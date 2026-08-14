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రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా తిరంగా ర్యాలీలు - పాల్గొన్న ప్రజాప్రతినిధులు

జాతీయ జెండాలతో విద్యార్థుల ప్రదర్శనలు - ప్రతి ఒక్కరూ ఇంటిపై జెండా ఎగరేయాలని పిలుపు

Har Ghar Tiranga Rally Held in Andhra Pradesh
Har Ghar Tiranga Rally Held in Andhra Pradesh (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 7:39 PM IST

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Har Ghar Tiranga Rally Held in Andhra Pradesh: పంద్రాగస్టుకు ముందురోజే రాష్ట్రంలో త్రివర్ణపతాకాలు రెపరెపలాడాయి. ప్రధాని పిలుపు మేరకు హర్​ ఘర్​ తిరంగా అంటూ విద్యార్థులు, ప్రజాప్రతినిధులు భారీ జాతీయ జెండాలతో ర్యాలీలు చేశారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఇంటిపై త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగరవేయాలని పిలుపునిచ్చారు. భారత్‌ మాతా కీ జై నినాదాలతో హోరెత్తించారు.

హర్​ఘర్​ తిరంగాలో మంత్రులు: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా విజయనగరంలో ఘనంగా తిరంగా ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ ప్రదర్శనలో మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్, ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు పాల్గొన్నారు. అనంతరం గజపతి నగరంలో బైక్‌ ర్యాలీలోనూ వారిద్దరూ పాల్గొన్నారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సాలూరులో 105 అడుగుల త్రివర్ణ పతాకంతో చేపట్టిన ప్రదర్శనకు మంత్రి సంధ్యారాణి హాజరయ్యారు. నంద్యాలలో మంత్రి ఫరూక్, కలెక్టర్ రాజకుమారి ఆధ్వర్యంలో 500 అడుగుల మువ్వన్నెల జెండాను ప్రదర్శించారు.

80 అడుగుల జాతీయ జెండాతో ర్యాలీ: కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరులో విద్యార్థులు 300 అడుగుల త్రివర్ణ పతాకాన్ని చేతబట్టి ర్యాలీ నిర్వహించారు. అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటిలో ఎమ్మెల్సీ సోము వీర్రాజు పాల్గొన్నారు. శ్రీసత్య సాయి జిల్లా కదిరిలో వెయ్యి అడుగుల జాతీయ పతాకాన్ని ప్రదర్శించారు. హర్​ఘర్​ తిరంగా కార్యక్రమంలో భాగంగా బాపట్ల జిల్లా చీరాలలో ఎమ్మెల్యే కొండయ్య ఆధ్వర్యంలో బైకు ర్యాలీ నిర్వహించారు. అమర్తలూరులో ఎమ్మెల్యే ఆనందబాబు ఆధ్వర్యంలో 80 అడుగుల జాతీయ జెండాతో ర్యాలీ చేశారు.

మార్కాపురం జిల్లా గిద్దలూరులో ఎమ్మెల్యే అశోక్‌రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో గాంధీ బొమ్మ సెంటర్ నుంచి పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహం వరకూ ర్యాలీ సాగింది. యర్రగొండపాలెంలో 300 అడుగుల జాతీయ జెండాతో విద్యార్థులు ప్రదర్శన చేపట్టారు. నెల్లూరులో వీఆర్సీ క్రీడా మైదానం నుంచి గాంధీబొమ్మ సెంటర్ వరకూ ఏబీవీపీ ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీ సాగింది.

తూర్పుగోదావరి జిల్లా అనపర్తిలో విద్యార్థులతో కలిసి ఎమ్మెల్యే నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి తిరంగా ర్యాలీ చేపట్టారు. కాకినాడలో జిల్లా ఎస్పీ బిందు మాధవ్ ఆధ్వర్యంలో సుమారు 1,500 మంది విద్యార్థులు ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. ఎన్‌సీసీ గ్రూప్ కమాండర్ కల్నల్ ఆర్.ఎం. అగర్వాల్ ఆధ్వర్యంలో కాకినాడ జేఎన్టీయూ నుంచి భానుగుడి జంక్షన్ వరకు ర్యాలీ సాగింది.

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