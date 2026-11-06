YUVA: ఎంబీబీఎస్ సీటు సాధించిన చదువుల తల్లికి సాయం కావాలి
MBBS Seat Achiever Sai Bhavani - తండ్రి వదిలెయ్యటంతో తల్లే చిన్నప్పటి నుంచి కష్టపడి వారిని పెంచింది. డాక్టర్ కావాలన్న కలను సాయిభవానీ సాకారం చేసుకుంది.
Published : November 6, 2026 at 2:15 PM IST
పేదరికంలో పుట్టిన ఆ యువతి గొప్ప కలలు కంది. చిన్ననాటి నుంచి అన్నీ తానై పెంచిన తల్లి కష్టాన్ని చూసి చలించిపోయింది. డాక్టర్ కావాలనుకున్న తల్లి కలను నెరవేర్చడానికి సన్నద్ధమైంది. ఆర్థిక స్తోమత అడ్డువస్తుందని తెలిసినా అధిగమించేందుకు సిద్ధమై కష్టపడి చదివింది. అనుకున్నట్లుగానే నీట్లో ర్యాంకు సాధించి కలకు బీజం వేసింది. కానీ ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేయడానికి ఆర్థిక స్తోమత సరిపోక సాయం కోసం ఎదురుచూస్తోంది.
చిన్నప్పుడే వదిలేసి వెళ్లిన తండ్రి
సంగారెడ్డి జిల్లా కోహిర్ మండలం రాజనెల్లికి చెందిన నవనీత, యాదగిరి దంపతులకు ఇద్దరు సంతానం. ఇద్దరు పిల్లలు జన్మించిన తర్వాత యాదగిరి భార్యను విడిచి వెళ్లిపోయాడు. అప్పటి నుంచి తల్లి నవనీత అన్ని తానై పిల్లల ఆలనాపాలన చూసింది. చిన్ననాటి నుంచి తల్లి కష్టాన్ని చూసిన సాయిభవాని బాగా చదువుకుని ప్రయోజకురాలు కావాలనుకుంది. డాక్టర్ అవ్వాలనుకున్న తల్లి కలను తాను నెరవేర్చాలని పంతం పట్టింది. కష్టపడి చదివి నీట్లో ర్యాంక్ సాధించి ఆశయసాధనకు కృషి చేస్తోంది.
"నా చిన్నప్పుడే మా నాన్న మమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్లిపోయారు. అప్పటినుంచి మా అమ్మనే కష్టపడి నన్ను పెంచింది. టెన్త్లో నాకు 9.5 సీజీపీఏ వచ్చింది. ఇంటర్లో 980 మార్కులు వచ్చాయి. నీట్లో స్టేట్ ర్యాంక్ 3053 ర్యాంక్ వచ్చింది. నాకు సెకండ్ ఫేస్లో ములుగు గవర్నమెంట్ కాలేజీలో వచ్చింది. ఎంబీబీఎస్ పూర్తి కావాలంటే దాదాపు రూ. 6,7 లక్షలు అవుతుంది. నేను డాక్టర్ని అయ్యి ఎంతోమందికి సేవ చేయాలని అనుకుంటున్నా. దాతలు సాయం చేయాలని కోరుతున్నా" - సాయిభవాని, విద్యార్థి
లక్షలతో కూడుకున్న ఖర్చు
చిన్ననాటి నుంచి చదువులో రాణిస్తున్న సాయిభవాని టెన్త్, ఇంటర్లో మంచి మార్కులు సాధించి ఉచిత విద్యను అభ్యసించింది. నీట్ పరీక్షలో సైతం మంచి ర్యాంకుతో ప్రభుత్వ మెడికల్ కళాశాలలో సీటు సంపాదించింది. సీటు ఉచితమైనప్పటికీ చదువు పూర్తి చేసేందుకు లక్షల్లో ఖర్చవుతోంది. ఆర్థిక స్తోమత సరిగా లేనందున అమ్మపై అదనపు భారం పడుతుందని భావించి నమ్మకం కోల్పోతున్న సాయిభవానికి కొందరు దాతలు ముందుకొచ్చి వెన్నుతట్టారు.
"డాక్టర్ అవ్వాలని నేను అనుకున్నాను. కానీ నా కోరికను నా కూతురు తీరుస్తోంది. ఈ కోర్స్ మొత్తం పూర్తయ్యేసరికి రూ. 6 నుంచి 7 లక్షల వరకు ఖర్చు వస్తుంది. అంత పెట్టుకునే స్థోమత నాకు లేదు. బయట అప్పు అడిగితే ప్రాపర్టీ ప్రూవ్ ఉంటేనే అప్పు ఇస్తామని అంటున్నారు. కానీ మాకు ఏం లేదు. ఈనాడులో వార్త చూసి మా పాపకు సాయం చేసేందుకు దాతలు ముందుకు వచ్చారు. ఇంకా కూడా దాతలు సాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నా" - నవనీత, సాయిభవాని తల్లి
దిక్కుతోచని స్థితిలో తల్లీబిడ్డ
కుమార్తెను ఉన్నతస్థాయికి తీసుకెళ్లాలని తపించిన తల్లి అప్పు చేసైనా కుమార్తెను చదివించుకోవాలని నిశ్చయించుకుంది. అప్పు సైతం దొరకకపోవడంతో దిక్కుతోచని స్థితి ఏర్పడింది. అలాంటి సందర్భంలో కొందరు దాతలు ముందుకొచ్చారు. కానీ సాయిభవాని చదువుకు ఇంకా సహాయం కావాల్సి ఉండడంతో మరింత మంది దాతలు సహాయం చేయాలని తల్లి కోరుతున్నారు.
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