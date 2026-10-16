మూలా నక్షత్ర వేళ ఇంద్రకీలాద్రికి పోటెత్తిన భక్తజనం - పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు
Huge Devotees at Indrakeeladri: మూలా నక్షత్ర దర్శనానికి అధికారులు పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. దాదాపు 2.5 లక్షల మంది భక్తులు వస్తారని అంచనా. నేడు అమ్మవారికి సీఎం చంద్రబాబు పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 8:40 AM IST
Huge Devotees at Indrakeeladri : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా ఉత్సవాల్లో భాగంగా అత్యంత కీలకమైన మూలా నక్షత్ర దర్శనానికి అధికారులు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేశారు. సుమారు 2.5 లక్షల మంది భక్తులు వస్తారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. రద్దీకి అనుగుణంగా దర్శన ఏర్పాట్లు, భద్రతా చర్యలను పటిష్ఠం చేశారు. సామాన్య భక్తులకు ప్రాధాన్యమిస్తూ అన్ని క్యూలైన్లలో ఉచిత దర్శనానికి అనుమతిస్తున్నారు. సీఎం చంద్రబాబు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించే సమయంలో మినహా మిగతా సమయాల్లో సాధారణ భక్తులకే పెద్దపీట వేస్తున్నట్లు కలెక్టర్ లక్ష్మీశ, దేవాదాయ కమిషనర్ రామచంద్రమోహన్ తెలిపారు.
అర్ధరాత్రి నుంచే దర్శనాలు: ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా సాగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఇవాళ ఆరోరోజు దుర్గమ్మ మూలా నక్షత్రం రోజున సరస్వతీ దేవి అలంకరణలో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. మూలా నక్షత్రం సందర్భంగా అర్ధరాత్రి 12.49 గంటలకు అమ్మవారి దర్శనాలు ప్రారంభమయ్యాయి. తొలుత దుర్గగుడి ఈవో, ఛైర్మన్, పోలీసు కమిషనర్ సహా పలువురు ఉన్నతాధికారులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం సామాన్య భక్తులకు దర్శనానికి అనుమతించారు. స్వర్ణ వీణాధారిణి సరస్వతీదేవి అలంకారంలో ఉన్న అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు భారీగా భక్తులు తరలివస్తున్నారు. రికార్డు స్థాయిలో 22 గంటల పాటు దర్శనం కల్పించేలా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. రద్దీ నేపథ్యంలో అన్ని రకాల వీవీఐపీ, సిఫార్సు దర్శనాలను రద్దు చేశారు. ప్రొటోకాల్ వాహనాల రాకపోకలపైనా ఆంక్షలు విధించారు.
4,400 మంది పోలీసులతో బందోబస్తు: ముఖ్యమంత్రి పర్యటన నేపథ్యంలో ఇంద్రకీలాద్రిపై భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. కొండపైకి వచ్చే మార్గాలు, క్యూలైన్లు, ఆలయ పరిసరాల్లో విస్తృతంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తం 4,400 మంది పోలీసులతో బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నట్లు సీపీ రాజశేఖర్బాబు తెలిపారు. వర్షం కురిస్తే భక్తులను తరలించేందుకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను సిద్ధం చేశారు. కొండచరియల పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించేందుకు ప్రత్యేక సాంకేతిక బృందాలను అందుబాటులో ఉంచారు.
సాయంత్రం సీఎం పట్టువస్త్రాల సమర్పణ: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దంపతులు అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు. సాయంత్రం 4 నుంచి 4.30 గంటల మధ్య ఈ కార్యక్రమం జరగనున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. సీఎం పర్యటన దృష్ట్యా ముఖ్యమంత్రి భద్రతా సిబ్బంది ఆలయ పరిసరాల్లో భద్రతా ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉన్నతాధికారులు ఏర్పాట్లను సమీక్షిస్తున్నారు.
క్యూలైన్లలో సాఫీగా దర్శనాలు: మూలా నక్షత్రం సందర్భంగా భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకొని అధికారులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కార్యాలయం వద్ద కొత్త క్యూ కాంప్లెక్స్ విధానాన్ని అమలు చేశారు. దీంతో క్యూలైన్లలో తోపులాటలు లేకుండా భక్తుల రాకపోకలు సాగుతున్నాయి. ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో రద్దీని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ విడతలవారీగా భక్తులను అనుమతిస్తున్నారు. దర్శనానికి రెండు నుంచి మూడు గంటల సమయం పడుతోందని, ఏర్పాట్లు సంతృప్తికరంగా ఉన్నాయని భక్తులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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