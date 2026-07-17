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విద్యుత్​ వినియోగంపై ఎల్‌నినో ప్రభావం - అంతరాయం లేకుండా చూడాలని సీఎస్‌ ఆదేశం

విద్యుత్‌ కొనుగోళ్లపై వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ ద్వారా సీఎం ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి విజయానంద్‌ సమీక్ష - విద్యుత్‌ ఎక్స్ఛేంజీలు, టర్మ్‌ అహెడ్‌ మార్కెట్‌ ద్వారా అవసరమైన విద్యుత్‌ను ముందుగానే కొనుగోలు చేయాలని డిస్కంలకు సూచన

Measures For Electricity Demand Due To El Nino Impact
Measures For Electricity Demand Due To El Nino Impact (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 1:49 PM IST

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Measures For Electricity Demand Due To El Nino Impact : ఎల్‌నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో విద్యుత్‌ వినియోగం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో డిమాండ్‌కు ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా విద్యుత్‌ సరఫరా చేయాలని సీఎం ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి విజయానంద్‌ విద్యుత్‌ సంస్థల ఉన్నతాధికారులను ఆదేశించారు. ఆగస్టు నుంచి సెప్టెంబర్‌ వరకు అంచనా వేస్తున్న విద్యుత్‌ అవసరాలు, ఉత్పత్తి సామర్థ్యం, థర్మల్‌ విద్యుత్‌ కేంద్రాల్లో బొగ్గు నిల్వలు, బహిరంగ మార్కెట్‌లో విద్యుత్‌ కొనుగోళ్లపై ఆయన వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ ద్వారా సమీక్ష నిర్వహించారు.

జులై 15న రాష్ట్రంలో విద్యుత్‌ వినియోగం 285 మిలియన్‌ యూనిట్లకు చేరి జులై నెల చరిత్రలోనే అత్యధిక డిమాండ్‌గా నమోదైందని పేర్కొన్నారు. రాబోయే నెలల్లో డిమాండ్‌ మరింత పెరిగే అవకాశమున్నందున విద్యుత్‌ ఎక్స్ఛేంజీలు, టర్మ్‌ అహెడ్‌ మార్కెట్‌ ద్వారా అవసరమైన విద్యుత్‌ను ముందుగానే కొనుగోలు చేయాలని డిస్కంలకు సూచించారు. అలాగే థర్మల్‌ కేంద్రాల్లో తగిన బొగ్గు నిల్వలు ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు ఉత్పత్తి యూనిట్ల నిర్వహణపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని ఆదేశించారు. సాంకేతిక లోపాలు తలెత్తకుండా ముందస్తు నిర్వహణ చేపట్టాలని, ఎక్కడైనా సమస్యలు తలెత్తితే వెంటనే స్పందించి సరఫరా పునరుద్ధరించేలా సిద్ధంగా ఉండాలని స్పష్టం చేశారు.

37 నిమిషాల్లోనే విద్యుత్‌ సరఫరా పునరుద్ధరణ : గురువారం ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో చోటు చేసుకున్న విద్యుత్‌ అంతరాయం గురించి కూడా విజయానంద్‌ వివరించారు. ఉదయం 11.53 గంటలకు వేమగిరి 220 కేవీ ఉపకేంద్రంలో సాంకేతిక లోపం తలెత్తడంతో బస్‌ కప్లర్‌ సమీపంలోని జంపర్‌ తెగిపోయి సబ్‌స్టేషన్‌ పరిధిలోని ఐసీటీలు ట్రిప్‌ అయ్యాయని తెలిపారు. దీంతో గుడ్డిగూడెం, కామవరపుకోట 220 కేవీ సబ్‌స్టేషన్లలోని ట్రాన్స్‌ఫార్మర్లు ఓవర్‌లోడ్‌కు గురై కొన్ని ప్రాంతాల్లో విద్యుత్‌ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడిందన్నారు. అయితే ట్రాన్స్‌కో, జెన్కో, డిస్కంల సిబ్బంది సమన్వయంతో వేగంగా స్పందించి కేవలం 37 నిమిషాల్లోనే, మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకే విద్యుత్‌ సరఫరాను పూర్తిగా పునరుద్ధరించినట్లు వెల్లడించారు.

ఈ ఘటనకు గల కారణాలను సాంకేతిక నిపుణులతో సమగ్రంగా విశ్లేషిస్తున్నామని, భవిష్యత్తులో ఇటువంటి సమస్యలు పునరావృతం కాకుండా ప్రసార వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేసే చర్యలు చేపడతామని విజయానంద్‌ తెలిపారు. రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న విద్యుత్‌ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని అన్ని విద్యుత్‌ సంస్థలు సమన్వయంతో పనిచేసి వినియోగదారులకు నిరంతరాయంగా విద్యుత్‌ అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని ఆయన ఆదేశించారు.

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ELECTRICITY DEMAND IN STATE
MEASURES FOR ELECTRICITY DEMAND
ELECTRICITY DEMAND DUE TO EL NINO
ఎల్‌నినోతో విద్యుత్‌ డిమాండ్‌
ELECTRICITY DEMAND IN STATE

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