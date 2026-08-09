తిరుపతి సోనోవిజన్లో భారీ చోరీ - గోడకు కన్నమేసి 150 ఆండ్రాయిడ్లు, 50 ఐఫోన్లు స్వాహా
తిరుపతిలోని సోనోవిజన్ మెుబైల్ షాపులో భారీ చోరీ - 50 ఆపిల్ ఐఫోన్స్తో పాటు ఇతర కంపెనీలకు చెందిన 150 ఫోన్లు దొంగతనం - మొబైల్ ఫోన్ల విలువ సుమారు రూ.కోటిన్నర ఉంటుందని అంచనా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 11:09 AM IST
Massive Robbery at Sonovision showroom in Tirupati : ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రం తిరుపతిలో అర్ధరాత్రి వేళ భారీ దొంగతనం కలకలం రేపింది. నగరంలోని ప్రముఖ ఎలక్ట్రానిక్ షోరూమ్ను టార్గెట్ చేసిన కొందరు దుండగులు క్షణాల వ్యవధిలో రూ.కోటిన్నర విలువైన స్మార్ట్ఫోన్లను కాజేశారు. సినిమా ఫక్కీలో గోడకు కన్నం వేసి లోపలికి చొరబడిన దుండగులు, బ్రాండెడ్ మొబైళ్లతో పరారయ్యారు.
తిరుపతిలోని సోనోవిజన్లో భారీ చోరీ జరిగింది. శుక్రవారం అర్ధరాత్రి కొందరు దుండగులు గోడకు కన్నమేసి లోపలికి ప్రవేశించి రూ.1.5 కోట్ల విలువైన 200 మొబైల్ ఫోన్లను కాజేశారు. ఈ ఘటన స్థానిక ఎయిర్ బైపాస్ రోడ్డులోని ‘సోనోవిజన్’ ఎలక్ట్రానిక్ షోరూమ్లో శుక్రవారం అర్ధరాత్రి ఈ ఘటన జరిగింది. శనివారం ఉదయం 10 గంటలకు షోరూమ్ మేనేజర్ గిరి రోజువారీలాగే షాపు తలుపులు తెరిచారు. లోపల షోకేస్లలోని మొబైల్ ఫోన్ల ఖాళీ బాక్సులు నేలపై పడి ఉండటం, కుడివైపు గోడకు పెద్ద రంధ్రం ఉండటాన్ని చూసి ఆయన వెంటనే పోలీసులకు సమాచారమిచ్చారు.
తెల్లటి వస్త్రం చుట్టుకుని ఎంట్రీ: సమాచారం అందుకున్న వెంటనే సీఐలు నరేష్, శివకుమార్రెడ్డి, అబ్బన్న, సత్యనారాయణలు ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. క్లూస్ టీమ్ ఆధారాలు సేకరించింది. సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించగా షోరూమ్ కుడివైపు గోడకు రంధ్రం వేశాక అర్ధరాత్రి ఓ దుండగుడు చేతికి గ్లౌజులు తొడుక్కుని, శరీరంపై తెల్లటి వస్త్రం చుట్టుకుని గోడ రంధ్రం ద్వారా లోపలికి ప్రవేశించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. లోపలికి రాగానే అతడు సీసీ కెమెరాల తీగలను కత్తిరించాడు. ఆ తర్వాత మరికొందరు దుండగులు లోపలికి చొరబడి 50 ఐఫోన్లు, 150 ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ ఫోన్లను కాజేశారు. వాటి విలువ సుమారు రూ.కోటిన్నర ఉంటుందని అంచనా.
6 ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు: అదనపు ఎస్పీ ఆర్ల శ్రీనివాసులు సోనోవిజన్ షోరూమ్ను పరిశీలించి మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేశామని, నిందితులను పట్టుకునేందుకు 6 ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించినట్లు వెల్లడించారు. ఈ దొంగతనానికి పాల్పడింది గుజరాత్ లేదా బిహార్కు చెందిన గ్యాంగ్ కావచ్చునని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. గతంలో విజయవాడ, ఖమ్మం పట్టణాల్లోనూ ఇదే తరహాలో చోరీలు జరిగాయని, వాటి ఆధారంగా దర్యాప్తును వేగవంతం చేశామని ఏఎస్పీ తెలిపారు.
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