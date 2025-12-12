స్త్రీ శక్తి పథకం విజయవంతం - ఏపీఎస్‌ ఆర్టీసీలో 9 శాతం ప్రమాదాలు తగ్గాయి : ఆర్టీసీ ఎండీ

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 10:25 PM IST

APSRTC Union Team Meeting in Vijayawada: ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు ఆర్టీసీ ఎండీ ద్వారకా తిరుమలరావు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాకే ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సమస్యలను క్రమంగా పరిష్కరిస్తూ వస్తున్నట్లు చెప్పారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనంతో అనేక సమస్యలు వచ్చాయని ఆర్టీసీ ఎండీ అన్నారు.

కూటమి ప్రభుత్వ సహకారంతో సమస్యలు అన్నింటినీ ఒక్కొక్కటిగా పరిష్కరిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ప్రభుత్వ సహకారంతో పలు సంస్థల నుంచి తీసుకున్న రుణాలను సకాలంలో తీర్చుతున్నామని అన్నారు. ఆర్టీసీలో ప్రధాన ఉద్యోగసంఘం ఎన్ఎంయూఏ ద్వితీయ రాష్ట్ర మహాసభలకు తిరుమలరావు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.

విజయవాడ ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆర్టీసీ ఛైర్మన్ కొనకళ్ల నారాయణరావు, ఏపీ ఎన్జీవో అధ్యక్షుడు విద్యాసాగర్ సహా అన్ని జిల్లాల ఏన్ఎంయూఏ నేతలు, పెద్ద ఎత్తున ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోన్న స్త్రీ శక్తి పథకాన్ని ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు విజయవంతం చేశారని ఈ సందర్భంగా ఎండీ ద్వారకా తిరుమలరావు అన్నారు.

ఆర్టీసీలో తగ్గిన ప్రమాదాలు: స్త్రీ శక్తి పథకం సమర్థంగా అమలు చేస్తున్నారని సీఎం చంద్రబాబు అభినందించినట్లు ఆర్టీసీ ఎండీ తిరుమలరావు గుర్తుచేశారు. స్త్రీ శక్తి పథకం విజయవంతం చేయడంలో డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు, గ్యారేజీ సిబ్బంది కృషి అమోఘమని ప్రశంసించారన్నారు. ఇటీవల కాలంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రోడ్డు ప్రమాదాలు 7 శాతం పెరిగాయన్న ద్వారకా తిరుమలరావు ఏపీఎస్​ఆర్టీసీలో మాత్రం ప్రమాదాలు 9 శాతం తగ్గాయన్నారు. సీఎం చంద్రబాబు అంగీకరించడంతో ఆర్టీసీలో 7,000 మందికి పదోన్నతులు వచ్చాయని, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు విలీనం తర్వాత ఈహెచ్​ఎస్​ రద్దు చేయగా ఈ ప్రభుత్వం పునరుద్ధరించిందన్నారు.

దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడే ఆర్టీసీ రిటైర్డ్, సర్వీస్ ఉద్యోగులకు ఉచితంగా మందులిచ్చే అంశాన్ని పరిశీస్తున్నామన్నారు. ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించేందుకు 1/2019 సర్క్యులర్​ను అమలు చేస్తున్నట్లు ఎండీ తెలిపారు. ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు ఎస్​బీటీ బకాయిలను వీలైనంత త్వరలో చెల్లిస్తామన్నారు. ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల వైద్యం కోసం రాష్ట్రంలో 7 అధునాతన డిస్పెన్సరీలు నిర్మించామన్నారు. ప్రయాణికులకు మరింత మెరుగైన సేవలు అందించడమే లక్ష్యంగా సిబ్బంది పనిచేయాలని, స్త్రీ శక్తి పథకాన్ని మరింత సమర్థవంతంగా అమలు చేసేలా ఉద్యోగులు కృషి చేయాలని సూచించారు.

