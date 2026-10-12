స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మేయర్ స్థానాల రిజర్వేషన్లు ఖరారు
Mayor Seat Reservation Finalized: ఏపీలో మున్సిపల్ ఎన్నికలకు సంబంధించి మేయర్ స్థానాల రిజర్వేషన్లకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. బీసీలకు 5, ఎస్సీలకు 2, ఎస్టీకి 1 కేటాయిస్తూ రిజర్షేషన్లు ఖరారు చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 3:33 PM IST
Mayor Reservations Finalized for Local Body Elections: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మేయర్ రిజర్వేషన్లు ఖరారయ్యాయి. మొత్తం 17 మేయర్ స్థానాలకు రిజర్వేషన్ ఖరారు చేస్తూ ఉత్తర్వులు వచ్చాయి. బీసీలకు 5, ఎస్సీలకు 2, ఎస్టీకి 1, జనరల్ మహిళకు 5, అన్రిజర్వ్డ్కు 4 మేయర్ స్థానాలు ఖరారు చేశారు. మంగళగిరి-తాడేపల్లి మేయర్ స్థానం ఎస్టీకి కేటాయించారు. రాజమహేంద్రవరం, కర్నూలు మేయర్ స్థానాలు ఎస్సీ, మచిలీపట్నం, కాకినాడ – బీసీ మహిళ, ఏలూరు, అనంతపురం, చిత్తూరు - బీసీ, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, గుంటూరు, కడప, విశాఖ – జనరల్ మహిళ, తిరుపతి, విజయవాడ, ఒంగోలు, నెల్లూరు - అన్రిజర్వ్డ్ గా నిర్ణయించారు.