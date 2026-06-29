దుబ్బాక పట్టణ కేంద్రంలో భారీ చోరీ - కిలో బంగారం ఎత్తుకెళ్లిన దొంగలు!
9 రోజుల క్రితం తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి కాశీకి వెళ్లిన బాధితుడు - కిటికీ ఊచలను ధ్వంసం చేసి ఇంటిలోనికి ప్రవేశించిన దొంగలు - బెడ్రూంలోని లాకర్ను పగులగొట్టి బంగారం, నగదు స్వాహా
Published : June 29, 2026 at 1:06 PM IST
Massive Gold Theft In Dubbaka : సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక పట్టణం కేంద్రంలో భారీ చోరీ జరిగింది. 15వ వార్డులోని ఓ ఇంట్లోకి దొంగలు చొరబడి పెద్ద ఎత్తున నగదు, బంగారు ఆభరణాలను ఎత్తుకెళ్లారు. బాధితులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, దుబ్బాక పట్టణానికి చెందిన చింత రాజ్కుమార్ అనే మెడికల్ ఏజెన్సీ నిర్వాహకుడు 9 రోజుల క్రితం తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి కాశీ యాత్రకు వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో ఆదివారం అర్ధరాత్రి ఇంటి కిటికీ ఊచలను ధ్వంసం చేసి దొంగలు లోనికి ప్రవేశించారు. బెడ్రూంలోని లాకర్ను పగులగొట్టి అందులో ఉన్న బంగారం, నగదును ఎత్తుకెళ్లారు.
పని మనిషి చూడటంతో వెలుగులోకి : ఈ ఘటనలో చోరీకి గురైన బంగారం సుమారు కేజీ వరకు ఉన్నట్లు సమాచారం. సోమవారం ఉదయం ఇంటి ఆవరణను పరిశుభ్రం చేసేందుకు వచ్చిన పని మనిషి మంజుల అనే మహిళ ఇంటి తాళాలు పగులగొట్టి ఉండటం చూసి యజమానికి సమాచారం అందించడంతో విషయం వెలుగు చూసింది. దీంతో బాధితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దుబ్బాక ఎస్సై కీర్తి రాజు తన సిబ్బందితో అక్కడికి చేరుకొని క్లూస్ టీమ్తో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పట్టణ కేంద్రంలో భారీ చోరీ జరగడంతో సిద్దిపేట ఏసీపీ రవీందర్ రెడ్డి ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఆధారాలు సేకరించి క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితిని పరిశీలించారు.