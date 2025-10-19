'ఈ-ఆఫీస్'లో కాగితాలే ఉండవు - మెదక్ కలెక్టరేట్లోని అన్ని విభాగాల్లో పక్కాగా అమలు
ఇన్వార్డులో వచ్చిన దరఖాస్తుకు నెంబరు కేటాయించి అధికారికి ఆన్లైన్లో చేరివేత - ప్రతి సెక్షన్ అధికారికీ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారానే పంపించే వీలు - ఏరోజుకారోజు ఈ-ఫైలింగ్లో నమోదు - అమలుతీరుపై దిశానిర్దేశం చేస్తున్న కలెక్టర్
Published : October 19, 2025 at 2:49 PM IST
Paperless Governance In Medak Collectorate : ప్రభుత్వ కార్యాలయాలలో ఏదైనా దరఖాస్తులు సమర్పించాలని అనుకున్నా, ఏ చిన్నపనికైనా కాగితాలే ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తాయి. అయితే ఈ కలెక్టరేట్లో మాత్రం దీనికి విరుద్ధంగా కాగితాలు లేకుండానే అన్ని పనులూ పూర్తవుతాయి. అదెలా సాధ్యపడిందో తెలుసుకుందాం. వివరాల్లోకి వెళితే,
అమలుతీరుపై సమీక్షిస్తూ దిశానిర్దేశం : మెదక్ కలెక్టరేట్లో కాగితాలతో పనే ఉండదు. అంతా ఆన్లైన్ ద్వారానే సేవలందిస్తున్నారు. ఇది ఎలా అనుకుంటున్నారా కలెక్టరేట్లోని అన్ని విభాగాల్లో ఈ-ఆఫీస్ విధానాన్ని పక్కాగా అమలు చేస్తున్నారు. కలెక్టర్ రాహుల్రాజ్ పదిహేను రోజులకు ఒక సారి అమలుతీరుపై సమీక్షిస్తూ దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు.
అంతా ఈ-ఆఫీస్ ద్వారానే పంపించే వీలు : ఈ విధానం ద్వారా దస్త్రం ఏ దశలో నిలిచిపోయిందో తెలుస్తుంది. ప్రతి సెక్షన్ అధికారి లేదా సిబ్బంది దస్త్రాన్ని పట్టుకుని తదుపరి సెక్షన్కు వెళ్లకుండా అంతా ఈ-ఆఫీస్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారానే పంపించే వీలు కలుగుతోంది. దస్త్రాలన్నీ ఏరోజుకారోజు వెంటనే ఈ-ఫైలింగ్లో నమోదు చేయడంతో ఆలస్యం ఎక్కడ జరిగిందో ఇట్టే తెలిసిపోతోంది.
అమలు విధానం ఇలా : కలెక్టరేట్లోని ఇన్వార్డులో వచ్చిన దరఖాస్తును సంబంధిత రికార్డు అసిస్టెంట్ స్కానింగ్ చేసి దానికి ఓ నంబరును కేటాయిస్తారు. దానిని కార్యాలయ నిర్వహణ అధికారికి ఆన్లైన్లో పంపుతారు. కార్యాలయ నిర్వహణ అధికారి దానిని పరిశీలిస్తున్నారు. ఆపై సెక్షన్ అధికారికి అసైన్ చేస్తున్నారు. సెక్షన్ అధికారి నోట్ఫైల్ తయారు చేస్తారు. అది సవ్యంగా ఉంటేనే ఉన్నతాధికారికి ఆన్లైన్లో సర్కులేట్ చేస్తారు. ఏవైనా అనుమానాలుంటే దరఖాస్తుదారుకు తెలియజేసి పూర్తిసమాచారం సేకరించిన తదనంతరం ఫైల్ను ముందుకు కదిలేలా చేస్తున్నారు.
సవ్యంగా ఉంటే ఆమోద ముద్ర : వార్డు నుంచి మొదలుకొని జిల్లా ఉన్నతాధికారి వరకు దస్త్రాన్ని ఎక్కడి నుంచి అయినా పరిశీలించేందుకు ఈ-ఫైలింగ్ విధానం ఉపయోగపడుతోంది. చివరకు పాలనాధికారి లాగిన్కు చేరుతుంది. ఆయన వీటిని పరిశీలించాక అన్నీ సవ్యంగా ఉంటే దానికి ఆమోద ముద్ర వేస్తారు. ఏమైనా తప్పులు ఉంటే తిరస్కరించి వెనక్కి పంపిస్తారు. మొదటగా సదరు అర్జీ దశల వారీగా ఎలా వెళ్లిందో మళ్లీ తిరిగి మొదటకు చేరుకుంటుంది. ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా పరిధిలోని సిద్దిపేట, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లో సైతం ఇదే మాదిరిగా ఈ-ఆఫీస్ విధానాన్ని అమలు చేస్తే ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
నేషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్ ద్వారా ఉద్యోగులకు శిక్షణ : మెదక్ జిల్లా కలెక్టరేట్లో ఈ-ఆఫీస్ అమలు ప్రారంభంలో ఎన్ఐసీ (నేషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్) ద్వారా ఉద్యోగులకు మూడు విడతలుగా శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహించి దీని వినియోగం పై వారికి అవగాహన కల్పించారు. ఇదే విధంగా అన్ని విభాగాల అధికారులతో పాటు సూపరింటెండెంట్లకు డిజిటల్ కీలు రూపొందించారు. దీంతో పాటు జిల్లా వ్యాప్తంగా కాగితం రహిత సేవలందించాలనే సంకల్పంతో మండల పరిషత్లతో పాటు రెవెన్యూ కార్యాలయాల్లో సైతం ఈ-కార్యాలయం సేవలు అందించేందుకు వీలుగా ఏర్పాట్లు పూర్తిచేస్తున్నారు.
