రాజధాని రెండో దశ విస్తరణకు మాస్టర్‌ ప్లాన్‌ - బిడ్‌ దాఖలుకు ఫిబ్రవరి 6 వరకు గడువు

ప్రభుత్వం ఇటీవలే ప్రారంభించిన ఫేజ్‌-2 భూసమీకరణ ప్రక్రియ - సీఎం చంద్రబాబు విజ్ఞప్తి మేరకు సింగపూర్‌ ప్రభుత్వం ఆ సంస్థలతో మాస్టర్‌ప్లాన్‌ తయారీ - కన్సల్టెన్సీ సంస్థ నియామకానికి బిడ్‌లు పిలిచిన సీఆర్‌డీఏ

Master Plan for Amaravati 2nd Phase of Capital Expansion
Master Plan for Amaravati 2nd Phase of Capital Expansion (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 1:08 PM IST

Master Plan for Amaravati: రాజధాని అమరావతి 2వ దశకు ‘సమీకృత మాస్టర్‌ప్లాన్‌ రూపకల్పన’ కోసం కన్సల్టెంట్‌ను నియమించేందుకు రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థ (CRDA) టెండర్లను ఆహ్వానించింది. అమరావతి విస్తరణ ప్రణాళికలో భాగంగా ప్రభుత్వం ఇటీవల ఫేజ్‌-2 భూ సమీకరణ ప్రక్రియను ప్రారంభించింది.

తొలి దశలో సింగపూర్​కు చెందిన సుర్బానా జురాంగ్‌ సంస్థ 217 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణానికి మాస్టర్‌ప్లాన్‌ను సిద్ధం చేసింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అభ్యర్థన మేరకు సింగపూర్‌ ప్రభుత్వం మాస్టర్‌ప్లాన్‌ తయారీ బాధ్యతను ఆ సంస్థలకు అప్పగించింది. ఇప్పుడు రాజధాని విస్తరణ కోసం మాస్టర్‌ప్లాన్‌ రూపకల్పనకు సీఆర్డీఏ (రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థ) అంతర్జాతీయ బిడ్‌లు ఆహ్వానిస్తూ నిన్న (గురువారం) నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేసింది. సుర్బానా జురాంగ్‌ సంస్థ కూడా బిడ్‌ దాఖలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు సమాచారం. బిడ్‌ల దాఖలుకు ఫిబ్రవరి 6 వరకు గడువు ఉంది.

మాస్టర్‌ప్లాన్‌ రూపకల్పనలో భాగంగా: సుర్బానా నుంచి జురాంగ్ అమరావతి తొలిదశ కోసం సమగ్ర ప్రణాళిక (స్పేషియల్ ప్లాన్), మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి ప్రణాళిక (ఇన్​ఫ్రా ప్లాన్​) సిద్ధం చేసింది. ఏ ప్రాంతంలో ఎలాంటి అభివృద్ధి జరగాలి, ఏ సంస్థలు ఎక్కడ ఉండాలి అనే వివరాలను ఈ ప్రణాళికలో పొందుపరిచింది. 2వ దశ మాస్టర్‌ప్లాన్‌ రూపకల్పనలో భాగంగా కన్సల్టెన్సీ సంస్థ స్పేషియల్, ఇన్‌ఫ్రా ప్లాన్‌తో పాటు ఆర్థిక ప్రణాళికను రూపొందించే బాధ్యతను కలిగి ఉంది.

రాజధాని విస్తరణ ప్రణాళికలో ప్రభుత్వ భూములతో సహా మొత్తం 7 గ్రామాల పరిధిలో 20,494 ఎకరాలు ఉంది. వాటిలో అంతర్జాతీయ క్రీడా నగరం, రైల్వేలైన్, రైల్వే స్టేషన్, అమరావతి ఇన్నర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు వంటి ప్రాజెక్టులను ప్లాన్​ చేస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, స్మార్ట్‌ పరిశ్రమలు వంటి ప్రాజెక్టుల కోసం రాబోయే రోజుల్లో మరింత భూమి సమీకరించే అవకాశం ఉంది. ఈ అంశాలు అన్నింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకుని రాజధాని 2వ దశ మాస్టర్‌ ప్లాన్‌ రూపొందిస్తారని సమాచారం.

మరోవైపు ఇదిలా ఉండగా ఏపీ రాజధానిగా అమరావతి చట్టబద్ధతకు రంగం సిద్ధం అవుతోంది. కేబినెట్‌ ఆమోదం తర్వాత పార్లమెంటులో బిల్లు ప్రవేశ పెట్టేందుకు కేంద్రం సిద్ధమైనట్లు తెలిసింది. 10 ఏళ్ల పాటు 2 రాష్ట్రాలకు రాజధానిగా ఉన్న హైదరాబాద్‌ గడువు 2024 జూన్‌ 2తో ముగిసింది. రాజధానిగా అమరావతిని ప్రకటించాలని కేంద్రానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నివేదించిన విషయం తెలిసిందే.

గత ప్రభుత్వ హయాంలో నిలిచిపోయిన పనులు: రాజధాని అమరావతి నిర్మాణానికి 29 గ్రామాల రైతులు ముందుకు వచ్చాయి. స్వచ్ఛందంగా 34 వేల ఎకరాలు ఇచ్చారు. ఇప్పటికే సింగపూర్‌ ప్రభుత్వ సహకారంతో మాస్టర్‌ప్లాన్‌ రూపొందించారు. టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలోనే అక్కడ అసెంబ్లీ, సచివాలయ భవనాలు నిర్మించి పాలన కూడా ప్రారంభించారు. పెద్ద ఎత్తున రహదారులు, భవనాల నిర్మాణం కూడా మొదలైంది. 2019లో వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి రావడంతో అమరావతి పనులు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయాయి.

నాటి సీఎం జగన్‌ 3 రాజధానుల ప్రతిపాదన తీసుకువచ్చారు. 2024లో కూటమి అధికారంలోకి రావడంతో అమరావతికి మళ్లీ వెలుగులు వచ్చాయి. రాజధాని నిర్మాణం కోసం రూ.58 వేల కోట్లతో పనులు ప్రారంభించారు. అమరావతికి భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురుకాకుండా విభజన చట్టంలో సవరణ చేసేలా చూస్తామని హామీ కూడా ఇచ్చారు. ఏపీ రాజధానిగా అమరావతిని నోటిఫై చేస్తూ పార్లమెంటు ద్వారా విభజన చట్టంలో సవరణ చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.

