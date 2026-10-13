ఎంబీబీఎస్ సీట్లను భర్తీ చేసేందుకు మాప్ అప్ రౌండ్ - అర్హులైన అభ్యర్థులకు నిబంధనలివే
MBBS Mop-up Round Counselling - మొదటి, రెండో విడత కౌన్సెలింగ్ తర్వాత మొత్తం 363 సీట్లు మిగిలాయి. వాటిని భర్తీ చేసేందుకు కేఎన్ఆర్హెచ్ఎస్ తాజా నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది.
Published : October 13, 2026 at 1:22 PM IST
MBBS Mop-up Round Counselling : కాళోజీ నారాయణరావు ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయం సోమవారం 'మాప్-అప్ రౌండ్' ద్వారా కన్వీనర్ కోటాలోని ఎంబీబీఎస్ సీట్లను భర్తీ చేయడానికి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. మొదటి, రెండో విడత కౌన్సెలింగ్ తర్వాత వివిధ కళాశాలల్లో మొత్తం 363 సీట్లు ఖాళీగా మిగిలిపోయాయి. ఈ ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకే మాప్-అప్ రౌండ్ నిర్వహిస్తున్నారు. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ అన్ఎయిడెడ్, నాన్-మైనారిటీ, మైనారిటీ వైద్య కళాశాలల్లోని ఖాళీ కన్వీనర్-కోటా సీట్లను భర్తీ చేయడం ఈ దశ లక్ష్యం. అర్హులైన అభ్యర్థులు తమ వెబ్ ఆప్షన్లను నమోదు చేసుకోవాలని విశ్వవిద్యాలయం సూచించింది.
నిబంధనలపై పూర్తి అవగాహన
మాప్-అప్ రౌండ్ను ఎంచుకునే అభ్యర్థులు దీనికి సంబంధించిన నిబంధనల గురించి పూర్తిగా అవగాహన కలిగి ఉండాలి. ఒకవేళ అభ్యర్థికి ఈ రౌండ్లో ఎంబీబీఎస్ సీటు లభించి కళాశాలలో చేరకపోతే విశ్వవిద్యాలయం వారి ప్రవేశంపై మూడేళ్ల పాటు నిషేధం విధిస్తుంది. ఆ విద్యార్థి వివరాలను ఎంసీసీకి కూడా పంపిస్తారు. దీనివల్ల వారు ఆల్ ఇండియా కోటా కింద కూడా మూడేళ్లపాటు ప్రవేశానికి అనర్హులుగా మారే అవకాశం ఉంది. గత ఏడాది ఒక విద్యార్థిని మాప్-అప్ రౌండ్లో సిద్దిపేటలోని ఒక ప్రైవేట్ కళాశాలలో సీటు పొందింది. కానీ కళాశాలలో రిపోర్ట్ చేయలేదు. ఆమెకు ఈసారి నీట్-యూజీ 2026లో మంచి ర్యాంకు వచ్చింది. ఆమె వెబ్ కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియలో పాల్గొనడానికి ప్రయత్నించింది. అప్పుడు రానున్న మూడేళ్లపాటు కాళోజీ విశ్వవిద్యాలయ పరిధిలోని ఏ కళాశాలలోనూ ప్రవేశానికి ఆమె అనర్హురాలని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఈ నిబంధనపై అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఆ విద్యార్థిని అవకాశాన్ని కోల్పోయింది.
రెండు కళాశాలలకు ఆమోదం
రాష్ట్రంలోని రెండు ఆయూష్ కళాశాలల్లో ప్రవేశాలకు మెడికల్ అసెస్మెంట్ అండ్ రేటింగ్ బోర్డ్ ఫర్ ఇండియన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ గతంలో అనుమతిని నిరాకరించిందన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ రెండు సంస్థలలో ప్రవేశాలను తిరిగి ప్రారంభించడానికి అనుమతిస్తూ ఉత్తర్వులు అందినట్లు కాళోజీ విశ్వవిద్యాలయం ఇప్పుడు ప్రకటించింది. దీని ప్రకారం హైదరాబాద్లోని ప్రభుత్వ నిజామియా టిబ్బీ కాలేజ్ (బీయూఎంఎస్) గురునానక్ హోమియోపతి మెడికల్ కాలేజ్ (బీహెచ్ఎంఎస్)లకు ఆమోదం లభించింది. అలాగే ఎంఎన్ఆర్ హోమియోపతి కాలేజీ (బీహెచ్ఎంఎస్)లో సీట్ల సంఖ్యను 80 నుంచి 100కు పెంచినట్లు విశ్వవిద్యాలయం తెలిపింది. రానున్న ఆయూష్ కౌన్సెలింగ్ రౌండ్ కోసం రూపొందించే సీట్ల వివరాల లిస్ట్లో కాళోజీ విశ్వవిద్యాలయం ఈ కళాశాలలకు సంబంధించిన సీట్ల వివరాలను పొందుపరుస్తుంది.
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