తెలంగాణలోని కొత్త మేయర్లు, డిప్యూటీ మేయర్లు వీరే - కాంగ్రెస్ ఎన్ని స్థానాల్లో గెలిచిందంటే?

మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్లలో మేయర్లు, డిప్యూటీ మేయర్లు ఎన్నిక పూర్తి - అధికార కాంగ్రెస్ 5, బీజేపీ 1, సీపీఐ 1 స్థానాలు కైవసం - ఖాతా తెరవని ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్

Mayors Elected for Seven Municipal Corporations
Mayors Elected for Seven Municipal Corporations (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 16, 2026 at 3:53 PM IST

1 Min Read
Mayors Elected for Seven Municipal Corporations in Telangana : తెలంగాణలో మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్లలో మేయర్లు, డిప్యూటీ మేయర్లు ఎన్నికయ్యారు. 7 కార్పొరేషన్లలో అధికార కాంగ్రెస్ 5, బీజేపీ 1, సీపీఐ 1 స్థానాల్లో ఎంపికయ్యారు. ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ పార్లమెంట్ ఎన్నికల దారిలోనే నడిచింది. 7 కార్పొరేషన్లలో ఖాతా తెరవలేదు.

కాంగ్రెస్ దక్కించుకున్న కార్పొరేషన్లు : -

  • నిజామాబాద్
  • మంచిర్యాల
  • మహబూబ్‌నగర్
  • రామగుండం
  • నల్గొండ

బీజేపీ కైవసం చేసుకున్న కార్పొరేషన్ : -

  • కరీంనగర్

సీపీఐ దక్కించుకున్న కార్పొరేషన్ : -

  • కొత్తగూడెం

నిజామాబాద్​లో ఎంఐఎంతో కలిసి అధికార కాంగ్రెస్ మేయర్ పీఠం కైవసం చేసుకుంది. నిజామాబాద్ మేయర్‌గా ఉమారాణి, డిప్యూటీ మేయర్‌గా సల్మా తహసీన్ ఎంపికయ్యారు.

నల్గొండ నగరపాలక సంస్థ కాంగ్రెస్ దక్కించుకుంది. తొలి మేయర్‌గా బుర్రి చైతన్య నియమితులయ్యారు.

మంచిర్యాల కార్పొరేషన్ కాంగ్రెస్ కైవసం అయింది. మేయర్‌గా ధర్ని మధు, డిప్యూటీ మేయర్‌గా రమ్య ఎంపికయ్యారు.

కొత్తగూడెం మేయర్‌ స్థానాన్ని సీపీఐ దక్కించుకుంది. మేయర్​గా గణేశ్, డిప్యూటీ మేయర్‌గా కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన లలితకుమారి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.

మహబూబ్‌నగర్ మేయర్‌గా కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన గుమల్ మమత నియమితులయ్యారు.

రామగుండం కార్పొరేషన్ మేయర్‌గా కాంగ్రెస్ మద్దతుదారుడు మహంకాళి స్వామి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.

కరీంనగర్ మేయర్‌ పీఠంను ఎట్టకేలకు బీజేపీ కైవసం చేసుకుంది. మేయర్‌గా కొలగాని శ్రీనివాస్‌ ఎన్నికయ్యారు. 34 మంది కార్పొరేటర్ల మద్దతుతో మేయర్‌ పీఠాన్ని ఆ పార్టీ దక్కించుకుంది. డిప్యూటీ మేయర్‌గా చెందిన సునీల్‌ రావు నియమితులయ్యారు. ఈ మేరకు ఎన్నికల అధికారి ప్రకటించారు. కరీంనగర్‌ మేయర్‌ పీఠాన్ని దక్కించుకోవడంలో కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్‌ వ్యూహత్మకంగా వ్యవహరించారు. మేయర్ పదవికి పోటీ పడ్డ కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థికి 21 ఓట్లు వచ్చాయి. బీఆర్‌ఎస్‌ తటస్థంగా వ్యవహరించింది.

బీజేపీకే దక్కిన కరీంనగర్ మేయర్ పీఠం

