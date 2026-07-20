మెడికల్ కాలేజీల ఫీజుల దందా - ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థుల్లో తీవ్ర ఆందోళన
ఎంబీబీఎస్లో ఆరు నెలల ఫీజు చెల్లించలేక తల్లిదండ్రుల అవస్థలు - తల్లికి ఆపరేషన్ జరిగిందని వేడుకున్నా వినని యాజమాన్యాలు - పలు ప్రైవేటు మెడికల్ కాలేజీల తీరుపై విద్యార్థుల ఆందోళన
Published : July 20, 2026 at 1:49 PM IST
Private Medical College Fees in Telangana : తెలంగాణలో ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థుల నుంచి నాలుగున్నర సంవత్సరాలకు మాత్రమే ఫీజులు తీసుకోవాల్సి ఉండగా పలు ప్రైవేటు కాలేజీలు బలవంతంగా ముక్కుపిండి ఐదేళ్ల ఫీజు వసూలు చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా బీ-కేటగిరీ పిల్లల నుంచి ఆరు నెలల కోసం అదనంగా రూ.ఆరున్నర లక్షల వరకు, సీ కేటగిరీ విద్యార్థుల నుంచి రూ.13 లక్షల వరకు తీసుకుంటున్నాయి. నాలుగున్నరేళ్లకే ఫీజు తీసుకోవాలని రెండు నెలల క్రితమే కాళోజీ యూనివర్సిటీ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
వర్సిటీ చెప్పినా వినడం లేదు : తెలంగాణ ప్రవేశాలు, రుసుముల నియంత్రణ కమిటీ (టీఏఎఫ్ఆర్సీ) గతంలోనే కేవలం నాలుగున్నరేళ్లకు మాత్రమే ఐదు విడతల్లో రుసుములు తీసుకోవాలని ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. కానీ రాష్ట్రంలోని పలు ప్రైవేటు మెడికల్ కాలేజీలు ఎవరు చెప్పినా పట్టించుకోమన్న రీతిలో ప్రవర్తిస్తున్నాయి. దాంతో ఫీజుల విషయంలో ఎంతో మంది విద్యార్థులు తీవ్ర ఒత్తిడికి లోనవుతున్నారు. ఈ విషయమై చర్యలు తీసుకోవాలని ఇటీవల జాతీయ వైద్య కమిషన్ (ఎన్ఎంసీ)కి ఆన్లైన్లో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు పెద్ద ఎత్తున ఫిర్యాదు చేశారు.
ఫీజుల విషయంలో పెద్ద ఎత్తున ఫిర్యాదులు : పలు ప్రైవేటు మెడికల్ కాలేజీల్లో కన్వీనర్ కోటాలో సీటు పొందిన విద్యార్థుల నుంచి సైతం వివిధ పేర్లతో అదనపు ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నాయి. ఏ-కేటగిరీకి వార్షిక ఫీజు రూ.60 వేలుగా ఉంది. అయితే, లైబ్రరీ తదితర ఖర్చుల పేరిట ఏటా మరో రూ.60 వేలు అదనంగా తీసుకుంటున్నట్లు ఫిర్యాదులు వెళ్లాయి. ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలోని ఒక కళాశాల అదనంగా రూ.70 వేలు, హైదరాబాద్ శివారులోని మరో కళాశాల రూ.లక్షకు పైగా అదనంగా తీసుకుంటోందని ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థులు వాపోతున్నారు. మరోవైపు ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్న తమకు స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడంలేదని రంగారెడ్డి జిల్లాలోని ఒక వైద్య కళాశాలలో మెడికల్ స్టూడెంట్స్ ఆందోళనకు దిగడం గమనార్హం. ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా స్పందించాలని ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల రాష్ట్ర అసోసియేషన్ సభ్యులు కోరుతున్నారు.
పలు సందర్భాల్లో కాలేజీ కఠిన వైఖరి : -
- కరీంనగర్ ప్రాంతంలోని ఒక మెడికల్ కాలేజీలో చదువుతున్న సూర్యాపేటకు చెందిన ఓ విద్యార్థి (బీ కేటగిరీ)కి ఐదేళ్లకు మొత్తం ఫీజు చెల్లిస్తేనే క్లాస్లకు అనుమతిస్తామని కాలేజీ యాజమాన్యం తెగేసి చెప్పింది. ఇప్పటికే తాము రెండు ప్లాట్లు అమ్మి ఫీజు చెల్లించామని, ఇటీవలే తన తల్లికి హార్ట్ సర్జరీ జరిగి ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నట్లు వేడుకున్న యాజమాన్యం ఏ మాత్రం కనికరించలేదు. ఇక తమ వద్ద డబ్బులు లేవని అతను ఇంటర్న్షిప్ చేయకుండానే ఇంటికి వెళ్లిపోవడం గమనార్హం.
- హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతంలోని మరో కాలేజీలో ఆరు నెలల ఫీజు అదనంగా కడితేనే పరీక్షకు అనుమతిస్తామని యాజమాన్యం ఒత్తిడి చేయడంతో ఓ విద్యార్థిని తీవ్ర మానసిక ఆందోళనకు గురయ్యారు. తన చదువు కోసం తల్లిదండ్రులు ఇప్పటికే చాలా అప్పు చేశారంటూ ఆమె మానసికంగా కుమిలిపోతున్నారు.
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