"కేంద్రం ఎక్సైజ్​ డ్యూటీని తగ్గించింది - మీరు వ్యాట్ తగ్గించండి" : రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కిషన్​రెడ్డి సూచన

పెట్రోలు, డీజిల్‌పై దేశంలోనే అత్యధికంగా వ్యాట్​ విధిస్తున్న రాష్ట్రంగా తెలంగాణ - రాష్ట్రంలో పెట్రోల్​ సమస్యలను ఉద్దేశించి కేంద్రం చేపట్టిన చర్యలను వివరించిన కిషన్​రెడ్డి - వదంతులు వ్యప్తి చేస్తే అరెస్టు చేయాలని విజ్ఞప్తి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 29, 2026 at 9:38 AM IST

Kishan Reddy On Petrol Prices : ఇజ్రాయెల్​, అమెరికా - ఇరాన్​ యుద్ధం కారణంగా పెరుగుతున్న చమురు ధరలను అదుపు చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్రోలు, డీజిల్​పై ఎక్సైజ్​ డ్యూటీని తగ్గించింది. ఇదే నేపథ్యంలో ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ప్రజలపై భారం పడకుండా రాష్ట్రాలు కూడా వ్యాట్​ను తగ్గించుకోవాలి అని బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి జి.కిషన్​రెడ్డి అన్నారు. ఎల్పీజీ, పెట్రోలు, డీజిల్​ నిల్వలపై తెలంగాణలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలను వివరించేందుకు హైదరాబాద్​లోని సీజీఐ టవర్స్​లో కిషన్​రెడ్డి శనివారం విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో పెట్రోల్​, డీజిల్​ గ్యాస్ సమస్యలపై వస్తున్న వదంతులను ప్రస్థావించారు.

వ్యాట్​ ఎందుకు తగ్గించరు : పెట్రోలు, డీజిల్‌పై దేశంలోనే అత్యధికంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం వ్యాట్​ విధిస్తోందని కేంద్ర బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి కిషన్​రెడ్డి పేర్కొన్నారు. గత పన్నెండేళ్లగా ఇది 35.20 శాతంగా ఉంటోందని తెలిపారు. గతంలో పాలించిన కేసీఆర్​ ప్రజాపాలన అంటూ డప్పు కొట్టుకుంటున్న కాంగ్రెస్​ పార్టీ దీనిలో ఒక్కపైసా కూడా వ్యాట్​ను తగ్గించలేదని వెల్లడించారు. మన పొరుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్​లో 31 శాతంగా విధిస్తుండగా, మహారాష్ట్రలో 26 శాతం, కర్ణాటకలో 29 శాతంగా ఉన్నాయని ప్రస్థావించారు. అయితే తెలంగాణలో మాత్రం ఎందుకని 35.20 శాతం విధిస్తున్నారు? దీనిని ఎందు తగ్గించండం లేదు? అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు.

ఆందోళన వద్దు : రాష్ట్రంలో పుష్కలంగా ఎల్పీజీ, పెట్రోలు, డీజిల్ నిల్వలు ఉన్నాయని కిషన్​రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని తెలిపారు. చమురు సంస్థలు పెట్రోల్​, గ్యాస్​ ఏజెన్సీలకు మూడు రోజుల పాటు క్రెడిట్​ సౌకర్యాన్ని ఇస్తున్నారని చెప్పారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో వస్తున్న వదంతులను నమ్మొద్దని ప్రస్థావించారు.

లాక్​డౌన్​ వదంతులను నమ్మొద్దు : దేశంలో మళ్లీ లాక్​డౌన్​ విధించనున్నారనే వదంతులను నమ్మొద్దని కిషన్​రెడ్డి అన్నారు. ప్రధానమంత్రి మోదీ లోక్​సభలో మాట్లాడిన మాటల్లో సారాంశాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోకుండా లాక్​డౌన్​ విధిస్తున్నారంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో వేల సంఖ్యలో పోస్ట్లు అప్​లోడ్​ చేశారని వెల్లడించారు. మన దేశానికి రావాల్సిన చమురు, గ్యాస్​ను సకాలంలో తెప్పించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని స్పష్టం చేశారు. ప్రధాని నరేంద్రమోదీ స్వయంగా ఈ సమస్యపై పర్యవేక్షిస్తుని తెలిపారు. ప్రజలు ఎల్పీజీ, పెట్రల్​, డీజిల్​లను పొదుపుగా వినియోగించాలని సూచించారు.

వదంతులు వ్యప్తి చేస్తే అరెస్టు చేయాలి : సామాజిక మాధ్యమాల్లో వీడియోలు, వార్తల కారణంగానే వాహనాలు ఉన్న వారు పెట్రోలు బంకుల్లో వరుస కట్టారని కిషన్​రెడ్డి అన్నారు. గ్యాస్​ సిలిండర్ల విషయంలో వంటిళ్లలో చిచ్చురగిలేలా చేశారని ప్రస్తావించారు. అందుకే సామాజిక మాధ్యమాల్లో వదంతులను సృష్టించేవారిని అరెస్టు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డిని అభ్యర్థించామని కిషన్​రెడ్డి చెప్పారు. ఈ సమావేశంలో ఇండియన్​ ఆయిల్ కార్పొరేషన్​ ఈడీ పీయూష్​ మిత్తల్​, బీపీసీఎల్ల్ సీజీఎం (రిటైల్​) నితీష్​ సెలుకర్, హెచ్​పీసీఎల్​ సీజీఎం (రిటైల్​) సుశీల్​కుమార్​ రాయ్​, తెలంగాణ పెట్రోలియం డీలర్స్ అసోసియేషన్​ అధ్యక్షుడు అమరేంద్రరెడ్డి, రాష్ట్ర ఎల్పీజీ ఓనర్స్​ అసోసియేషన్​ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్​రెడ్డి ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు.

"పెట్రోలు, డీజిల్‌పై దేశంలోనే అత్యధికంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం వ్యాట్​ విధిస్తోంది. గత పన్నెండేళ్లగా ఇది 35.20 శాతంగా ఉంటోంది. గతంలో పాలించిన కేసీఆర్​ ప్రజాపాలన అంటూ డప్పు కొట్టుకుంటున్న కాంగ్రెస్​ పార్టీ దీనిలో ఒక్కపైసా కూడా వ్యాట్​ను తగ్గించలేదు. మన పొరుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్​లో 31 శాతంగా విధిస్తుండగా, మహారాష్ట్రలో 26 శాతం, కర్ణాటకలో 29 శాతంగా ఉన్నాయి. అయితే తెలంగాణలో మాత్రం ఎందుకని 35.20 శాతం విధిస్తున్నారు? దీనిని తగ్గించండి" - కిషన్​రెడ్డి, బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి

బాటిళ్లు, డ్రమ్ముల్లో పెట్రోల్ నింపి ఇంట్లో స్టాక్​ పెట్టుకుంటున్నారా? - ప్రమాదం పొంచి ఉన్నట్లే!

పెట్రోల్‌, డీజిల్​పై ఎక్సైజ్ సుంకం తగ్గించిన కేంద్రం

