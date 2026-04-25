రాష్ట్రంలో భారీగా ఐఏఎస్‌ అధికారుల బదిలీ - పలువురికి శాఖల్లో మార్పులు

రాష్ట్రంలో భారీగా ఐఏఎస్‌ అధికారుల బదిలీ చేసిన ప్రభుత్వం - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు

IAS TRANSFERS IN TELANGANA
IAS TRANSFERS IN TELANGANA (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 25, 2026 at 10:51 PM IST

Updated : April 25, 2026 at 10:59 PM IST

IAS Transfers In Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారీగా ఐఏఎస్‌ల బదిలీలు చేపట్టారు. పలువురు అధికారులను బదిలీ చేయగా మరికొంతమందికి కొత్తగా పోస్టింగులు ఇచ్చారు. ఈ మేరకు శనివారం రాత్రి ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

తెలంగాణ భవన్‌ స్పెషల్ ఆఫీసర్​గా సంజయ్‌ కుమార్‌ను సీఎస్​ నియమించారు. ఆర్‌అండ్‌బీ స్పెషల్ సెక్రటరీగా ప్రావీణ్య, పంచాయతీ రాజ్‌ - గ్రామీణాభివృద్ధి ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా దాన కిషోర్‌, ఇంటర్మీడియట్​ బోర్డు డైరెక్టర్‌గా అభిలాష అభినవ్‌, పరిశ్రమల శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా కృష్ణాఆదిత్య, గిరిజన సంక్షేమ శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా బి.ఎం.సంతోష్‌, పౌర సరఫరాల శాఖ డైరెక్టర్‌గా జి.వి.శ్యామ్‌ప్రసాద్‌ లాల్‌ నియమితులయ్యారు.

కలెక్టర్ల బదిలీలు :

  • నిర్మల్ కలెక్టర్‌గా భవేష్ మిశ్రా
  • హైదరాబాద్‌ కలెక్టర్‌గా ప్రియాంక
  • రంగారెడ్డి కలెక్టర్‌గా ప్రతీక్‌ జైన్‌
  • ఖమ్మం కలెక్టర్‌గా దివాకర
  • ములుగు కలెక్టర్‌గా బి.హెచ్‌. సహదేవ్‌రావు
  • నారాయణపేట కలెక్టర్‌గా సి.హెచ్‌ ప్రియాంక
  • నాగర్‌కర్నూల్ కలెక్టర్‌గా హెచ్‌. కె. పాటిల్
  • ఉట్నూరు ఐటీడీఏ పీవోగా మకరందు
  • ఏటూరునాగారం ఐటీడీఏ పీవోగా లెనిన్‌ వత్సల్
  • రంగారెడ్డి అదనపు కలెక్టర్‌గా కిరణ్మయి
  • కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్ అదనపు కలెక్టర్‌గా యువరాజ్

జోనల్ కమిషనర్లుగా :

  • జీహెచ్ఎంసీ గోల్గొండ జోనల్ కమిషనర్‌గా పి. ఉదయ్‌కుమార్
  • ఖైరతాబాద్‌ జోనల్ కమిషనర్‌గా బి. సంతోష్
  • శేరిలింగపల్లి జోనల్ కమిషనర్‌గా నారాయణ్‌ అమిత్
  • ఎల్బీ నగర్ జోనల్ కమిషనర్‌గా వికాస్ మహతో
  • కూకట్‌పల్లి జోనల్ కమిషనర్‌గా మయాంక్ సింగ్
  • రాజేంద్రనగర్‌ జోనల్ కమిషనర్‌గా ఎస్‌. శ్రీనివాస్‌రెడ్డి

శాఖలకు కార్యదర్శులుగా :

  • దిల్లీలో తెలంగాణ భవన్ ప్రత్యేక అధికారిగా సంజయ్ కుమార్‌
  • ఆర్అండ్‌బీ ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా ప్రావీణ్య
  • పంచాయతీరాజ్‌, గ్రామీణాభివృద్ధి ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా దానకిషోర్‌
  • పరిశ్రమల శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా కృష్ణాఆదిత్య
  • గిరిజన సంక్షేమశాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా బి.ఎం. సంతోష్
  • ఇంటర్‌ బోర్డు డైరెక్టర్‌గా అభిలాష్ అభినవ్‌
  • పౌరసరఫరాలశాఖ డైరెక్టర్‌గా జి.వి. శ్యామ్‌ ప్రసాద్‌లాల్‌
  • ఐ అండ్‌ పీఆర్ ప్రత్యేక కమిషనర్‌గా జి. ముకుంద్‌రెడ్డి
  • ఆరోగ్యశ్రీ సీఈవోగా హనుమంత్‌ కొండిబా
  • హైదరాబాద్‌ కలెక్టర్‌ దాసరి హరిచందన బదిలీ
  • కార్మికశాఖ ప్రత్యేక ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా దాసరి హరిచందన
  • ఐటీ శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శిగా అనుదీప్‌ దురిశెట్టి
  • గనులశాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా అనుదీప్‌ దురిశెట్టికి అదనపు బాధ్యతలు
  • సీసీఎల్‌ఏ కార్యదర్శిగా అపూర్వ్ చౌహాన్‌
  • ఎస్సీ అభివృద్ధి శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా బి. విజయేందర్
Last Updated : April 25, 2026 at 10:59 PM IST

