నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన కావేరి బస్సు - నిర్ధారించిన రవాణాశాఖ అధికారులు

కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంలో వెలుగు చూస్తున్న నిర్వాహకుల నిర్లక్ష్యం - కావేరి ట్రావెల్స్‌ సంస్థ తీవ్రమైన ఉల్లంఘనలకు పాల్పడిందని తేల్చిన ఉన్నతాధికారులు

Violation of Rules in Kurnool Bus Accident
Violation of Rules in Kurnool Bus Accident (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 7:28 AM IST

2 Min Read
Massive Violation of Rules in Kurnool Bus Accident: కర్నూలు శివారులో ఇటీవల ప్రమాదానికి గురైన బస్సు నిర్వహణలో వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్‌(వి.కావేరి) సంస్థ తీవ్రమైన ఉల్లంఘనలకు పాల్పడిందని కర్నూలు రవాణాశాఖ ఉన్నతాధికారులు తేల్చారు. సీట్లతో ఉన్న బస్సును కొనుగోలు చేసి దాన్ని బెర్తులుగా మార్చడం తీవ్రమైన విషయంగా పరిగణిస్తున్నారు. స్లీపర్లుగా మార్చడానికి ఏపీ, తెలంగాణ రవాణాశాఖ అధికారులు అనుమతి ఇవ్వకపోవడంతో ఒడిశాలోని రాయగఢ్‌ రవాణాశాఖ అధికారుల నుంచి అనుమతులు పొందారు.

అనుమతులు ఎవరు ఇచ్చినా రవాణాశాఖ జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా బస్సు ఉండాలి. అనుమతులు ఇచ్చిన సమయంలో ప్రమాణాల ప్రకారం అన్ని ఏర్పాట్లు ఉన్నాయా? అన్న విషయాన్ని నిర్ధారించాలని ఒడిశా రాష్ట్ర రవాణాశాఖ అధికారులకు కర్నూలు అధికారులు లేఖ రాయగా ఇప్పటి వరకు ఏ విధమైన సమాధానం అక్కడ నుంచి రాకపోవడం గమనార్హం.

ప్రధానమైన ఉల్లంఘనలు: బస్సు కింది భాగంలో ప్రయాణికుల లగేజీని మాత్రమే భద్రపరచాలి. కానీ ప్రైవేటు వ్యక్తుల అందులో నిబంధనలకు పూర్తి విరుద్ధంగా సరకులు, పార్సిళ్లను రవాణా చేస్తున్నట్లు తనిఖీల్లో అధికారులు తేల్చారు. దీనికితోడు కార్గో సేవలు అందించడానికి వి.కావేరి సంస్థ ఎలాంటి అనుమతులు తీసుకోలేదు. కానీ అధికారికంగా బిల్లులను సైతం జారీ చేస్తోంది. బస్సులో మండే స్వభావం ఉన్న వస్తువులను రవాణా చేయకూడదు. కానీ 234 సెల్‌ఫోన్లను రవాణా చేయడం అధికారులను విస్మయానికి గురి చేస్తోంది. గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ను బస్సుల్లో తీసుకెళ్లకూడదన్న నిబంధన ఉన్నప్పటికీ చిన్న గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ను తీసుకెళ్లారు. ప్రమాదం జరిగిన రోజు ఆ గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ లీకైంది.

Violation of Rules in Kurnool Bus Accident
ప్రమాదం జరిగిన చోట స్వాధీనం చేసుకున్న గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ (Eenadu)

అత్యవసర సమయాల్లో అద్దాలను బద్దలు కొట్టడానికి సుత్తులను అందుబాటులో ఉంచలేదు. బస్సు కింద భాగంలో లగేజీ భద్రపరిచే ప్రాంతంలో అదనపు డ్రైవర్‌ పడుకోవడానికి వీలుగా ఏర్పాట్లు చేశారు. డ్రైవర్‌కు గాలి తగలడానికి వీలుగా ఒక చిన్న ఫ్యాన్‌ ఏర్పాటు చేశారు. అత్యవసర ద్వారాలు తెరుచుకోలేదని బస్సు ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డ ప్రయాణికులు చెప్పారు. డ్రైవర్‌ అతివేగంతో, నిర్లక్ష్యంగా వాహనాన్ని నడిపాడనీ, దాని ఫలితంగానే ప్రమాదం జరిగిందని పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో కూడా పేర్కొన్నారు.

ఇష్టారాజ్యంగా నిర్వహణ: మంటలను ఆర్పడానికి కనీసం రెండు అయినా అగ్నిమాపక పరికరాలు ఉండాలి. అధికారుల పరిశీలనలో అవి ఉన్న దాఖలాలు కనపడలేదు. బస్సు లోపల ప్రయాణికుల సౌకర్యం కోసం, బస్సు అందంగా కనిపించడానికి వీలుగా ఇష్టారాజ్యంగా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. కంపెనీతో వచ్చిన సౌకర్యాలను మార్పుచేర్పులు చేశారు.

బస్సులో అగ్నిమాపక పరికరాలు లేవని, అధిక వోల్టేజీ హెడ్‌లైట్లు వినియోగిస్తున్నారని ఏపీ, తెలంగాణ రవాణాశాఖ అధికారులు జరిమానాలు విధించారు. అయితే ట్రావెల్స్‌ సంస్థ ఆయా లోపాలను సవరించలేదు.

సీట్లకు అనుమతి తీసుకుని - స్లీపర్లుగా మార్చేశారు - 124 బస్సులు సీజ్​

66 బస్సులు సీజ్ - ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌పై 371 కేసులు నమోదు

