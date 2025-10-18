ETV Bharat / state

ఈ వరంగల్​ అమ్మాయి స్టార్టప్​ కంపెనీతో ఎంతో మందికి ఉద్యోగాలు - జస్ట్​ మీ జాబ్​కు సంబంధించిన లింక్​ పంపిస్తే చాలు!

ప్రతిభ ఉన్న యువత కోసమే స్టార్టప్​తో ఉద్యోగాలు - 'జాబ్‌ హ్యాక్‌ ప్రో’ పేరుతో సంస్థను స్థాపించిన మయూఖ - టెక్నాలజీ సదస్సుకు ఎంపికైన మయూఖ

Mayukha Startups for Job Seekers
Mayukha Startups for Job Seekers (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 18, 2025 at 1:15 PM IST

Mayukha Startups for Job Seekers : ఎన్నో ఆశలతో ఉన్నత విద్యాభ్యాసాన్ని పూర్తి చేసిన యువతకు ఉద్యోగాలు మాత్రం దొరకడం లేదు. దీంతో వారు మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. ప్రస్తుతం యువత నిరుద్యోగం అధిక స్థాయిలో ఉంది. ఓ వైపు ఉద్యోగాలు దొరకని యువత. మరోవైపు ఉద్యోగాలు కోల్పోయి తిరిగి కుదురుకోలేక పోతున్న ఉద్యోగులే ఎక్కువగా ఉన్నారు. ఇలా ప్రతిభ ఉన్నా వీళ్లంతా ఎందుకు ఇబ్బంది పడుతున్నారని ఐత సాయి మయూఖ ఆలోచించారు. 'జాబ్​ హ్యాక్​ ప్రో' పేరుతో సంస్థను స్థాపించి అలాంటి వారికి సాయ పడుతున్నారు.

మయాఖది వరంగల్​ జిల్లా. నాన్న నాగేంద్రనాథ్​ బ్యాంకు వాల్యూవర్​గా పని చేస్తున్నాడు. అమ్మ పేరు ప్రతిభ. మయూఖ నిట్​-వరంగల్​ సివిల్​ ఇంజినీరింగ్​ చేశారు. తనకి నూతన ఆవిష్కరణలపై ఎక్కువగా ఆసక్తి ఉండేది. ఎదురైన ప్రతి సమస్యకీ తనదైన శైలిలో పరిష్కారాలు చూపాలనుకుంటారు. ఆమె ఇంజినీరింగ్​ తర్వాత ఉన్నత చదువుల కోసం అమెరికా వెళ్లారు. ఒహియో స్టేట్​ యూనివర్సిటీ నుంచి ఎంఎస్​ పూర్తి చేశారు. సాఫ్ట్​వేర్​ ఉద్యోగం చేస్తూనే హార్వర్డ్​ బిజినెస్​ స్కూల్​ నుంచి ఆన్​లైన్​లో ఎంబీఏ పూర్తి చేశారు. ఆమె భర్త మణిదీప్​ కూడా సాఫ్ట్​వేర్​ ఉద్యోగిగా పని చేస్తున్నాడు.

ప్రతిభ ఉన్న వారి కోసమే ఈ స్టార్టప్​ : ప్రపంచవ్యాప్తంగా శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో అనేక మార్పులు వస్తున్నాయి. ప్రముఖ అంతర్జాతీయ సంస్థలు దేశంలో కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్నాయి. వాటిలో ఉద్యోగం సాధించే సత్తా మనవాళ్లకు ఉంది. ఇలా ప్రతిభ ఉండీ మన విద్యార్థులు విఫలమవ్వడం మయూఖ గమనించారు. కొంతమందిని పరిశోధిస్తే సరైన రెజ్యూమె తయారు చేసుకోవడంలో ఉద్యోగార్థులు విఫలమవుతున్నారని గ్రహించారు. దీంతో వాళ్లకు సాయపడాలనుకున్నారు.

'జాబ్‌ హ్యాక్‌ ప్రో’ పేరుతో సంస్థ : ఆ ఫలితమే తన స్టార్టప్​ జాబ్​ హ్యాక్​ ప్రో. ఒక్కో ఉద్యోగానికి వేల దరఖాస్తులు వస్తుండటంతో అందుకే సంస్థలు ఆటోమేటెడ్​ ట్రాకింగ్​ సిస్టమ్​ (ఏటీఎస్​)ని ఉపయోగిస్తుంటాయి. ఒకవేళ దానికి తగ్గట్టుగా రెజ్యూమె లేకపోతే తిరస్కరిస్తుంటాయి. దీంతో మనవాళ్లు వెనకబడుతున్నారు. వాళ్లకు ఈ టూల్​ సాయపడుతుంది.

లింక్​ పోస్ట్​ చేస్తే క్షణాల్లో రెజ్యూమె : ఉద్యోగానికి సంబంధించిన లింక్​ పోస్ట్​ చేస్తే క్షణాల్లో తగిన రెజ్యూమె సిద్ధం చేయడమే కాకుండా రిక్రూటర్లకు పంపే మెసేజ్​లనూ ఆకట్టుకునేలా తీర్చిదిద్దిస్తుంది. దరఖాస్తు చేసిన అప్లికేషన్ల స్టేటస్​నీ ట్రాక్​ చేస్తుంది. ఇందుకోసం కొంత మొత్తం తీసుకుంటుటారు. ఆ సర్వీసులను ఉపయోగించుకుని ఎంతోమంది పెద్ద పెద్ద సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు పొందారని మయూఖ తెలిపారు.

''ఇటీవల ఆమె సంస్థ ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద టెక్నాలజీ సదస్సుకు ఎంపికైంది. ఈ వెబ్​ సమ్మిట్​ -2025 నవంబరులో పోర్చుగల్​లో జరగనుంది. దేశం నుంచి గ్లోబల్​ స్టార్టప్​ ఫౌండర్​గా నిలిచిన మయూఖ ఒక్కరే దీనికి ఎంపికయ్యారు. వరంగల్​ నిట్​ నాకు మంచి ఆలోచన ఇస్తే హార్వర్డ్​ దానికి దిశను చూపింది. ఆమె నిరంతర కృషితో వరల్డ్​ సమ్మిట్​ వరకు చేరుకోవడం ఆనందంగా ఉంది. ఆమె పది లక్షల మందికి మా స్టార్టప్​ ద్వారా ఉద్యోగాలు చూపించాలన్నది నా లక్ష్యమనే మయూఖ కాలేజి రోజుల నుంచే స్మార్ట్​ టూల్స్​, స్ట్రాటజీలపై దృష్టి పెట్టాలని విద్యార్థులకు సలహాని ఇస్తున్నారు.'' - కర్పనస్వామి చిన్నబాబు, వరంగల్‌

