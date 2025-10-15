మంగళగిరిలో మార్గదర్శి చిట్ఫండ్స్ 126వ శాఖ - ప్రారంభించిన ఎండీ శైలజాకిరణ్
మంగళగిరిలో మార్గదర్శి చిట్ఫండ్స్ 126వ శాఖను ప్రారంభించిన సంస్థ ఎండీ సీహెచ్ శైలజాకిరణ్ - అభినందనలు తెలిపిన మంత్రి నారా లోకేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2025 at 3:39 PM IST
Margadarsi 126th Branch in AP : గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో మార్గదర్శి చిట్ఫండ్స్ 126వ శాఖను సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సీహెచ్ శైలజాకిరణ్ లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. 1962లో రామోజీరావు ప్రారంభించిన ఈ సంస్థ నాలుగు రాష్ట్రాల్లో 125 బ్రాంచిలతో ఇంతవరకు కార్యకలాపాలు సాగించిందని, కొత్తగా లక్ష్మీనరసింహస్వామి అనుగ్రహంతో మంగళగిరిలో 126వ బ్రాంచి ఏర్పాటు చేయడం సంతోషంగా ఉందని శైలజాకిరణ్ తెలిపారు.
మార్గదర్శి మున్ముందు కూడా జైత్రయాత్రను కొనసాగించాలని కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. మార్గదర్శి చిట్ఫండ్ ఖాతాదారులకు ఉత్తమమైన సేవలు అందించేందుకు తమ సిబ్బంది ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటారన్నారు.
సభ్యులకు ఎక్స్ప్రెస్ చెల్లింపులు : మార్గదర్శి చిట్ఫండ్లో ఇప్పటివరకు రెండున్నర లక్షల మందికిపైగా సభ్యులుగా ఉన్నారని శైలజాకిరణ్ వెల్లడించారు. వీరికి నిరంతరం సాంకేతికతను వినియోగించుకుంటూ ఎక్స్ప్రెస్ చెల్లింపులు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా, ఏ స్థితిలో ఉన్నా, ఏ అవసరానికైనా వ్యక్తిగతంగా, సంస్థాగతంగా వారి అవసరాలు, వ్యాపారాలు, అంకుర సంస్థల స్థాపన కోసం ఆర్ధిక సేవలను సులభంగా పొందేలా చిట్ఫండ్స్ సేవలు అందిస్తున్నాయని అన్నారు.
ఎలాంటి కలంకం లేకుండా 63 ఏళ్లు : చిట్ఫండ్స్తో మధ్య తరగతి వర్గాలు తమ ఎదుగుదలను చూశారని తెలిపారు. తమ సంపాదనలో కొంత పొదుపు చేయాలనే ముందుచూపుతో ఉన్న వారిని ప్రోత్సహిస్తూ జీవితం స్థిరంగా ఉండేందుకు మార్గదర్శి చిట్ఫండ్స్ ప్రోత్సాహం అందిస్తుందన్నారు. 63 ఏళ్ల ప్రస్తానంలో ఎలాంటి కలంకం లేకుండా ఎంతో మంది జీవితాల్లో ఆనందం నింపిందన్నారు. వ్యక్తిగతంగానే కాకుండా వారి పిల్లల చదువులు, వివాహాలు, స్తిరాస్తుల కొనుగోలు ద్వారా వారి జీవితంలో మార్గదర్శి భాగస్వామి అయిందని చెప్పారు. అవసరమైన సమయంలో సహాయం చేసే నిజమైన స్నేహితునిగా మార్గదర్శి నిలిచిందని వెల్లడించారు.
ఉద్యోగ విరమణ సమయంలో ఆసరాగా : ప్రణాళికాయుతంగా పొదుపు చేసిన వారికి తమ ఉద్యోగ విరమణ సమయంలో తమ భవిష్యత్తు, స్థిరత్వం, భద్రతకు మార్గదర్శి చిట్ఫండ్స్ ఆసరాగా నిలిచిందని శైలజాకిరణ్ వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో రామోజీరావు మనుమడు సుజయ్, మార్గదర్శి చిట్ఫండ్స్ ఉపాధ్యక్షులు పి. రాజాజీ, డెవలప్మెంట్ హెడ్ జి. బలరామకృష్ణ, జనరల్ మేనేజరు అడ్మిన్ ఎ. బాలకృష్ణ, జీఎం డెవలప్మెంట్ కె. రవీంద్రనాద్, మంగళగిరి శాఖ బ్రాంచి మేనేజరు కె. హరిసూరిబాబు, ఇతర బ్రాంచిల మేనేజర్లు పాల్గొన్నారు.
మంత్రి నారా లోకేశ్ అభినందనలు : మంగళగిరిలో మార్గదర్శి శాఖ ప్రారంభించడంపై రాష్ట్ర విద్య, ఐటీశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ అభినందనలు తెలిపారు. తన తరఫున మంగళగిరి తెలుగుదేశం పార్టీ మహిళా నేతలు మార్గదర్శి ఎండీ శైలజాకిరణ్కు వీవర్ శాలలో తయారు చేసిన మంగళగిరి చేనేత పట్టు వస్త్రాలను బహుకరించి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి నారా లోకేశ్కు మార్గదర్శి ఎండీ శైలజాకిరణ్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
