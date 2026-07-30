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భారీవర్షాల భయంతో ముందే పంపిస్తే అంతా ట్రాఫిక్​లో ఇరుక్కుపోయారు

కొండాపూర్, గచ్చిబౌలిలో భారీగా ట్రాఫిక్‌జామ్‌ - ఆఫీసు సమయం ముగియడంతో ఇళ్లకు వెళ్తున్న ఉద్యోగులు - సాయంత్రం ఇళ్లకు వెళ్లేవారితో పలుప్రాంతాల్లో పెరిగిన వాహనాల రద్దీ

Massive Traffic Jam in Hyderabad
Massive Traffic Jam in Hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 30, 2026 at 4:41 PM IST

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Massive Traffic Jam in Hyderabad : హైదరాబాద్​ నగరంలో పలుచోట్ల భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. సాయంత్రం నగరంలో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందనే నేపథ్యంలో ఆయా కంపెనీలు తమ ఉద్యోగులను ముందుగానే ఇళ్లకు పంపిస్తున్నాయి. ఆఫీసు సమయం ముగియడంతో ఉద్యోగులు ఇళ్లకు బయలు వెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కొండాపూర్, గచ్చిబౌలిలో భారీగా వాహనాల రద్దీ ఏర్పడింది. మరోవైపు ట్రాఫిక్‌జామ్‌ కాకుండా పోలీసులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు. సంస్థలు ఉద్యోగులను విడతల వారీగా ఇళ్లకు పంపాలని ట్రాఫిక్ పోలీసుల సూచించారు.

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MASSIVE TRAFFIC JAM IN HYDERABAD
MASSIVE TRAFFIC JAM IN HYDERABAD

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