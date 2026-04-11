వచ్చే 4, 5 రోజులు మధ్యాహ్నం బయటకు వెళ్తున్నారా? - అయితే జాగ్రత్త

రోజురోజుకు పెరిగిపోతున్న ఎండతీవ్రత - వడగాల్పులు వీయడంతో ఇంటి నుంచి బయటకు రావాలంటే బెంబేలెత్తిపోతున్న ప్రజలు - రాగల 4, 5 రోజుల పాటు గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదవుతాయని వాతావరణ శాఖ ప్రకటన

Telangana Weather Update (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 11, 2026 at 6:48 PM IST

Updated : April 11, 2026 at 8:01 PM IST

High Temparature in Telangana : ఈ సంవత్సరం ప్రస్తుతం నమోదవుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు వాతావరణ శాఖ శాస్త్రవేత్తల హెచ్చరికలతో ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. గత నెల నుంచి భానుడు నిప్పులు కక్కుతున్నాడు. మే ఎండలు ఏప్రిల్‌లోనే కాస్తున్నాయి. దీంతో ఇల్లు, ఆఫీస్​ ఇలా ఎక్కడున్నా ఉండలేక పోతున్నామని ప్రజలు హడలిపోతున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొన్ని రోజులుగా ఉదయం నుంచే ఉక్కపోతగా ఉండటం బయట వడగాల్పులు వీయడంతో ప్రజలు ఇంటి నుంచి బయటకు రావాలంటే బెంబేలెత్తిపోతున్నారు.

పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ హెచ్చరికలు జారీ : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధిక ఉష్ణోగ్రతలతో పాటు ఉక్కపోత వాతావరణం నెలకొంటుందని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. సాధారణం కన్నా రెండు నుంచి మూడు డిగ్రీల మేర గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదవుతున్నట్లు తెలిపింది. రాగల 4, 5 రోజుల పాటు గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదవుతాయని వెల్లడించింది. అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ హెచ్చరికలు జారీ చేశామని వాతావరణ శాఖ అధికారి ధర్మరాజు తెలిపారు.

గత రెండు రోజులుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎండ తీవ్రత పెరిగిందని ధర్మరాజు అన్నారు. రాష్ట్రంలో దక్షిణంగా ఉన్న మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో 41 డిగ్రీలు, ఖమ్మంలో 40 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ఉత్తర తెలంగాణలో కూడా 39 డిగ్రీల ఉష్ణ తీవ్రత కొనసాగుతోందని తెలిపారు. హైదరాబాద్​ నగరంలో నిన్నటితో పోలిస్తే ఈరోజు ఒక డిగ్రీ పెరిగిందని, 39 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత కొనసాగుతోందని, రాబోయే 5 రోజులు ఈ పరిస్థితులే కొనసాగే అవకాశం ఉందని వివరించారు.

"ప్రస్తుతం 2 నుంచి 3 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాల్లో ఉన్న నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి, జోగులాంబ గద్వాల్, నారాయణ్ పేట్, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలతో పాటు ఖమ్మం, భద్రాద్రి గూడెం, ములుగు, జయశంకర్ భూపాలపల్లి ఈ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ చేశాం. ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ చేసిన జిల్లాల్లో 41 నుంచి 42 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మిగిలిన జిల్లాల్లో 36 నుంచి 40 డిగ్రీల ఉష్ణతీవ్రత కొనసాగుతోంది" - ధర్మరాజు, వాతావరణ శాఖ అధికారి

వృద్ధులు, చిన్న పిల్లల పరిస్థితి అయితే మరీ దారుణంగా ఉంది. ఉదయం 9 గంటలు దాటితే చాలు ప్రధాన కూడళ్లు వెలవెలబోతున్నాయి.

పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు :-

  • ఉదయం 11 నుంచి సాయంత్రం 4 వరకు బయట తిరగకూడదు.
  • చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్నవారు బయటకు రాకపోవడం మంచిది.
  • గర్భిణులు ఎండలో తిరిగితే ఉమ్మ నీటి శాతం తగ్గే అవకాశం ఉంది.
  • మజ్జిగ, కొబ్బరి నీళ్లు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి.
  • తరచుగా మంచినీరు తాగాలి.
  • అత్యవసర పరిస్థితుల్లో బయటకు వెళ్ల్లాల్సి వస్తే గొడుగు లాంటి వాటితో రక్షణ పొందాలి.
  • తలనొప్పి, తల తిరగడం, జ్వరం, మగతగా ఉండటం లాంటివి వడదెబ్బ లక్షణాలు.

