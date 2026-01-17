ETV Bharat / state

విద్యుత్‌ కొనుగోలు వ్యయం తగ్గింపుపై సర్కార్​ చర్యలు - అవకాశాలు పరిశీలన

ఎన్డీయే ప్రభుత్వం ఏర్పడే నాటికి యూనిట్‌ విద్యుత్‌ కొనుగోలు వ్యయం రూ.5.19 - 2025-26లో యూనిట్‌కు రూ.29 పైసలు తగ్గించిన ప్రభుత్వం - ఇంకా 90 పైసలు తగ్గించేందుకు గల అవకాశాలపై కసరత్తు

Published : January 17, 2026 at 12:46 PM IST

Measures To Reduce Electricity Consumption In State : విద్యుత్‌ కొనుగోలు వ్యయాన్ని తగ్గించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఈ ఏడాది ఇప్పటికే యూనిట్‌ విద్యుత్‌పై 29 పైసలు తగ్గించిన సర్కార్‌, దాని ద్వారా 2 వేల 320 కోట్లను ఆదా చేసింది. దీన్ని రూపాయి 19 పైసలకు తగ్గించాలని భావిస్తోంది. మూడేళ్లలో ఈ లక్ష్యం చేరేలా ప్రణాళికల రచిస్తోంది. ఇందుకోసం పూర్తిస్థాయిలో వనరుల వినియోగంపై కసరత్తు ప్రారంభించింది.

రూ.4 కు తీసుకురావాలన్న లక్ష్యం : విద్యుత్‌ కొనుగోలు వ్యయాన్ని రానున్న మూడేళ్లలో యూనిట్‌కు 1.19 మేర తగ్గించేందుకు ఇంధన శాఖ కసరత్తు చేస్తోంది. ఎన్డీయే ప్రభుత్వం ఏర్పడే నాటికి యూనిట్‌ విద్యుత్‌ కొనుగోలు వ్యయం 5.19గా ఉంది. మరో మూడేళ్లలో దీన్ని 4 రూపాయలకు తీసుకురావాలన్న లక్ష్యం మేరకు 2025-26లో యూనిట్‌కు 29 పైసలు తగ్గించింది. ఇంకా 90 పైసలు తగ్గించేందుకు గల అవకాశాలపై కసరత్తు చేస్తోంది. రాష్ట్రంలో అవసరాలకు ఏటా సుమారు 80 వేల మిలియన్‌ యూనిట్ల విద్యుత్‌ను డిస్కంలు వివిధ వనరుల నుంచి కొంటున్నాయి. ఇప్పటికే యూనిట్‌కు 29 పైసలు తగ్గించినందున కొనుగోళ్లలో ఏటా సుమారు 2 వేల 320 కోట్లు ఆదా అవుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

వ్యయ నియంత్రణపై దృష్టి : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం 2023-24లో బహిరంగ మార్కెట్‌లో అధిక ధరకు విద్యుత్‌ కొనడం ద్వారా 8 వేల 600 కోట్లు వెచ్చించింది. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక వ్యయ నియంత్రణపై దృష్టి పెట్టింది. సాంకేతికతతో ముందస్తుగా డిమాండ్‌ను అంచనా వేసి అవసరం మేరకే కొంటోంది. తద్వారా 2024-25లో బహిరంగ మార్కెట్‌లో కొనుగోళ్లు 3 వేల కోట్లకు తగ్గాయి. ఈ ఏడాది 1,700 కోట్లకు తగ్గాయి. 2026-27లో మరో వెయ్యి కోట్లు తగ్గించేలా ఇంధన శాఖ ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది. దీనికోసం అంతర్గత సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుంటూ, అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటోంది. ప్రస్తుతం విద్యుత్‌ సంస్థల నష్టాలు 10.2 శాతంగా ఉన్నాయి. ఒక్క శాతం నష్టాలు తగ్గినా, కొనుగోళ్లలో 1,000 కోట్లు ఆదా అవుతుందని అంచనా. పంపిణీ నష్టాలను అధిగమించడం ద్వారా 2026-27లో యూనిట్‌కు కనీసం 30 పైసలు తగ్గించాలన్నది ఇంధన శాఖ లక్ష్యం. ఇదే తరహాలో ఏటా యూనిట్‌పై 20 పైసలు తగ్గించేందుకు ఉన్న మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నారు.

1,600 మెగావాట్ల థర్మల్‌ విద్యుత్‌ : జెన్‌కో థర్మల్‌ కేంద్రాలను పూర్తి సామర్థ్యం మేర నడపాలని అధికారులు యోచిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం రోజువారీ డిమాండ్‌లో జెన్‌కో నుంచి 45 నుంచి 48 శాతం మాత్రమే విద్యుత్‌ వస్తోంది. అదే కనీసం 5 వేల 800 గ్రాస్‌ కెలోరిఫిక్‌ వాల్యూ ఉన్న నాణ్యమైన బొగ్గును వాడితే థర్మల్‌ కేంద్రాల ద్వారా 80 శాతం విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి వస్తుంది. ఇక్కడ అదనంగా వస్తే, ఆ మేరకు బహిరంగ మార్కెట్‌లో కొనుగోళ్లు తగ్గించుకోవచ్చు. మొత్తంగా జెన్‌కో థర్మల్‌ కేంద్రాల్లో ఉత్పాదక సామర్థ్యం 85 శాతానికి పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. విజయవాడ వీటీపీఎస్‌లో 800, కృష్ణపట్నంలో 800 మెగావాట్ల పెండింగ్‌ పనులను యుద్ధప్రాతిపదికన పూర్తిచేశారు. దీనివల్ల 1,600 మెగావాట్ల థర్మల్‌ విద్యుత్‌ అందుబాటులోకి వచ్చింది. 625 మెగావాట్ల విద్యుత్‌ తీసుకునేలా సెంబ్‌కార్ప్‌తో డిస్కంలు ఒప్పందం చేసుకున్నాయి. గతేడాది మార్చి నుంచే ఇది అమలవుతోంది. హిందుజా థర్మల్‌ కేంద్రంలో 540 మెగావాట్ల రెండో యూనిట్‌ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక్కడి రెండు యూనిట్ల నుంచి 1,080 మెగావాట్ల థర్మల్‌ విద్యుత్‌ వస్తోంది. పీక్‌ డిమాండ్‌ వేళ ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి స్వాపింగ్‌ విధానంలో 700 మెగావాట్ల విద్యుత్‌ను డిస్కంలు తీసుకుంటున్నాయి. తద్వారా అధిక ధరకు కొనుగోళ్లను నియంత్రించడం సాధ్యమైంది.

రెండు విడతల్లో 3 వేల మెగావాట్‌ : ఒక్కోసారి పీక్‌ డిమాండ్‌ వేళల్లో అవసరాన్ని బట్టి డిస్కంలు యూనిట్‌ విద్యుత్‌ను 15 రూపాయలకు కొంటున్నాయి. ఆ సమయంలో సొంత ప్లాంట్లలో విద్యుత్‌ అందుబాటులో ఉంటే, కొనుగోలు వ్యయం బాగా తగ్గించవచ్చు. వచ్చే ఏడాదిలోగా రెండు విడతల్లో 3 వేల మెగావాట్‌ అవర్‌ బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్‌ ప్రాజెక్టులు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. వీటికి ఇంధన శాఖ ఇప్పటికే టెండర్లు పిలిచింది. ఇవి సాకారమైతే ఉదయం, సాయంత్రం పీక్‌ డిమాండ్‌ వేళల్లో విద్యుత్‌ లభ్యత పెరుగుతుంది.ఎగువ సీలేరులో ప్రతిపాదించిన పంప్డ్‌ స్టోరేజ్‌ విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టు మూణ్నాలుగేళ్లలో అందుబాటులోకి రానుంది. దీనిద్వారా పీక్‌ డిమాండ్‌ వేళ 1,350 మెగావాట్ల విద్యుత్‌ డిస్కంలకు అందనుంది. పగటి వేళ సుమారు 1,500 మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్‌ మిగులు ఉంటోంది. దీన్ని బ్యాటరీ స్టోరేజ్‌ ప్రాజెక్టుకు వినియోగించనున్నారు.

