ఇస్రో శాస్త్రవేత్తగా ఎంపికైన మెకానిక్ కుమారుడు - ఆ ఒక్క ఘటనే ఆయన జీవితాన్ని మలుపుతిప్పింది

ఇస్రో సైంటిస్ట్​గా ఎంపికైన రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా యువకుడు - సామాన్య నేపథ్యం నుంచి వచ్చినప్పటికీ అసామాన్య విజయం సొంతం - మొదటి ప్రయత్నంలో విఫలమైనప్పటికీ పట్టుదలతో మరోసారి ప్రయత్నించి విజయం సాధించిన యువకుడు

MECHANIC SON GOT JOB IN ISRO
MECHANIC SON GOT JOB IN ISRO (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 21, 2026 at 10:59 AM IST

3 Min Read
Mechanic Son Got Job In ISRO Inspirational Story : భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థలో శాస్త్రవేత్త అంటే కేవలం ఉద్యోగం మాత్రమే కాదు. దేశాభివృద్ధికి సేవలందించేందుకు ఎంతో గొప్ప అవకాశం. అలాంటి ఉద్యోగానికి కొంతమంది మాత్రమే ఎంపికవుతుంటారు. ఎందుకంటే దీనికోసం చాలా కఠినమైన పరీక్షలను రాయాల్సి ఉంటుంది. సుదీర్ఘ అనుభవమున్న సీనియర్‌ శాస్త్రవేత్తలు కొలువుదీరే బోర్డ్‌ ఇంటర్వ్యూని ఎదుర్కోవాలి. అప్పుడే కలల కొలువు సాధించొచ్చు. అలాంటి పరీక్షలన్నీ దాటి విజేతగా నిలిచాడు చొక్కయ్యగారి సాయిచరణ్‌ అనే యువకుడు. సాధారణ మెకానిక్‌ కొడుకు నుంచి శాస్త్రవేత్తగా మారిన స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణాన్ని మనతో పంచుకుంటున్నాడు. ఆ వివరాలేంటో ఆయన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.

మాది రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని గంభీరావుపేట గ్రామం. నాన్న ఆర్టీసీ బస్‌ డిపోలో మెకానిక్​గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. అమ్మ గృహిణి. నాన్నది కఠినమైన పని, తక్కువ జీతం అయినప్పటికీ నా చదువు విషయంలో ఎక్కడా ఆయన రాజీ పడలేదు. పదో తరగతిలో 9.2 జీపీఏను సాధించాను. ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీలో 969 మార్కులు వచ్చాయి. జేఈఈ, ఎంసెట్లో అర్హత సాధించాలంటే కోచింగ్‌ తీసుకోవడం తప్పనిసరైంది. అయినప్పటికీ కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితులు, నాన్న ఆరోగ్యరీత్యా ఇంజినీరింగ్‌ వైపు వెళ్లలేదు. సైఫాబాద్‌ ఓయూ క్యాంపస్‌ కాలేజీలో బీఎస్సీ (గణితం, భౌతికశాస్త్రం, కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌) పూర్తిచేసి 8.58 జీపీఏ సాధించాను.

మొదటి ప్రయత్నంలో విఫలమైనప్పటికీ : ప్రస్తుతం ఓ సంస్థలో రిమోట్ సెన్సింగ్‌ అనలిస్టుగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాను. ఇక్కడ నాసా పూర్వ శాస్త్రవేత్త రామకృష్ణ నేమాని మార్గదర్శకత్వం నా శాస్త్రీయ ఆలోచనలకు మరింత పదునుపెట్టింది. భారతీయ అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ( ఇస్రో)లో చేరాలన్న కోరికను కలిగించింది. అక్కడైతే నా ఆసక్తికి తగినట్టు జియో ఇన్ఫర్మాటిక్స్‌ అంశంపై పరిశోధనలు చేయవచ్చని భావించాను. ఏడాది క్రితం నోటిఫికేషన్‌ విడుదలైనప్పడు ప్రయత్నించినప్పటికీ ఎంపిక కాలేదు. అప్పటి నుంచి సిలబస్‌ ప్రకారం ఓ పద్ధతిగా ప్రిపేర్‌ అవుతూనే ఉన్నాను. మధ్యలో ఇంట్లో పలురకాల ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. అయినప్పటికీ లక్ష్యాన్ని తలుచుకుంటూ ముందుకు సాగాను.

తాజాగా మరోసారి నోటిఫికేషన్‌ వచ్చింది. దానికి మరింత పట్టుదలతో సిద్ధమై పరీక్షలు రాశాను. ఇప్పుడు సైంటిస్ట్‌ అండ్‌ ఇంజినీర్‌ పోస్టుల ఎంపిక జాబితాలో(సెలక్టయిన అభ్యర్థుల జాబితాలో) నా పేరు ఉండటం చాలా సంతోషం కలిగిస్తోంది. భవిష్యత్తులో ఎర్త్‌సైన్సెస్‌లో పీహెచ్‌డీ చేయడంతోపాటు నీటి వనరుల ప్రణాళికలతో, సుస్థిర వ్యవసాయం పర్యావరణ పరిరక్షణ, రైతులకు సేవచేయాలన్నదే నా లక్ష్యం!

జియో-ఇన్ఫర్మాటిక్స్‌ ప్రయాణం : చిన్నప్పటి నుంచి మ్యాథ్స్, భౌతికశాస్త్రాలతోపాటు పర్యావరణ శాస్త్రంపై నాకు ఆసక్తి ఎక్కువ. జియో-ఇన్ఫర్మాటిక్స్‌ అనే విభాగం గురించి లోతుగా తెలుసుకునే క్రమంలో ఇది శాటిలైట్ డేటాను ఉపయోగించి భూపరిశోధన, పర్యావరణ విశ్లేషణ చేస్తుందని తెలిసింది. ఇదే నా జీవిత గమనాన్ని మార్చింది. జియో-ఇన్ఫర్మాటిక్స్‌లో మాస్టర్స్‌ పూర్తి చేశాక వాతావరణ మార్పు, వ్యవసాయం, నీటి వనరులపై పరిశోధన చేయాలని నాలో మరింత ఆసక్తి కలిగింది.

ఎంతోమంది యువతకు స్ఫూర్తిగా సాయిచరణ్ : భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థలో శాస్త్రవేత్తగా ఎంపికై ఎంతో మంది యువతకు స్ఫూర్తిగా నిలిచారు సాయిచరణ్. ఒకసారి విఫలమైతే విడిచిపెట్టకుండా మళ్లీ ప్రయత్నించి విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు. తద్వారా వారి గ్రామం పేరును దేశానికి పరిచయం చేశారు. ఓ సామాన్య కుటుంబంలో పుట్టినప్పటికీ అసామాన్య విజయం సాధించి తల్లిదండ్రులు గర్వపడేవిధంగా చేశారు. తమ కుమారుడు శాస్త్రవేత్తగా ఎంపికవ్వడంతో సాయిచరణ్ తల్లిదండ్రులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ మధ్య కాలంలో యువత పరాజయం ఎదురైతే అవమాన భారంతో కుంగిపోతున్నారు. అలా కాకుండా పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే విజయం సాధించవచ్చు అనడానికి సాయిచరణ్ విజయగాథే ఉదాహరణ.

