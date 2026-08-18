హుస్సేన్సాగర్ తీర పర్యాటకం - అభివృద్దికి హెచ్ఎండీఏ మాస్టర్ ప్లాన్
హుస్సేన్సాగర్ చుట్టూ కొత్త రూపురేఖలు - మార్పులు చేర్పులకు సిద్ధం అవుతున్న హెచ్ఎండీఏ - మాస్టర్ ప్లాన్కు రూపకల్పన - వారం, 10 రోజుల్లో కన్సల్టెన్సీ ఎంపిక - టెండర్లు పిలిచేందుకు ప్రణాళిక
Published : August 18, 2026 at 10:50 AM IST
HMDA Revitalization Plans Hussain Sagar : హైదరాబాద్ మహానగర చరిత్రలో హుస్సేన్ సాగర్కు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఒకప్పుడు తాగు నీటిని అందించిన ఈ సరస్సు మురికి కూపంగా మారిపోయి ప్రస్తుతం రూపు కోల్పోయింది. దాంట్లో మురుగు కలవకుండా శుద్ధి కేంద్రాలు, మురుగు మళ్లింపు కోసం ప్రత్యేక పైపులైన్ల వ్యవస్థ ఉన్నప్పటికీ నిత్యం వేల గ్యాలన్లు చేరుతూనే ఉండటం బాధాకరం. దాని చుట్టూ పచ్చదనం పెంపు, మురుగు శుద్ధి పకడ్బందీగా నిర్వహణ, కాలుష్య జలాలు కలవకుండా చేయడం తదితర మార్పులు చేర్పులకు హెచ్ఎండీఏ (హైదరాబాద్ మెట్రో పాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ) సిద్ధం అవుతోంది. అందులో భాగంగా ప్రత్యేకంగా మాస్టర్ప్లాన్ను తయారు చేస్తోంది. వారం, 10 రోజుల్లో కన్సల్టెన్సీ ఎంపికకు టెండర్లు పిలిచేందుకు ప్రణాళికలు సైతం అధికారులు సిద్ధం చేస్తున్నారు.
సంజీవయ్య పార్కులో లెర్నింగ్ సెంటర్ : ట్యాంక్బండ్ వద్ద ఉన్న సంజీవయ్య పార్కులో మరింత పచ్చదనం పెంచి అభివృద్ధి చేయనున్నారు. గతంలో అందులో తీర్చిదిద్దిన రోజ్గార్డెన్ ఇప్పుడు పూర్తిగా కనుమరుగైంది. ఇలాంటి ప్రత్యేక వనాలను మళ్లీ తీర్చిదిద్దనున్నారు. పార్కుకు వచ్చే పిల్లలు, టూరిస్టుల కోసం ప్రత్యేక థీమ్లతో లెర్నింగ్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
ఎంటర్టైన్మెంట్ జోన్లు : టూరిస్టులను ఆకట్టుకునేందుకు ఎంటర్టైన్మెంట్ జోన్లను రూపొందించనున్నారు. లేక్ ఫ్రంట్ డెవలప్మెంట్లో భాగంగా సైక్లింగ్ జోన్లు, యోగా సెంటర్లు, ఫుడ్ కోర్టులు, వాకింగ్ ట్రాక్లు, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ వంటి కార్యక్రమాల కోసం ప్రత్యేకంగా ప్లాజాలను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తారు.
సుందరీకరణ, మౌలిక వసతులు : ట్యాంక్బండ్, ఎన్టీఆర్ మార్గ్, పివీ నరసింహారావు మార్గ్(నెక్లెస్రోడ్), పీపుల్స్ ప్లాజా, లేక్ వ్యూ పార్క్, అంబేడ్కర్ విగ్రహం, అమరవీరుల స్మారక చిహ్నం, లుంబినీ పార్కు పరిసర ప్రాంతాలను సమగ్రంగా అభివృద్ధి చేయనున్నారు. రహదారుల అభివృద్ధి, పర్యాటకులకు అవసరమైన అన్ని రకాల మౌలిక వసతులు ఈ ప్రణాళికలో భాగంగా అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
ఉద్యానాల రీ డిజైన్ : హుస్సేన్సాగర్ తీరంలో సంజీవయ్య పార్కు, ఎన్టీఆర్ గార్డెన్, లుంబినీ పార్కులు ఉన్నాయి. కొంతకాలంగా ఇవి రూపం కోల్పోయాయి. వీటిల్లో పచ్చదనం నిర్వహణ అంతంత మాత్రంగానే ఉంటోంది. కొత్త ఎంటర్టైన్మెంట్ కార్యక్రమాలు, థీమ్లతో ఈ పార్కులను రీ డిజైన్ చేసేటట్లుగా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. లుంబినీ పార్కులో సరికొత్తగా లేజర్ షోను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు.
పర్యావరణ పరిరక్షణ : మురుగు నీటి నియంత్రణలో భాగంగా హుస్సేన్సాగర్లో మురుగు నేరుగా కలవకుండా ఎస్టీపీల(సీవరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్) నిర్వహణను మరింత బలోపేతం చేస్తారు. టూరిస్టులను ఆకట్టుకునేలా ఆధునిక వినోద వసతులు, వాకింగ్ ట్రాక్లు, గ్రీన్ స్కేపింగ్, పర్యావరణ హిత అర్బన్ డిజైన్లతో పరిసరాలను మరింత ఆకట్టుకునేలా తీర్చిదిద్దనున్నారు.
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