"కేంద్రం ఎక్సైజ్ డ్యూటీని తగ్గించింది - మీరు వ్యాట్ తగ్గించండి" : రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కిషన్రెడ్డి సూచన
పెట్రోలు, డీజిల్పై దేశంలోనే అత్యధికంగా వ్యాట్ విధిస్తున్న రాష్ట్రంగా తెలంగాణ - రాష్ట్రంలో పెట్రోల్ సమస్యలను ఉద్దేశించి కేంద్రం చేపట్టిన చర్యలను వివరించిన కిషన్రెడ్డి - వదంతులు వ్యప్తి చేస్తే అరెస్టు చేయాలని విజ్ఞప్తి
Published : March 29, 2026 at 9:38 AM IST
Kishan Reddy On Petrol Prices : ఇజ్రాయెల్, అమెరికా - ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా పెరుగుతున్న చమురు ధరలను అదుపు చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్రోలు, డీజిల్పై ఎక్సైజ్ డ్యూటీని తగ్గించింది. ఇదే నేపథ్యంలో ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ప్రజలపై భారం పడకుండా రాష్ట్రాలు కూడా వ్యాట్ను తగ్గించుకోవాలి అని బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి జి.కిషన్రెడ్డి అన్నారు. ఎల్పీజీ, పెట్రోలు, డీజిల్ నిల్వలపై తెలంగాణలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలను వివరించేందుకు హైదరాబాద్లోని సీజీఐ టవర్స్లో కిషన్రెడ్డి శనివారం విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో పెట్రోల్, డీజిల్ గ్యాస్ సమస్యలపై వస్తున్న వదంతులను ప్రస్థావించారు.
వ్యాట్ ఎందుకు తగ్గించరు : పెట్రోలు, డీజిల్పై దేశంలోనే అత్యధికంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం వ్యాట్ విధిస్తోందని కేంద్ర బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి కిషన్రెడ్డి పేర్కొన్నారు. గత పన్నెండేళ్లగా ఇది 35.20 శాతంగా ఉంటోందని తెలిపారు. గతంలో పాలించిన కేసీఆర్ ప్రజాపాలన అంటూ డప్పు కొట్టుకుంటున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ దీనిలో ఒక్కపైసా కూడా వ్యాట్ను తగ్గించలేదని వెల్లడించారు. మన పొరుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్లో 31 శాతంగా విధిస్తుండగా, మహారాష్ట్రలో 26 శాతం, కర్ణాటకలో 29 శాతంగా ఉన్నాయని ప్రస్థావించారు. అయితే తెలంగాణలో మాత్రం ఎందుకని 35.20 శాతం విధిస్తున్నారు? దీనిని ఎందు తగ్గించండం లేదు? అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు.
ఆందోళన వద్దు : రాష్ట్రంలో పుష్కలంగా ఎల్పీజీ, పెట్రోలు, డీజిల్ నిల్వలు ఉన్నాయని కిషన్రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని తెలిపారు. చమురు సంస్థలు పెట్రోల్, గ్యాస్ ఏజెన్సీలకు మూడు రోజుల పాటు క్రెడిట్ సౌకర్యాన్ని ఇస్తున్నారని చెప్పారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో వస్తున్న వదంతులను నమ్మొద్దని ప్రస్థావించారు.
లాక్డౌన్ వదంతులను నమ్మొద్దు : దేశంలో మళ్లీ లాక్డౌన్ విధించనున్నారనే వదంతులను నమ్మొద్దని కిషన్రెడ్డి అన్నారు. ప్రధానమంత్రి మోదీ లోక్సభలో మాట్లాడిన మాటల్లో సారాంశాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోకుండా లాక్డౌన్ విధిస్తున్నారంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో వేల సంఖ్యలో పోస్ట్లు అప్లోడ్ చేశారని వెల్లడించారు. మన దేశానికి రావాల్సిన చమురు, గ్యాస్ను సకాలంలో తెప్పించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని స్పష్టం చేశారు. ప్రధాని నరేంద్రమోదీ స్వయంగా ఈ సమస్యపై పర్యవేక్షిస్తుని తెలిపారు. ప్రజలు ఎల్పీజీ, పెట్రల్, డీజిల్లను పొదుపుగా వినియోగించాలని సూచించారు.
వదంతులు వ్యప్తి చేస్తే అరెస్టు చేయాలి : సామాజిక మాధ్యమాల్లో వీడియోలు, వార్తల కారణంగానే వాహనాలు ఉన్న వారు పెట్రోలు బంకుల్లో వరుస కట్టారని కిషన్రెడ్డి అన్నారు. గ్యాస్ సిలిండర్ల విషయంలో వంటిళ్లలో చిచ్చురగిలేలా చేశారని ప్రస్తావించారు. అందుకే సామాజిక మాధ్యమాల్లో వదంతులను సృష్టించేవారిని అరెస్టు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డిని అభ్యర్థించామని కిషన్రెడ్డి చెప్పారు. ఈ సమావేశంలో ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ ఈడీ పీయూష్ మిత్తల్, బీపీసీఎల్ల్ సీజీఎం (రిటైల్) నితీష్ సెలుకర్, హెచ్పీసీఎల్ సీజీఎం (రిటైల్) సుశీల్కుమార్ రాయ్, తెలంగాణ పెట్రోలియం డీలర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు అమరేంద్రరెడ్డి, రాష్ట్ర ఎల్పీజీ ఓనర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్రెడ్డి ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు.
