్దేశిత ఆదర్శ పాఠశాలల్లో అందుబాటులో ఉండేలా క్యూఆర్ కోడ్లు సిద్ధం చేశారు. పదోతరగతి, ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీతో పాటు అనుభవానికి ప్రత్యేక మార్కులు కేటాయించి మెరిట్ జాబితాను రూపొందించాలని నిర్ణయించారు. నిబంధనల ప్రకారం కమిటీ ఆధ్వర్యంలో అర్హులైన అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసి, సంబంధిత జాబితాను పొరుగు సేవల సంస్థకు అప్పగించాలని నిర్ణయించారు.
సంగారెడ్డిలోని ఆదర్శ పాఠశాలలతో పాటు భవిష్యత్తులో జిల్లాలో జరిగే పొరుగు సేవల నియామకాలను ఉపాధి కల్పనా సంస్థ ద్వారానే నిర్వహించాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు. దీనికి సంబంధించి తప్పనిసరిగా నోటిఫికేషన్ జారీ చేయాలని ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
"ఆదర్శ పాఠశాలల్లో పొరుగు సేవల ఉద్యోగాల నియామకాన్ని నిర్దేశిత ఏజెన్సీకి అప్పగించాం. ఈ ప్రక్రియ నిబంధనలకు అనుగుణంగా చేపట్టాలి. ఎవరైనా అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు తెలిస్తే ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళతాం. ప్రభుత్వం పేర్కొన్న నిబంధనల ప్రకారం నియామకాలు పారదర్శకంగా జరగాలి" - రాజు, డీఈవో, మెదక్
ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో భర్తీ చేసే ఉద్యోగాలు
|జిల్లా
|పాఠశాలలు
|కొలువులు
|సంగారెడ్డి
|10
|40
|సిద్దిపేట
|14
|56
|మెదక్
|07
|28
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