ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడే హడావిడి - ఇప్పటి వరకు కమిటీ జాడే లేదు!
అగ్ని ప్రమాదాల నియంత్రణకు చర్యలు అంతంతే - తప్పించుకోవడం తెలియకనే మృతి - గుల్జార్హౌస్ ఘటన అనంతరం ఐదు శాఖల ఉన్నతాధికారులతో కమిటీ - ఇప్పటికైనా ఈ జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే!
Published : January 27, 2026 at 12:58 PM IST
Not Sufficient Measures in Fire Accidents : నగరంలో అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడే ప్రభుత్వ యంత్రాంగం హడావిడి చేస్తోంది. అనంతరం ఆ ముందస్తు జాగ్రత్తలను పట్టించుకోవడం లేదు. నగరంలోని వాణిజ్య ప్రాంతాలు పాతబస్తీ, సికింద్రాబాద్లోని వారసత్వ కట్టడాలు చాలా ఉన్నాయి. ఆ పాత భవనాల్లో అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగితే నియంత్రించడానికి కష్టం అవుతుంది. దీంతో అగ్నిమాపక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తామంటూ అధికారులు చెబుతూనే ఎప్పటికప్పుడు మర్చిపోతున్నారు.
- గత ఏడాదిలో గుల్జార్హౌస్ ఘటనలో 17 మంది సజీవ దహనమయ్యారు. ఈ దుర్ఘటనపై విచారణ కమిటీ నియమించడంతో పాటు ఐదు ప్రభుత్వ శాఖలతో కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తామని జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. ఈ ప్రమాదం జరిగి ఎనిమిది నెలలు గడుస్తున్నా ఆ కమిటీ జాడే లేదు.
ఐదు శాఖల ఉన్నతాధికారులతో కమిటీ : గుల్జార్హౌస్ ఘటన అనంతరం జీహెచ్ఎంసీ, అగ్నిమాపకశాఖ, రెవెన్యూ, పోలీసు, హైడ్రా ఉన్నతాధికారులతో కమిటీ వేయాలని నిర్ణయించారు. అధికారులు పాతబస్తీ, సికింద్రాబాద్ సహా ఇతర ప్రాంతాల్లోని పాత భవనాలు, ఇళ్లను స్వయంగా పరిశీలిస్తారని వివరించారు. అగ్నిమాపక శాఖ, పోలీసులు మొదట్లో కమిటీ ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చినా కార్యరూపం మాత్రం దాల్చలేదు.
ఇప్పుడు జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే అంతే సంగతులు! : నాంపల్లిలో ఫర్నీచర్ దుకాణంలో అగ్నిప్రమాదం జరిగిన భవనమే కాదు, దాని చుట్టూ 50 ఏళ్లకు పైబడిన భవనాలున్నాయి. వాటిల్లో పాత విద్యుత్తు తీగలనే వాడుతున్నారు. ఇలాంటివి పాతబస్తీలో పత్తర్గట్టీ, మదీనా మార్కెట్, లాడ్బజార్, చెత్త బజార్, సర్దార్మహల్ రోడ్డు మార్గాల్లో 1000కి పైగా భవనాలు ఉన్నాయి.
నాంపల్లి అగ్ని ప్రమాద దర్యాప్తు వేగవంతం : నాంపల్లి స్టేషన్ రోడ్డులోని శనివారం బచ్చాస్ ఫర్నీచర్ దుకాణంలో జరిగిన అగ్ని ప్రమాద ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు వేగవంతం చేశారు. అబిడ్స్ సీఐ పరశురామ్ కేసు నమోదు చేశారు. ఏసీసీ ప్రవీణ్కుమార్ పర్యవేక్షణలో దర్యాప్తు మొదలుపెట్టారు. షోరూం రెండు సెల్లారు, ఐదు అంతస్తుల భవనాన్ని పోలీసు, అగ్నిమాపక, హైడ్రా అధికారులు తమ ఆధీనంలోకి తీసుకొని క్షుణ్నంగా పరిశీలిస్తున్నారు. అంతేకాదు జేఎన్టీయూ నిపుణుల బృందం సోమవారం మరోమారు ఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించింది. ఫోరెన్సిక్, ఫింగర్ ప్రింట్స్ నిపుణుల బృందం వివరాలు సేకరించింది. ప్రస్తుతం పోలీసులు పికెట్ను ఏర్పాటు చేసి అక్కడికి ఎవరినీ అనుమతించడం లేదు.
మంటల వేడికి కాపాడలేకపోయిన కార్మికుడు : ప్రమాదంలో చిక్కుకున్న వారిని కాపాడేందుకు అప్జల్గంజ్కు చెందిన దినేశ్ చేసిన సాహసాన్ని నగర పోలీసు కమిషనర్ సజ్జనార్ ప్రశంసించి సత్కరించారు. అయితే ఈ కుర్రాడు ఫర్నీచర్ దుకాణాల్లో కార్మికుడిగా పని చేస్తుంటాడు. దినేశ్కు అక్కడున్న వారితో పరిచయాలున్నాయి. బచ్చాస్ ఫర్నీచర్ దుకాణంలో వాచ్మెన్గా పని చేసే యాదయ్య పిల్లలు ప్రణీత్, అఖిల్ను రోజూ పలకరించేవాడు. స్నేహితుడి నుంచి ప్రమాదం గురించి ఫోన్ రాగానే హిమాయత్నగర్ నుంచి నాంపల్లికి వచ్చానని దినేశ్ తెలిపారు. పిల్లలు మంటల్లో చిక్కుకున్నారని తెలిసి లోపలకు వెళ్లినట్లు చెప్పారు. అప్పటికే పొగ ఎక్కువ కావడం, ఆ మంటల వేడి తట్టుకోలేక బయటకు వచ్చానని, పిల్లల్ని కాపాడలేకపోయానంటూ యువకుడు భావోద్వేగానికి గురయ్యాడు.
ప్రమాదంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :
- ఇరుకైన సందుల్లో, అగ్నిమాపక వాహనాలు వెళ్లలేని విధంగా బిల్డింగులు నిర్మించకూడదు.
- భవనాల్లో వాడే విద్యుత్తు తీగలను తరచూగా ఎలక్ట్రిషియన్తో తనిఖీ చేయిస్తుండాలి. తీగలు దెబ్బతింటే మార్చాలి. అవసరమైన మరమ్మతులు చేపట్టాలి.
- అగ్ని ప్రమాదం జరిగితే వెంటనే గుర్తించి హెచ్చరించే విధంగా ఒక ఫైర్ అలారాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
- దుకాణాల్లోనే కాదు ఇళ్లలో కూడా అగ్నిమాపక పరికరాలు ఉంచుకోవాలి. అవి ఎలా పని చేస్తాయో అనే దానిపై కనీస అవగాహన పెంచుకోవాలి. దీనికోసం అప్పడప్పుడు వాడి చూడాలి.
'ఎంత పనైంది బిడ్డా - స్కూల్కు వెళ్లినా ప్రాణాలతో ఉండేవారే!'
