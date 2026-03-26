ETV Bharat / state

రాజధాని 2వ దశకు మాస్టర్‌ప్లాన్‌, ఆర్థిక ప్రణాళిక - సింగపూర్‌ సంస్థ సుర్బానా జురాంగ్‌కు బాధ్యతలు

రెండో దశలో మౌలిక వసతుల ప్రణాళిక రూపొందించనున్న ఆర్వీ అసోసియేట్స్‌ - గ్లోబల్‌ టెండర్ల ద్వారా మూడు సంస్థలను ఎంపిక చేసిన సీఆర్‌డీఏ - ఆరు నెలల్లో సిద్ధం చేయాలని గడువు

Master Plan for the Second Phase of the Amaravati
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 12:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Master Plan for the Second Phase of the Amaravati : రాజధాని అమరావతి 2వ దశ మాస్టర్ ప్లాన్ రూపకల్పన బాధ్యతను సింగపూర్​కి చెందిన సుర్బానా జురాంగ్ సంస్థకు సీఆర్​డీఏ అప్పగించింది. మౌలిక వసతుల ప్రణాళిక రూపకల్పనకు ఆర్వీ అసోసియేట్స్​ని కన్సల్టెన్సీ సంస్థగా ఎంపిక చేసింది. రాజధాని 2వ దశ ఆర్థిక ప్రణాళిక బాధ్యతను నైట్ ఫ్రాంక్ కన్సల్టెన్సీకి అప్పగించింది. 6 నెలల్లో 2వ దశ మాస్టర్​ప్లాన్ సిద్ధం చేయాలని సీఆర్​డీఏ గడువు విధించింది.

రాజధాని అమరావతి 2వ దశకు మాస్టర్ ప్లాన్​తో పాటు, ఆర్థిక ప్రణాళికనూ ఒకేసారి సిద్ధం చేయాలని సీఆర్​డీఏ నిర్ణయించింది. ఇటీవల గ్లోబల్ టెండర్లు పిలిచిన సీఆర్​డీఏ మాస్టర్​ప్లాన్ రూపకల్పన బాధ్యతను సుర్బానా జురాంగ్ సంస్థకు, మౌలిక వసతుల రూపకల్పన బాధ్యతలు ఆర్వీ అసోసియేట్స్​కు, ఆర్థిక ప్రణాళిక బాధ్యత నైట్​ఫ్రాంక్ కన్సల్టెన్సీ సంస్థకు అప్పగించింది. రాజధాని తొలి దశకు మాస్టర్ ప్లాన్​ను సుర్బానా జురాంగ్, తొలి దశ మౌలిక వసతుల ప్రణాళికను ఆర్వీ అసోసియేట్స్ సంస్థలే రూపకల్పన చేశాయి.

అమరావతి భౌగోళిక స్వరూపం, ఇక్కడి పరిస్థితుల పై ఆ 2 సంస్థలకు కూడా పూర్తి అవగాహన ఉండటం 2వ దశ మాస్టర్​ప్లాన్​ని వేగంగా, సమగ్రంగా రూపొందించేందుకు దోహదం చేస్తుంది అని సీఆర్​డీఏ భావిస్తోంది. తొలి దశలో రాజధాని అమరావతికి 217 చదరపు కి.మీ. ప్రాంతానికి సుర్బానా జురాంగ్ సంస్థ మాస్టర్​ప్లాన్ రూపొందించింది.

11 ఏళ్ల తర్వాత రాజధాని రెండో దశకు మాస్టర్​ప్లాన్​: 2015 మే 25న రాజధాని మాస్టర్​ప్లాన్​ను, 2015 జులై 20న సీడ్ కేపిటల్ డెవలప్​మెంట్ ప్లాన్​ను సుర్బానా జురాంగ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అందజేసింది. మళ్లీ 11 ఏళ్ల తర్వాత రాజధాని 2వ దశకు మాస్టర్​ప్లాన్​ రూపొందించడం గమనార్హం. అమరావతి

7 గ్రామాల్లో భూసమీకరణ నోటిఫికేషన్: అమరావతి విస్తరణ ప్రణాళికలో భాగంగా 2వ దశలో మొత్తం 709 చదరపు కి.మీ. ప్రాంతానికి మాస్టర్​ప్లాన్​ సిద్ధం చేస్తుంది. ఈ పరిధిలో మొత్తం 50 గ్రామాలు ఉన్నాయి. వాటిలో కేవలం 7 గ్రామాల్లో ఇప్పటికే భూ సమీకరణ నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు.

మిగతా ప్రాంతంలో వచ్చే ప్రాజెక్టుల్ని బట్టి ఎక్కడ అవసరమైతే అక్కడ భూ సమీకరణ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. కాకపోతే రాజధాని మాస్టర్​ప్లాన్​ను మాత్రం మొత్తం 709 చదరపు కి.మీ. ప్రాంతానికి ముందుగానే రూపొందించాలని భావిస్తున్నారు.

రాజధాని 2వ దశలో భూసమీకరణ: ప్రస్తుత రాజధానిని ఆనుకుని ఉత్తరాన కృష్ణా నది నుంచి దక్షిణాన అవుటర్ రింగ్ రోడ్డు వరకు, తూర్పున చెన్నై-కోల్​కతా నేషనల్ హైవే వరకు ఉన్న ప్రాంతానికి మాస్టర్​ప్లాన్​ తయారు చేస్తున్నారు. రాజధాని 2వ దశలో ప్రస్తుతం భూసమీకరణ చేస్తున్న 7 గ్రామాల్లో ప్రభుత్వ, దేవాదాయ భూములు, చెరువులు, కుంటలు వంటివి అన్నీ కలిపి మొత్తం 20,494 ఎకరాలు ఉన్నాయి. మిగతా 43 గ్రామాల్లో 1,54,853 ఎకరాల విస్తీర్ణం ఉంది. మొత్తంగా 2వ దశలో 1,75,347 ఎకరాలకు మాస్టర్​ప్లాన్ సిద్ధం చేస్తారు. రాజధాని అమరావతి తొలి దశ మాస్టర్​ప్లాన్​ని నవ నగరాల కాన్సెప్ట్​తో రూపకల్పన చేశారు. వాక్​ టు వర్క్ అన్న నినాదంతో హరిత, నీలి నగరంగా అమరావతిని సిద్ధం చేస్తున్నారు.

మొత్తం​ రాజధాని ప్రాంతంలో 30 శాతం పైగా ప్రాంతంలో హరిత వనాలు, జలాశయాలు, కాలువులు కూడా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో మౌలిక వసతుల ప్రణాలిక రూపకల్పన చేశారు. కొత్తగా విస్తరించే ప్రాంతాలు అన్నీ తొలి దశతో అనుసంధానించేలా అదే స్థాయిలో మౌలిక వసతులు కల్పించేలా ప్లాన్ రూపొందించనున్నారు.

అనేక ప్రాజెక్టులకు తగ్గట్టు ఇప్పుడే మాస్టర్​ప్లాన్ సిద్ధం: ఏ ప్రాంతంలో ఎలాంటి పరిశ్రమలు, ప్రాజెక్టులు, డెవలప్మెంట్ నోడ్​లు ఏర్పాటు చేయాలి వంటి స్పేషియల్ ప్లానింగ్​తో పాటు, ట్రంక్​ రోడ్లు, రవాణా, తాగునీరు, మురుగునీటి పారుదల వ్యవస్థ, విద్యుత్ సదుపాయం వంటి మౌలిక వసతుల ప్రణాళికలను సిద్ధం చేస్తారు.

ప్రస్తుతం భూ సమీకరణ చేస్తున్న 7 గ్రామాలకు వివరణాత్మక మాస్టర్​ప్లాన్, మిగతా 43 గ్రామాలకు సంబంధించిన ఇండికేటివ్ ప్లాన్​ని సుర్బానా జురాంగ్ రూపకల్పన చేస్తుంది. రాజధాని 2వ దశలో భాగంగా స్మార్ట్ ఇండస్ట్రీస్, స్పోర్ట్స్ సిటీ వంటివి ఏర్పాటు చేయనున్నారు. భవిష్యత్తులో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంతో పాటు అనేక ప్రాజెక్టులకు తగ్గట్టు ఇప్పుడే మాస్టర్​ప్లాన్ సిద్ధం చేస్తున్నారు. రాజధాని అమరావతిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్​డ్​ ప్రాజెక్టుగా రూపొందించింది.

ప్రస్తుతం వివిధ సంస్థల నుంచి రుణాలు తీసుకొచ్చి రాజధానిని నిర్మిస్తున్నా భవిష్యత్తులో రాజధానిలో ప్రభుత్వం వద్ద మిగిలే భూముల్ని విక్రయించడం, వివిధ పన్నులు, వనరుల ద్వారా సమకూరే నిధులతో రుణాలు తీర్చాలన్నదే లక్ష్యం. రాజధాని 2వ దశకు కూడా అదే సూత్రాన్ని అమలు చేయనున్నారు. రాజధాని విస్తరణకు అవసరం అయ్యే మూలధన వ్యయం, దానికి అవసరమైన ఆర్థిక వనరుల సమీకరణ ప్రణాళికను రూపొందించే బాధ్యతను నైట్ ఫ్రాంక్ సంస్థకు అప్పగించారు.

భూ సమీకరణలో భూములు ఇచ్చిన రైతులకు స్థలాలు కేటాయించగా సీఆర్​డీఏకి వచ్చే భూముల్ని విక్రయించడం, జాయింట్ డెవలప్​మెంట్, దీర్ఘకాలిక లీజు వంటి నమూనాల ద్వారా ఆర్థిక వనరుల సమీకరణకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేయనున్నారు.

TAGGED:

రాజధాని రెండో దశకు మాస్టర్‌ప్లాన్‌
AMARAVATI MASTER PLAN
2ND PHASE OF CAPITAL EXPANSION
CRDA SECOND PHASE MASTER PLAN
MASTER PLAN FOR AMARAVATI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.