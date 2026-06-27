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ఆ 3 గంటలే ముప్పు - ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తే 4,364 ప్రమాదాలు అరికట్టొచ్చు!

సాయంత్రం 6 నుంచి రాత్రి 9 గంటల మధ్యే ఎక్కువ రోడ్డు ప్రమాదాలు - అప్రమత్తంగా ఉంటే ఏటా వేలమంది ప్రాణాలు కాపాడొచ్చు - నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టగలిగితేనే వీటికి అడ్డుకట్ట

Road accident prevention precautions
Road accident prevention precautions (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 3:33 PM IST

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Road accident prevention precautions : రోడ్డు ప్రమాదానికి కారణం చిన్నదైనా, పెద్దదైనా దానివల్ల జరిగే నష్టం మాత్రం పూడ్చలేనిది. ఏటా వేలాది మంది ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోతున్నాయి. ఇంటికి అండగా నిలిచే వారిని కోల్పోయి కొన్ని, పెద్ద దిక్కును కోల్పోయి మరికొన్ని కుటుంబాలు రోడ్డున పడుతున్నాయి. ప్రమాదాల నివారణకు యంత్రాంగం ఎన్ని చర్యలు చేపడుతున్నా, వాహనదారుల ఆలోచనా విధానంలో మార్పు రావాల్సిన అవసరముంది.

రోజుకు 24 గంటలనూ భాగాలుగా విభజిస్తే 8. ఒక్కో భాగానికి 12.5 శాతం సమయం. కానీ ఒక్క సాయంత్రం 6 నుంచి రాత్రి 9 గంటల వ్యవధిలోనే అత్యధికంగా 22 శాతం రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. 2020-2024 నుంచి గణాంకాలు పరిశీలిస్తే, గత 5 ఏళ్లుగా ప్రమాదాలు భయంకరంగా పునరావృతమవుతున్నాయి. ఈ 3 గంటల ముప్పు సమయంపై అధికార యంత్రాంగం, ప్రయాణికులు ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తే, రాష్ట్రంలో ఏటా సగటున 4,364 ప్రమాదాలను అరికట్టవచ్చు. వేల మంది ప్రాణాలను నిలబెట్టవచ్చు.

ప్రతి గంటకూ సగటున 4 ప్రమాదాలు: గంటకు 4 ప్రమాదాలు, ఆ మూడు గంటల్లోనే ఎందుకు? సాధారణంగా రోజులో ప్రతి సమయానికి సమాన ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. కానీ రహదారి భద్రత విషయానికి వస్తే సాయంత్రం 6 నుంచి రాత్రి 9 గంటల మధ్య కాలం అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారుతోంది. రాష్ట్రంలో జరిగే మొత్తం రోడ్డు ప్రమాదాల్లో 5వ వంతుకు పైగా ఈ 3 గంటల వ్యవధిలోనే చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ప్రతి గంటకూ సగటున 4 ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయంటే పరిస్థితి తీవ్రతను అర్థం చేసుకోవచ్చు. దీనికి గల మూల కారణాలను గుర్తించి, తక్షణ నివారణ చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

2020 నుంచి 2024 వరకు వరుసగా 5 ఏళ్లుగా ఇవే గణాంకాలు నమోదవటం గమనార్హం. ఈ సమయంపై అధికార యంత్రాంగం, ప్రయాణికులు, పాదచారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తే గనక రాష్ట్రంలో ఏటా సగటున 4,364 అనగా 21-22% ప్రమాదాలను నియంత్రించొచ్చు. వేల మంది ప్రాణాలు కాపాడొచ్చు. ఈ వ్యవధిలో ప్రతి గంటకూ సగటున నాలుగేసి ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. మూల కారణాలు గుర్తించి, నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టగలిగితే వీటికి అడ్డుకట్ట వేయొచ్చు.

గత 5 ఏళ్ల గణాంకాలు ఇవే: 2020 నుంచి 2024 వరకు 5 ఏళ్లలో రాష్ట్రంలో 1,01,820 రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగాయి. వాటిలో 21,821 (21.43%) దుర్ఘటనలు సాయంత్రం 6 నుంచి రాత్రి 9 గంటల మధ్యే సంభవించాయి. సగటున ప్రతి గంటకూ రెండేసి రోడ్డు ప్రమాదాలు జరగ్గా, సాయంత్రం 6 నుంచి రాత్రి 9 గంటల మధ్య ప్రతి గంటకూ సరాసరి నాలుగేసి దుర్ఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి.

ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణాలివే:

  • సూర్యాస్తమయం సమయంలో వెలుతురు తగ్గి చీకటి పడుతుండటం వల్ల వాహనదారులకు రోడ్డు, ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు సరిగ్గా కనిపించకపోవటం.
  • రోజంతా పని చేసి అలిసిపోవటం వల్ల వాహనాలు నడిపేటప్పుడు ఏకాగ్రత లోపించటం.
  • త్వరగా ఇళ్లకు చేరుకోవాలనే ఉద్దేశంతో అతివేగంగా, నిర్లక్ష్యంగా వాహనాలు నడపటం.
  • మద్యం తాగి వాహనాలు నడపటం.
  • రోడ్డు దాటే క్రమంలో పాదచారులు చీకటిలో వాహనదారులకు సరిగ్గా కనిపించకపోవటం.

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TAGGED:

ROAD ACCIDENTS IN AP
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