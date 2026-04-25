రాష్ట్రంలో భారీగా ఐఏఎస్ అధికారుల బదిలీ - పలువురికి శాఖల్లో మార్పులు
రాష్ట్రంలో భారీగా ఐఏఎస్ అధికారుల బదిలీ చేసిన ప్రభుత్వం - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు
Published : April 25, 2026 at 10:51 PM IST|
Updated : April 25, 2026 at 10:59 PM IST
IAS Transfers In Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారీగా ఐఏఎస్ల బదిలీలు చేపట్టారు. పలువురు అధికారులను బదిలీ చేయగా మరికొంతమందికి కొత్తగా పోస్టింగులు ఇచ్చారు. ఈ మేరకు శనివారం రాత్రి ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
తెలంగాణ భవన్ స్పెషల్ ఆఫీసర్గా సంజయ్ కుమార్ను సీఎస్ నియమించారు. ఆర్అండ్బీ స్పెషల్ సెక్రటరీగా ప్రావీణ్య, పంచాయతీ రాజ్ - గ్రామీణాభివృద్ధి ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా దాన కిషోర్, ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు డైరెక్టర్గా అభిలాష అభినవ్, పరిశ్రమల శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా కృష్ణాఆదిత్య, గిరిజన సంక్షేమ శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా బి.ఎం.సంతోష్, పౌర సరఫరాల శాఖ డైరెక్టర్గా జి.వి.శ్యామ్ప్రసాద్ లాల్ నియమితులయ్యారు.
IAS Transfers and Postings pic.twitter.com/BZaEevmCPm— IPRDepartment (@IPRTelangana) April 25, 2026
కలెక్టర్ల బదిలీలు :
- నిర్మల్ కలెక్టర్గా భవేష్ మిశ్రా
- హైదరాబాద్ కలెక్టర్గా ప్రియాంక
- రంగారెడ్డి కలెక్టర్గా ప్రతీక్ జైన్
- ఖమ్మం కలెక్టర్గా దివాకర
- ములుగు కలెక్టర్గా బి.హెచ్. సహదేవ్రావు
- నారాయణపేట కలెక్టర్గా సి.హెచ్ ప్రియాంక
- నాగర్కర్నూల్ కలెక్టర్గా హెచ్. కె. పాటిల్
- ఉట్నూరు ఐటీడీఏ పీవోగా మకరందు
- ఏటూరునాగారం ఐటీడీఏ పీవోగా లెనిన్ వత్సల్
- రంగారెడ్డి అదనపు కలెక్టర్గా కిరణ్మయి
- కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్ అదనపు కలెక్టర్గా యువరాజ్
IAS Transfers and Postings pic.twitter.com/Dxss8fC5O1— IPRDepartment (@IPRTelangana) April 25, 2026
జోనల్ కమిషనర్లుగా :
- జీహెచ్ఎంసీ గోల్గొండ జోనల్ కమిషనర్గా పి. ఉదయ్కుమార్
- ఖైరతాబాద్ జోనల్ కమిషనర్గా బి. సంతోష్
- శేరిలింగపల్లి జోనల్ కమిషనర్గా నారాయణ్ అమిత్
- ఎల్బీ నగర్ జోనల్ కమిషనర్గా వికాస్ మహతో
- కూకట్పల్లి జోనల్ కమిషనర్గా మయాంక్ సింగ్
- రాజేంద్రనగర్ జోనల్ కమిషనర్గా ఎస్. శ్రీనివాస్రెడ్డి
శాఖలకు కార్యదర్శులుగా :
- దిల్లీలో తెలంగాణ భవన్ ప్రత్యేక అధికారిగా సంజయ్ కుమార్
- ఆర్అండ్బీ ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా ప్రావీణ్య
- పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా దానకిషోర్
- పరిశ్రమల శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా కృష్ణాఆదిత్య
- గిరిజన సంక్షేమశాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా బి.ఎం. సంతోష్
- ఇంటర్ బోర్డు డైరెక్టర్గా అభిలాష్ అభినవ్
- పౌరసరఫరాలశాఖ డైరెక్టర్గా జి.వి. శ్యామ్ ప్రసాద్లాల్
- ఐ అండ్ పీఆర్ ప్రత్యేక కమిషనర్గా జి. ముకుంద్రెడ్డి
- ఆరోగ్యశ్రీ సీఈవోగా హనుమంత్ కొండిబా
- హైదరాబాద్ కలెక్టర్ దాసరి హరిచందన బదిలీ
- కార్మికశాఖ ప్రత్యేక ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా దాసరి హరిచందన
- ఐటీ శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శిగా అనుదీప్ దురిశెట్టి
- గనులశాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా అనుదీప్ దురిశెట్టికి అదనపు బాధ్యతలు
- సీసీఎల్ఏ కార్యదర్శిగా అపూర్వ్ చౌహాన్
- ఎస్సీ అభివృద్ధి శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా బి. విజయేందర్