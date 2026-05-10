నేడు 'ప్రపంచ లూపస్ దినోత్సవం' - "ప్రతిరోజూ ఒక అడుగు ముందుకు" నినాదంతో అవగాహన కార్యక్రమాలు
లూపస్ వ్యాధిని గుర్తించకపోతే ప్రధాన అవయవాలపై ప్రభావం పడే అవకాశం - సరైన జీవనశైలి, మందులు వాడాలంటున్న డాక్టర్ మమత పనతుల - రోగనిరోధక వ్యవస్థ ఆరోగ్యకరమైన కణజాలాలపై దాడితో సమస్యలు
Published : May 10, 2026 at 9:04 AM IST
World Lupus Day : మే 10న 'ప్రపంచ లూపస్ దినోత్సవం' సందర్భంగా జీవీకే హెల్త్ హబ్ ప్రముఖ రుమటాలజిస్ట్ డాక్టర్ మమత పనతుల వెంకటేష్ లూపస్ వ్యాధిపై అవగాహన కల్పించారు. "ప్రతి రోజూ ఒక అడుగు ముందుకు" అనే నినాదంతో ఈ ఏడాది అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆమె తెలిపారు. ఈ వ్యాధి పట్ల అవగాహన, అప్రమత్తత ఉంటేనే దానిని జయించడం సాధ్యమని ఆమె పేర్కొన్నారు.
ఏంటా వ్యాధి? : లూపస్ అనేది ఒక దీర్ఘకాలిక ఆటో ఇమ్యూన్ వ్యాధి. మన శరీరంలోని రోగనిరోధక వ్యవస్థ పొరపాటున ఆరోగ్యకరమైన కణజాలాలపై దాడి చేయడం వల్ల ఈ సమస్య తలెత్తుతుంది.
ఎవరికి వస్తుంది? : ఇది ఏ వయసు వారికైనా రావచ్చు. అయితే, పురుషులతో పోలిస్తే మహిళల్లో ఈ వ్యాధి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. నిష్పత్తి ప్రకారం చూసుకుంటే ఈ వ్యాధి ప్రతి 9 మంది మహిళలకు ఒక పురుషుడు ఈ వ్యాధి బారిన పడుతున్నట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. దీనికి హార్మోన్ల మార్పులు, జన్యుపరమైన మరియు పర్యావరణ కారణాలు ప్రధానమని డాక్టర్ వివరించారు.
రోగుల్లో ప్రధానంగా కనిపించే లక్షణాలు :
- ఎండను తట్టుకోలేకపోవడం (Sun Sensitivity)
- చర్మంపై దద్దుర్లు (ముఖ్యంగా ముఖంపై సీతాకోకచిలుక ఆకారంలో వచ్చే రష్)
- అధిక అలసట, నీరసం, జ్వరం మరియు బరువు తగ్గడం
- కీళ్ల నొప్పులు, జుట్టు రాలడం
ప్రధాన అవయవాలపై ప్రభావం పడే అవకాశం : శరీరంలోని కీలక అవయవాలైన ఊపిరితిత్తులు, కిడ్నీలు, రక్తనాళాలు, నాడీ వ్యవస్థ గుండెపై కూడా ఈ వ్యాధి ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని డాక్టర్ మమత హెచ్చరించారు. వ్యాధిని ముందుగా గుర్తించడం ద్వారా అవయవాలు దెబ్బతినకుండా కాపాడుకోవచ్చని ఆమె తెలిపారు. రక్త పరీక్షల ద్వారా యాంటీబాడీలను గుర్తించడం, అవసరమైతే బయాప్సీల ద్వారా ఈ వ్యాధిని నిర్ధారిస్తారు.
ఆధునిక వైద్యం: గతంతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం లూపస్కు మెరుగైన చికిత్సలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ చికిత్సకు వాడే మందులలో బయోసిమిలర్ ఒకటి. ప్రస్తుతం మన దేశంలో 'బయోసిమిలర్' మందుల లభ్యత పెరగడం వల్ల సామాన్యులకు కూడా ఈ చికిత్స అందుబాటులోకి వచ్చింది.
"డయాబెటిస్, బీపీ లాగే లూపస్ బాధితులు కూడా నిరంతరం వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉండాలి. సరైన జీవనశైలి, మందుల వాడకం ద్వారా లూపస్ బాధితులు సాధారణ జీవితాన్ని గడపవచ్చు" - డాక్టర్ మమత పనతుల, రుమటాలజిస్ట్
వేసవిలో చికెన్ పాక్స్తో జాగ్రత్త - ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే డాక్టర్ను కలవడం మేలు