Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / state

మాంసం లేకుండా ప్రచారం నడవట్లే! - తగ్గేదే లే అంటున్న చికెన్, మటన్ ధరలు

పంచాయతీ ఎన్నికల ఎఫెక్ట్​తో పెరిగిన మాంసం విక్రయాలు - ఖర్చుకు వెనకాడని సర్పంచి, వార్డు సభ్యుల అభ్యర్థులు - గిరాకీతో అలసిపోతున్నామని బహిరంగంగానే చెబుతున్న వ్యాపారులు

PANCHAYAT ELECTIONS 2025
Chicken Prices in Telangana (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 15, 2025 at 12:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Chicken Price Hikes in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు చికెన్, మటన్‌ విక్రయాలపై ప్రభావం చూపాయి. ఈ మధ్యకాలంలో ధరలతో పాటు మాంసం విక్రయాలు కూడా విపరీతంగా పెరిగాయి. ప్రాంతాల వారీగా వ్యాపారులు సైతం ధరలను పెంచేశారు. చిన్న చిన్న గ్రామాల్లోనూ సాయంత్రానికే దుకాణాలు మూసేస్తుండటం ప్రలోభాలు ఎంతమేర ఉన్నాయనే దానికి అద్దం పడుతోంది. ఎన్నికలకు 15 రోజుల ముందు నుంచే ప్రజలను అభ్యర్థులు విందులతో ప్రలోభాలకు గురి చేస్తున్నారు.

ఖర్చుకు తగ్గేదే లే! : తెలంగాణలో ప్రస్తుతం రెండు విడతల్లో ఎన్నికలు పూర్తి కాగా, మలి దశ మిగిలి ఉంది. గ్రామాల్లో సర్పంచి, వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థులు ఎక్కడా ఖర్చుకు వెనకాడటం లేదు. ఎక్కడ పది మంది కనిపించినా వారికి దావత్​లు ఇస్తామని హామీ ఇస్తున్నారు. కోడి కూరతో భోజనం, అలవాటు ఉన్నవారికి ఆల్కహాల్‌ సర్దుతున్నారు. రోజూ ఎంత మంది ఓటర్లకు, ఎంత పంపిణీ చేయాలో ఎన్నికల్లో నిల్చునే అభ్యర్థులు అంచనాతో లెక్కలేసుకుంటున్నారు. ఈ మేరకు మాంసం వ్యాపారులతో ముందస్తుగానే ఒక ధర మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఫలితంగా చికెన్‌కు డిమాండ్‌ పెరగడంతో పాటు ధరలు సైతం అదే స్థాయిలో ఊపందుకున్నాయి.

కిలో రూ.320 : ముఖ్యంగా చికెన్‌ విక్రయదారులు అభ్యర్థుల అవసరాలను పసిగట్టి గతంలో కంటే ఎక్కువగా కోళ్లను ఫామ్స్​ నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు. తీరిక లేకుండా మాంసం విక్రయిస్తూ, సాయంత్రం వరకు అన్నింటిని విక్రయించి దుకాణం మూసేస్తున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చికెన్‌ ధర ఏకంగా రూ.320 వరకు పలుకుతోంది. గిరాకీ ఎక్కువగా ఉండటంతో తీరిక లేకుండా అలసిపోతున్నామని వ్యాపారులు బహిరంగంగానే చెబుతున్నారు. చికెన్‌ వండి ఇచ్చేవారికి సైతం ఎన్నికలతో ఆదాయం మంచిగానే సమకూరుతుంది.

మూడో విడత అయ్యే వరకు ఇదే పరిస్థితి! : చికెన్​కు డిమాండ్ పెరుగుతోందని, గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు జరుగుతున్నందున తమ మండలంలో రోజు వారి ఆర్డర్లు పెరిగాయని చికెన్​ షాపు దుకాణదారులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా అభ్యర్థుల అనుచరులు బల్క్ ఆర్డర్లు చెబుతున్నారని, దీంతో డిమాండ్ ఒక్కసారిగా పెరగడంతో ధర పెరిగిందంటున్నారు. మూడో విడత ఎన్నికలు పూర్తి అయ్యే వరకు పరిస్థితి ఇలాగే ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

నిబంధనల ప్రకారమే ఖర్చు చేయాలి : ఎన్నికల్లో ప్రచారానికి సర్పంచి, వార్డు అభ్యర్థులు ఇబ్బడిముబ్బడిగా ఖర్చు చేయడానికి నిబంధనలు అనుమతించవు. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయించిన మేరకు మాత్రమే వినియోగిస్తే ఎలాంటి సమస్య ఉండదు. ఒకవేళ ఎన్నికల సంఘం నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే అధికారులు అభ్యర్థులపై చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థులు ఖర్చు చేస్తున్న విషయాన్ని వ్యయ పరిశీలకులు నిశితంగా గమనిస్తూనే ఉంటారు. ప్రచారంలో జెండాలు కనిపించినా, వాటిని కూడా లెక్కలు వేస్తారు. ఖర్చు ఎంత అవుతుందనే అంచనా లెక్కలు నమోదు చేస్తూనే ఉంటారు. అందువల్లే పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థులు ఖర్చుల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

ప్రధాన పార్టీలకు స్వతంత్రుల ఝలక్ - పంచాయతీ పోరులో ఓటర్ల భిన్నమైన తీర్పు

రెండో విడతలోనూ కాంగ్రెస్​ మద్దతుదారుల హవా - 2 వేలకు పైగా స్థానాల్లో పాగా

TAGGED:

CHICKEN AND MUTTON SALES
GRAM PANCHAYAT ELECTIONS
CHICKEN PRICES IN RURAL AREAS
PANCHAYAT ELECTIONS IN TELANGANA
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.