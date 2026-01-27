ETV Bharat / state

ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడే హడావిడి - ఇప్పటి వరకు కమిటీ జాడే లేదు!

అగ్ని ప్రమాదాల నియంత్రణకు చర్యలు అంతంతే - తప్పించుకోవడం తెలియకనే మృతి - గుల్జార్‌హౌస్‌ ఘటన అనంతరం ఐదు శాఖల ఉన్నతాధికారులతో కమిటీ - ఇప్పటికైనా ఈ జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 27, 2026 at 12:58 PM IST

Not Sufficient Measures in Fire Accidents : నగరంలో అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడే ప్రభుత్వ యంత్రాంగం హడావిడి చేస్తోంది. అనంతరం ఆ ముందస్తు జాగ్రత్తలను పట్టించుకోవడం లేదు. నగరంలోని వాణిజ్య ప్రాంతాలు పాతబస్తీ, సికింద్రాబాద్​లోని వారసత్వ కట్టడాలు చాలా ఉన్నాయి. ఆ పాత భవనాల్లో అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగితే నియంత్రించడానికి కష్టం అవుతుంది. దీంతో అగ్నిమాపక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తామంటూ అధికారులు చెబుతూనే ఎప్పటికప్పుడు మర్చిపోతున్నారు.

  • గత ఏడాదిలో గుల్జార్​హౌస్​ ఘటనలో 17 మంది సజీవ దహనమయ్యారు. ఈ దుర్ఘటనపై విచారణ కమిటీ నియమించడంతో పాటు ఐదు ప్రభుత్వ శాఖలతో కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తామని జిల్లా ఇన్​ఛార్జి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​ తెలిపారు. ఈ ప్రమాదం జరిగి ఎనిమిది నెలలు గడుస్తున్నా ఆ కమిటీ జాడే లేదు.

ఐదు శాఖల ఉన్నతాధికారులతో కమిటీ : గుల్జార్​హౌస్​ ఘటన అనంతరం జీహెచ్​ఎంసీ, అగ్నిమాపకశాఖ, రెవెన్యూ, పోలీసు, హైడ్రా ఉన్నతాధికారులతో కమిటీ వేయాలని నిర్ణయించారు. అధికారులు పాతబస్తీ, సికింద్రాబాద్​ సహా ఇతర ప్రాంతాల్లోని పాత భవనాలు, ఇళ్లను స్వయంగా పరిశీలిస్తారని వివరించారు. అగ్నిమాపక శాఖ, పోలీసులు మొదట్లో కమిటీ ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చినా కార్యరూపం మాత్రం దాల్చలేదు.

ఇప్పుడు జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే అంతే సంగతులు! : నాంపల్లిలో ఫర్నీచర్​ దుకాణంలో అగ్నిప్రమాదం జరిగిన భవనమే కాదు, దాని చుట్టూ 50 ఏళ్లకు పైబడిన భవనాలున్నాయి. వాటిల్లో పాత విద్యుత్తు తీగలనే వాడుతున్నారు. ఇలాంటివి పాతబస్తీలో పత్తర్​గట్టీ, మదీనా మార్కెట్​, లాడ్​బజార్​, చెత్త బజార్​, సర్దార్​మహల్​ రోడ్డు మార్గాల్లో 1000కి పైగా భవనాలు ఉన్నాయి.

నాంపల్లి అగ్ని ప్రమాద దర్యాప్తు వేగవంతం : నాంపల్లి స్టేషన్​ రోడ్డులోని శనివారం బచ్చాస్​ ఫర్నీచర్​ దుకాణంలో జరిగిన అగ్ని ప్రమాద ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు వేగవంతం చేశారు. అబిడ్స్​ సీఐ పరశురామ్​ కేసు నమోదు చేశారు. ఏసీసీ ప్రవీణ్​కుమార్​ పర్యవేక్షణలో దర్యాప్తు మొదలుపెట్టారు. షోరూం రెండు సెల్లారు, ఐదు అంతస్తుల భవనాన్ని పోలీసు, అగ్నిమాపక, హైడ్రా అధికారులు తమ ఆధీనంలోకి తీసుకొని క్షుణ్నంగా పరిశీలిస్తున్నారు. అంతేకాదు జేఎన్​టీయూ నిపుణుల బృందం సోమవారం మరోమారు ఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించింది. ఫోరెన్సిక్​, ఫింగర్​ ప్రింట్స్​ నిపుణుల బృందం వివరాలు సేకరించింది. ప్రస్తుతం పోలీసులు పికెట్​ను ఏర్పాటు చేసి అక్కడికి ఎవరినీ అనుమతించడం లేదు.

మంటల వేడికి కాపాడలేకపోయిన కార్మికుడు​ : ప్రమాదంలో చిక్కుకున్న వారిని కాపాడేందుకు అప్జల్​గంజ్​కు చెందిన దినేశ్​ చేసిన సాహసాన్ని నగర పోలీసు కమిషనర్​ సజ్జనార్​ ప్రశంసించి సత్కరించారు. అయితే ఈ కుర్రాడు ఫర్నీచర్​ దుకాణాల్లో కార్మికుడిగా పని చేస్తుంటాడు. దినేశ్​కు అక్కడున్న వారితో పరిచయాలున్నాయి. బచ్చాస్​ ఫర్నీచర్​ దుకాణంలో వాచ్​మెన్​గా పని చేసే యాదయ్య పిల్లలు ప్రణీత్​, అఖిల్​ను రోజూ పలకరించేవాడు. స్నేహితుడి నుంచి ప్రమాదం గురించి ఫోన్​ రాగానే హిమాయత్​నగర్​ నుంచి నాంపల్లికి వచ్చానని దినేశ్​ తెలిపారు. పిల్లలు మంటల్లో చిక్కుకున్నారని తెలిసి లోపలకు వెళ్లినట్లు చెప్పారు. అప్పటికే పొగ ఎక్కువ కావడం, ఆ మంటల వేడి తట్టుకోలేక బయటకు వచ్చానని, పిల్లల్ని కాపాడలేకపోయానంటూ యువకుడు భావోద్వేగానికి గురయ్యాడు.

ప్రమాదంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • ఇరుకైన సందుల్లో, అగ్నిమాపక వాహనాలు వెళ్లలేని విధంగా బిల్డింగులు నిర్మించకూడదు.
  • భవనాల్లో వాడే విద్యుత్తు తీగలను తరచూగా ఎలక్ట్రిషియన్​తో తనిఖీ చేయిస్తుండాలి. తీగలు దెబ్బతింటే మార్చాలి. అవసరమైన మరమ్మతులు చేపట్టాలి.
  • అగ్ని ప్రమాదం జరిగితే వెంటనే గుర్తించి హెచ్చరించే విధంగా ఒక ఫైర్​ అలారాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
  • దుకాణాల్లోనే కాదు ఇళ్లలో కూడా అగ్నిమాపక పరికరాలు ఉంచుకోవాలి. అవి ఎలా పని చేస్తాయో అనే దానిపై కనీస అవగాహన పెంచుకోవాలి. దీనికోసం అప్పడప్పుడు వాడి చూడాలి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

