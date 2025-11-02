వాహనాలకు ప్రాణం పోస్తున్న మాయాబజార్ - ప్రధానమంత్రి సందర్శించిన మార్కెట్ ఇది!
70 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన పాత మోటార్ విడిభాగాల మార్కెట్ - అప్పటి ప్రధాని లాల్బహదూర్శాస్త్రి, నాటి కాంగ్రెస్ అగ్రనేత కామరాజ్నాడార్ సందర్శించిన గుంటూరులోని మాయాబజార్
Mayabazar Old Motor Parts Market in Guntur: మాయాబజార్ అనే పేరు వినగానే చాలామందికి సినిమా గుర్తుకు వస్తుంది. అయితే గుంటూరు వాసులకు మాత్రం ఓ ప్రత్యేకమైన మార్కెట్ గుర్తుకు వస్తుంది. ఈ ప్రాంతం గుంటూరులోనే కాదు, రాష్ట్ర సరిహద్దులు దాటి దేశవ్యాప్తంగా కూడా పేరొందింది. గుంటూరు నగరంలో ఎవరిని అడిగినా “మాయాబజార్ ఎక్కడ?” అని ప్రశ్నిస్తే, వారు ఒక్క క్షణంలోనే చిరునామా చెప్పగలరు. ఇంతగా గుర్తింపు పొందిన ఈ ప్రాంతం వెనుక ఆసక్తికరమైన చరిత్ర ఉంది.
సుమారు 70 ఏళ్ల క్రితం గుంటూరు నగర నడిబొడ్డున ఉన్న ఈ ప్రాంతం చిన్న, పెద్ద వాహనాల విడిభాగాల మార్కెట్గా ఉండేది. ఆ కాలంలో లారీలు, కార్లు, జీపులు వంటి వాహనాలను విడదీసి వాటి భాగాలను తక్కువ ధరలకు అమ్మేవారు. ఎవరికీ పనికిరాని పాత వాహనాలు, ప్రమాదానికి గురైన వాహనాలు ఇక్కడికి తీసుకువచ్చేవారు. ఆటోమొబైల్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పెద్దగా అందుబాటులో లేని రోజుల్లోనే ఇక్కడి మెకానిక్లు తమ అనుభవం, తెలివితో వాటికి కొత్త రూపు తెచ్చేవారు.
ఈ ప్రాంతంలో దాదాపు అన్ని రకాల విడిభాగాలు దొరకడం వల్ల చుట్టుపక్కల జిల్లాల నుంచే కాక, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వాహన యజమానులు ఇక్కడికి వచ్చి మరమ్మతులు చేయించుకునేవారు. మాయాబజార్లో దొరకని వాహన భాగం ఉండదని చెప్పేవారు. ఒకవైపు నైపుణ్యంతో కూడిన మెకానిక్ల శ్రమ, మరోవైపు చౌక ధరలకు లభించే విడిభాగాలు ఈ మార్కెట్కు ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చాయి.
అప్పట్లో ద్విచక్ర వాహనాల చోరీలు కూడా ఈ ప్రాంతం చుట్టుపక్కల విస్తృతంగా జరిగేవి. చోరీ చేసిన వాహనాలను కొంతమంది దొంగలు ఇక్కడ అమ్మేవారని పెద్దలు చెబుతారు. చోరీ చేసిన వాహనాలను క్షణాల్లో విడదీసి, వాటి భాగాలను వేరు వేరు దుకాణాల్లో తక్కువ ధరలకు విక్రయించేవారు. ఈ కారణంగా జిల్లాలో ఎక్కడైనా వాహన చోరీ జరిగితే, పోలీసులు ముందుగా మాయాబజార్కి వెళ్లి విచారణ ప్రారంభించేవారు.
1960 ప్రాంతంలో ఈ మార్కెట్కు “మాయాబజార్” అనే పేరు వచ్చిందని పెద్దలు చెబుతున్నారు. ఇక పనికిరానిదని అనుకునే వాహనానికి సైతం ఇక్కడి మెకానిక్లు రిపేర్ చేసేవారు. అందుకే ప్రజలు ఈ ప్రదేశాన్ని “మాయాబజార్” అని పిలవడం మొదలుపెట్టారు. ఈ పేరు గుంటూరువాసుల హృదయాల్లో స్థిరపడింది.
1965లో అప్పటి ప్రధానమంత్రి లాల్బహదూర్ శాస్త్రి, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత కామరాజ్ నాడార్ గుంటూరుకు వచ్చినప్పుడు, స్థానిక ప్రముఖులు వారికి మాయాబజార్ గురించి వివరించారు. ఆసక్తి కలిగిన లాల్బహదూర్ శాస్త్రి, కామరాజ్నాడార్ ఆ ప్రాంతాన్ని స్వయంగా సందర్శించారు. ఆ సందర్శన సందర్భంగా ఈ బజార్కు “లాల్బహదూర్ ఓల్డ్ మోటార్ పార్ట్స్ మార్కెట్ (ఎల్బీ మార్కెట్)” అని పేరు పెట్టారు. అయినప్పటికీ ప్రజల నోట మాత్రం “మాయాబజార్” అనే పేరు మారలేదు.
అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ మార్కెట్ తన ప్రత్యేకతను నిలబెట్టుకుంది. ప్రస్తుతం ఇక్కడ దాదాపు 200కి పైగా దుకాణాలు ఉన్నాయి. ప్రతి దుకాణంలో ఆటోమొబైల్ మెకానిక్లు, విడిభాగాల వ్యాపారులు పని చేస్తున్నారు. 600కుపైగా కుటుంబాలు ఈ మార్కెట్పై ఆధారపడి జీవిస్తున్నాయి.
కాలం మారినా, సాంకేతికత అభివృద్ధి చెందినా, మాయాబజార్ తన గుర్తింపును కోల్పోలేదు. ఇప్పటికీ పలు ప్రాంతాల నుంచి వ్యాపారులు, వాహన యజమానులు గుంటూరులోని ఈ ప్రాంతానికి వస్తూనే ఉన్నారు. వాహనాల మరమ్మతులు, పాత భాగాల కొనుగోలు, కొత్త మోడళ్ల రూపకల్పన ఇలా పలు పనులు ఇక్కడ జరుగుతాయి. తద్వారా స్థానికులకు ఉపాధి దొరుకుతోంది.
