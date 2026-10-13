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ఎంబీబీఎస్​ సీట్లను భర్తీ చేసేందుకు మాప్​ అప్​ రౌండ్​​ - అర్హులైన అభ్యర్థులకు నిబంధనలివే

MBBS Mop-up Round Counselling - మొదటి, రెండో విడత కౌన్సెలింగ్ తర్వాత మొత్తం 363 సీట్లు మిగిలాయి. వాటిని భర్తీ చేసేందుకు కేఎన్​ఆర్​హెచ్​ఎస్ తాజా​ నోటిఫికేషన్​ జారీ చేసింది.

MBBS MOP UP ROUND COUNSELLING
ఎంబీబీఎస్ మాప్​-అప్​ రౌండ్ కౌన్సెలింగ్​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 13, 2026 at 1:22 PM IST

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MBBS Mop-up Round Counselling : కాళోజీ నారాయణరావు ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయం సోమవారం 'మాప్-అప్ రౌండ్' ద్వారా కన్వీనర్ కోటాలోని ఎంబీబీఎస్​ సీట్లను భర్తీ చేయడానికి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. మొదటి, రెండో విడత కౌన్సెలింగ్ తర్వాత వివిధ కళాశాలల్లో మొత్తం 363 సీట్లు ఖాళీగా మిగిలిపోయాయి. ఈ ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకే మాప్-అప్ రౌండ్ నిర్వహిస్తున్నారు. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ అన్‌ఎయిడెడ్, నాన్-మైనారిటీ, మైనారిటీ వైద్య కళాశాలల్లోని ఖాళీ కన్వీనర్-కోటా సీట్లను భర్తీ చేయడం ఈ దశ లక్ష్యం. అర్హులైన అభ్యర్థులు తమ వెబ్ ఆప్షన్లను నమోదు చేసుకోవాలని విశ్వవిద్యాలయం సూచించింది.

నిబంధనలపై పూర్తి అవగాహన

మాప్-అప్ రౌండ్‌ను ఎంచుకునే అభ్యర్థులు దీనికి సంబంధించిన నిబంధనల గురించి పూర్తిగా అవగాహన కలిగి ఉండాలి. ఒకవేళ అభ్యర్థికి ఈ రౌండ్‌లో ఎంబీబీఎస్​ సీటు లభించి కళాశాలలో చేరకపోతే విశ్వవిద్యాలయం వారి ప్రవేశంపై మూడేళ్ల పాటు నిషేధం విధిస్తుంది. ఆ విద్యార్థి వివరాలను ఎంసీసీకి కూడా పంపిస్తారు. దీనివల్ల వారు ఆల్ ఇండియా కోటా కింద కూడా మూడేళ్లపాటు ప్రవేశానికి అనర్హులుగా మారే అవకాశం ఉంది. గత ఏడాది ఒక విద్యార్థిని మాప్-అప్ రౌండ్‌లో సిద్దిపేటలోని ఒక ప్రైవేట్ కళాశాలలో సీటు పొందింది. కానీ కళాశాలలో రిపోర్ట్ చేయలేదు. ఆమెకు ఈసారి నీట్​-యూజీ 2026లో మంచి ర్యాంకు వచ్చింది. ఆమె వెబ్ కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియలో పాల్గొనడానికి ప్రయత్నించింది. అప్పుడు రానున్న మూడేళ్లపాటు కాళోజీ విశ్వవిద్యాలయ పరిధిలోని ఏ కళాశాలలోనూ ప్రవేశానికి ఆమె అనర్హురాలని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఈ నిబంధనపై అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఆ విద్యార్థిని అవకాశాన్ని కోల్పోయింది.

రెండు కళాశాలలకు ఆమోదం

రాష్ట్రంలోని రెండు ఆయూష్​ కళాశాలల్లో ప్రవేశాలకు మెడికల్ అసెస్‌మెంట్ అండ్ రేటింగ్ బోర్డ్ ఫర్ ఇండియన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ గతంలో అనుమతిని నిరాకరించిందన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ రెండు సంస్థలలో ప్రవేశాలను తిరిగి ప్రారంభించడానికి అనుమతిస్తూ ఉత్తర్వులు అందినట్లు కాళోజీ విశ్వవిద్యాలయం ఇప్పుడు ప్రకటించింది. దీని ప్రకారం హైదరాబాద్‌లోని ప్రభుత్వ నిజామియా టిబ్బీ కాలేజ్ (బీయూఎంఎస్​) గురునానక్ హోమియోపతి మెడికల్ కాలేజ్ (బీహెచ్​ఎంఎస్​)లకు ఆమోదం లభించింది. అలాగే ఎంఎన్​ఆర్​ హోమియోపతి కాలేజీ (బీహెచ్​ఎంఎస్​)లో సీట్ల సంఖ్యను 80 నుంచి 100కు పెంచినట్లు విశ్వవిద్యాలయం తెలిపింది. రానున్న ఆయూష్​ కౌన్సెలింగ్ రౌండ్ కోసం రూపొందించే సీట్ల వివరాల లిస్ట్​లో కాళోజీ విశ్వవిద్యాలయం ఈ కళాశాలలకు సంబంధించిన సీట్ల వివరాలను పొందుపరుస్తుంది.

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TAGGED:

MBBS MOP UP ROUND COUNSELLING
NEET UG 2026 RESULTS
2026 MBBS COUNSELLING
ఎంబీబీఎస్​ మోప్​ అప్​ కౌన్సెలింగ్​
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