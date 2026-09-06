మ్యాట్రిమనీలో పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నారా? - ఇలా మోసపోయే అవకాశం!
మ్యాట్రీమనీ పేరిట కాల్చేసి పెళ్లి సంబంధాల గురించి వాకబు - అంగీకరిస్తే ఆకట్టుకునే ప్రొఫైళ్లు చేరవేత - సంబంధం నచ్చితే ఫోన్పేతోనే అడ్వాన్స్ సేకరణ - అనంతరం ఫోన్లు స్విచ్ఛాఫ్ చేసి ముఖం చాటింపు
Published : September 6, 2026 at 9:31 PM IST
Matrimonial Frauds In Telangana : ప్రజల అవసరాలను ఆసరాగా చేసుకొని మ్యాట్రీమనీల ముసుగులో కొందరు కేటుగాళ్లు మోసాలకు తెగబడుతున్నారు. పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తామని నమ్మిస్తూ డబ్బులు దండుకుంటున్నారు. కాబోయే వరుడు ఎన్నారై, డాక్టరు, సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్ అని చెప్పి నమ్మిస్తున్నారు. రూ.కోట్ల ఆస్తులున్నాయని చెప్తూ చివరికి తల్లిదండ్రులను వంచించి నిలువునా ముంచుతున్నారు. కొందరు నేరుగా బాధితులను సంప్రదించి వారికి దొరికినకాడికి దోచుకుని ముఖం చాటేస్తున్నారు. మరికొందరు మొబైళ్ల ద్వారానే దగాలకు పాల్పడతున్నారు.
ఇలా ఈజీగా నమ్మిస్తున్నారు : 'మీ అమ్మాయికి పెళ్లి సంబంధం చూడాలా? మేము ఫలనా మ్యాట్రిమనీ నుంచి మాట్లాడుతున్నాము. మీ అమ్మాయికి తగిన సంబంధాలు మా వద్ద ఉన్నాయి. వరుడి ప్రొఫైల్ మీకు పంపమంటారా?' అంటూ ఫోన్లో అడుగుతారు. తల్లిదండ్రులు అంగీకరిస్తే రెండు నిమిషాల్లోనే ఓ అందమైన యువకుడి ఫొటోతో ఉన్న ప్రొఫైల్ వాట్సాప్కు వచ్చేస్తుంది. ఐదు నిమిషాల తర్వాత మరో కాల్ వస్తుంది. అందులో ప్రొఫైల్ నచ్చితే ఫోన్పే ద్వారా రూ.5 వేలు చెల్లించి రిజిస్టర్ చేసుకోవాలని చెబుతారు.
రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం ద్వారా పెళ్లికుమారుడికి సంబంధించిన మరిన్ని ప్రొఫైల్స్, తల్లిదండ్రులను సంప్రదించడాని నంబరు పంపిస్తామని నమ్మబలుకుతారు. మ్యాట్రిమనీ వారు చెప్పేది నిజం అనుకొని తల్లిదండ్రులు కూడా వారికి రూ.5 వేలు ఫోన్పే చేస్తే, కొద్ది సేపటి తర్వాత ఓ ఫోన్ నంబర్ను వాట్సాప్కు పంపిస్తారు. కానీ ఆ నంబర్కు ఫోన్ చేస్తే మాత్రం అది పనిచేయడం లేదని చెబుతుంది. తిరిగి మ్యాట్రిమనీ సర్వీస్కు కాల్ చేస్తే అది కూడా స్విచ్ ఆఫ్ చేసినట్లు వస్తుంది. ఈ విధంగా మ్యాట్రిమనీ పేరిట మోసగాళ్లు కుట్రలు పన్నుతున్నారు.
ఎవరికీ చెప్పులేకపోతున్నారు : ఇటీవల రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ తరహా ఘటనలు పెరుగుతున్నాయి. ప్రధానంగా ఉమ్మడి కరీంనగర్లో వీటి ద్వారా మోసపోతున్న వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటోంది. ఈ జిల్లా వారికి హైదరాబాద్ సహా, కరీంనగర్, నిజామాబాద్ నుంచి ఇలాంటి మ్యాట్రిమనీ కాల్స్ వస్తున్నాయని చెబుతున్నారు. మ్యాట్రిమనీల పేరిట జరిగే మోసాలకు వందలాది మంది తల్లిదండ్రులు బాధితులయ్యారు. చిన్న మొత్తాలు కావడంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయక, బయటకు పొక్కకుండా మిన్నకుండిపోతున్నారు. ఊరు, పేరు లేని మ్యాట్రిమనీలను గానీ సరైన ఆదరణ లేని బ్యూరోలను నమ్మకుండా గుర్తింపు పొందిన సంస్థలను సంప్రదించడం మేలు.
అడ్వాన్సులు వసూలు చేయడమే టార్గెట్ : ప్రజలను బోల్తా కొట్టించడానికి మోసగాళ్లు పక్కా వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. వీళ్లు ముందుగా పేరున్న మ్యాట్రిమనీ సైట్లలో తమకే పెళ్లి సంబంధాలు కావాలంటూ అడ్వాన్స్ చెల్లిస్తారు. ఆ తర్వాత తమకు నచ్చిన నిర్దిష్ట ప్రొఫైళ్లను ఎంచుకుని తమ వేటను ప్రారంభిస్తారు. సాధారణంగా వయస్సు దాటిపోతున్నా పెళ్లికాని వారిని, తగిన సంబంధం కోసం చాలాకాలంగా వెతుకుతున్నవారిని, చిన్న వయసులోనే తమ జీవిత భాగస్వామిని కోల్పోయి రెండో వివాహం చేసుకోవాలని చూస్తున్నవారే వీరి ప్రధాన లక్ష్యం. పెళ్లి సంబంధాలు కుదిర్చే సంస్థల ప్రతినిధులుగా నటిస్తూ, వివాహం జరిపిస్తామని హామీ ఇచ్చి రూ.5 వేల నుంచి రూ.10 వేల వరకు అడ్వాన్స్ వసూలు చేస్తారు.
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