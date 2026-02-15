చాటింగ్లో ఎమోజీలు వాడుతున్నారా - వాటిని మీరూ ఇలాగే తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారేమో చెక్ చేసుకోండి
చాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు టైపింగ్ లేకుండా ఎమోజీలతో సంభాషణలు - సంతోషమొచ్చినా, బాధ అనిపించినా వెంటనే ఎమోజీలతో రిప్లై - ఒక్క ఎమోజీతో భావాన్ని వ్యక్తపరుస్తున్న కుర్రకారు - తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నవి మాత్రం కొన్ని
Misunderstand Emojis : ప్రస్తుతం ప్రపంచం మొత్తం డిజిటల్ యుగంగా మారింది. ప్రతి ఒక్కరూ మొబైల్ ఫోన్లను విరివిగా వాడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో చాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వారి ఫీలింగ్స్ను ఒక్క ఎమోజీతో చెప్పేస్తున్నారు. అది స్నేహితులతో అయినా, ఆఫీస్లో తోటి ఉద్యోగులతోనైనా, తెలిసిన వారితోనైనా ఎమోజీల వాడకం బాగా పెరిగిపోయింది. సంతోషం, కోపం, రిక్వెస్ట్, శుభాకాంక్షలు, దుఃఖం ఇలా అన్నింటికీ ఒక్కో ఎమోజీ ఉంది. కాకపోతే కొన్నింటిని మాత్రం తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు. పంపేవారు ఒక అర్థంతో సెండ్ చేస్తుంటే, చూసేవారు వేరేగా భావిస్తున్నారు. అలా ఈ జాబితాలో కొన్ని ఎమోజీలు ఉన్నాయి. అవి ఏంటనేది తెలియాలంటే ఈ ప్రత్యేక కథనంపై ఓ లుక్కేయండి.😊
నిద్రపోతున్న ముఖం😪 :
ఈ ఎమోజీ ముక్కు నుండి వచ్చే నీలిరంగు బుడగ నిజానికి ఒక స్నాట్ బబుల్. ఎవరైనా గాఢ నిద్రలో ఉన్నారని చెప్పడానికి ఉపయోగించే ఒక సాధారణ గుర్తు. కానీ ఈ వర్ణనలో ఆ నీటి చుక్కను కొంతమంది తరచు కన్నీరుగా పేర్కొంటారు. కానీ అది తప్పు. ఈ ఎమోజీ నిద్రను మాత్రమే సూచిస్తుంది.
అభ్యర్థిస్తున్న చేతులు 🙏
ఈ ఎమోజీ అభ్యర్థిస్తున్న చేతులను సూచిస్తుంది. విభిన్న అర్థాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇది సాధారణంగా ఎక్కువగా విజ్ఞప్తులను సూచిస్తుంది. జపాన్, భారతదేశం వంటి కొన్ని తూర్పు దేశాల్లో దీనిని కృతజ్ఞతను లేదా గౌరవప్రదమైన పలకరింపుగా చూస్తారు. అయితే చాలా మంది దీనిని ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకరినొకరు హై-ఫైవ్ చేసుకుంటున్నట్లు అపార్థం చేసుకుంటారు.
చేయి చిట్కా వేస్తున్న వ్యక్తి💁
ఈ ఎమోజీ చిట్కా చేస్తున్న వ్యక్తి అని చెబుతారు. ఈ ఎమోజీ సేవా పరిశ్రమలో సహాయం చేయడానికి లేదా సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న వ్యక్తిని తెలియజేస్తుంది. బదులుగా, చాలా మంది దీనిని ఒక హాస్యాస్పదమైన సింబల్గా అర్థం చేసుకుంటారు.
దూసుకుపోవడం💨
ఈ ఎమోజీ వేగంగా వెళ్లినప్పుడు ఆ పరిస్థితిని వర్ణిస్తుంది. కానీ దురదృష్టవశాత్తు, దీనిని కొంతమంది హాస్యంగా వాడుతున్నారు. చాలా మంది దీనిని ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు గాలిని సూచించడానికి సాధారణంగా ఉపయోగిస్తున్నారు.
డిజ్జీ💫
చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పుడు డిజ్జీ లేదా నాక్ అవుట్ అని అర్థం చేసుకోవడానికి చిత్రీకరించే ఎమోజీనే డిజ్జీ. అయితే ఇది స్థిరంగా ఉండటం వల్ల చాలా మంది దీనిని షూటింగ్ స్టార్గా అర్థం చేసుకుంటున్నారు.
సరే అని చెబుతున్న వ్యక్తి🙆
ఈ ఎమోజీలో ఒక వ్యక్తి తన తలపై రెండు చేతులను పైకి లేపి "O" ఆకారంలో మొత్తం శరీరంతో ఉన్నట్లు ఉంటుంది. ఇది "OK"లో "O" అనే అక్షరాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది ఆమోదం, అనుమతి అంగీకారాన్ని సూచించే సింబల్. వ్యంగ్యంగా, ప్రజలు తరచుగా దీనిని ఎవరైనా నిరాశతో తల పట్టుకుని, "ఓహ్ కాదు, ఏం జరిగింది?" అనే వైబ్తో సమస్యకు ప్రతిస్పందిస్తున్నట్లుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు.
అలసిపోయిన ముఖం😫
ఈ ఎమోజీ అధికారికంగా అలసటను సూచిస్తున్నప్పటికీ, దాని దృశ్య రూపం మాత్రం ఏడుపుగా ఉంటుంది. ఏదైనా ఫిర్యాదు, సాధారణంగా విచారం వ్యక్తం చేయడాన్ని సూచిస్తుంది. కచ్చితంగా ఈ భావోద్వేగాలు అలసిపోవడంతో ముడిపడి ఉన్నాయని మీరు వాదించొచ్చు. కానీ అది తప్పనిసరిగా అలాంటి అర్థం అయితే కాదు.
ఏడుపు ముఖం😭
దీనికి ఏడుస్తున్న ముఖం అని అర్థం. అలాగే భావిస్తారు కూడా. దీనిని వెకిలి నవ్వుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు. దీనికి మాత్రం ఏడుస్తున్న భావనే సరైనది.
ఆనంద భాష్పాలు😂
అంటే సంతోషంతో ఉన్నప్పుడు కళ్లలో నీళ్లు ఉప్పొంగుతాయి. ఆ క్షణాలనే భావోద్వేగాలు అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. దురదృష్టవశాత్తు చాలా మంది దీనిని నవ్వు అని కాకుండా బాధను వ్యక్తపరచడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇది ఎవరైనా "LOL" ని పెద్దగా నవ్వడం" అని కాకుండా వేరే విధంగా మార్చుకుంటున్నారు.
