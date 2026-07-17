బైనంబర్లతో భూదోపిడీ - దారి మళ్లిన 466 ఎకరాల భూములు
ఇనాం భూముల అక్రమ బదిలీ - సర్వే నంబర్లకు అనుబంధంగా సృష్టించిన సెకండరీ సర్వే నంబర్లు - శిథిలావస్థకు చేరిన రెవెన్యూ రికార్డులు
Published : July 17, 2026 at 10:25 AM IST
Massive Inam Land Scam : మెదక్ జిల్లాలో వందల కోట్ల రూపాయల విలువైన ప్రభుత్వ ఇనాం భూములను ప్రైవేట్ వ్యక్తుల పేర్లపైకి అక్రమంగా బదిలీ చేసిన భారీ భూ కుంభకోణం జరిగింది. అసలు సర్వే నంబర్లకు అనుబంధంగా ఉప-నంబర్లను (సెకండరీ సర్వే నంబర్లు) సృష్టించడం ద్వారా మొత్తం 466 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని దారి మళ్లించారు. నర్సాపూర్ మండలం చిప్పల్తుర్తి గ్రామంలో ఈ అక్రమం బయటపడింది. సర్వే నంబర్లు 59, 58 పరిధిలోని ప్రభుత్వ భూములు దుర్వినియోగం అయ్యాయి. ఇందులో వరుసగా 320 ఎకరాలు, 146 ఎకరాలను ఆక్రమించుకున్నారు. అసలు రెవెన్యూ రికార్డులు శిథిలావస్థకు చేరడంతో, ఆ తర్వాత జరిగిన భూ బదిలీలకు సంబంధించిన పత్రాలు అందుబాటులో లేకుండా పోయాయి. నిషేధిత జాబితాలో ఉండాల్సిన ఈ ప్రభుత్వ భూముల ఆక్రమణలో పలువురు వ్యక్తుల ప్రమేయం ఉన్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం.
చిరిగిపోయిన స్థితిలో ఖస్రా పత్రం : ఖస్రా పహానీలో నమోదైన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. సర్వే నంబర్ 59 వాస్తవానికి 546 ఎకరాల విస్తీర్ణాన్ని కలిగి ఉంది. అయితే, ఈ భూమికి సంబంధించిన ఖస్రా పత్రం చిరిగిపోయిన స్థితిలో ఉండటంతో, తదుపరి అవసరమైన సమాచారాన్ని పొందడం అసాధ్యంగా మారింది. సర్వే నంబర్ 59/1లో 320 ఎకరాలను ప్రభుత్వ భూమిగా గుర్తించగా, మిగిలిన 226 ఎకరాలను 59/2 నుంచి 59/21 వరకు గల ఉప-నంబర్ల కింద 'పట్టా' భూములుగా నమోదు చేశారు. 1962–63 నాటి పహానీలో, సర్వే నంబర్ 59/1ను ఇరవై ఉప-నంబర్లుగా (59/22 నుంచి 59/42 వరకు) విభజించారు, ఇందులో 307 ఎకరాలను పట్టా భూమిగా పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత, వాస్తవ భూ యజమానులను గుర్తించడానికి 1983లో 'ఎంజాయ్మెంట్ సర్వే' (భూమిని అనుభవిస్తున్న వారిని గుర్తించే సర్వే) ప్రారంభించారు. 1989లో 'ఎంజాయ్మెంట్ సప్లిమెంటరీ సేత్వారి'ని జారీ చేసి, సర్వే నంబర్లను 59/1 నుంచి 59/153 వరకు ఉప-విభజన చేశారు.
చేతులు మారిన భూములు : 1990 - 1991 మధ్య పహానీ (భూ రికార్డు) అమలు సమయంలో, సర్వే నంబర్లు 59/22 నుంచి 59/42 పరిధిలోని 291 ఎకరాలకు సంబంధించి రెండుసార్లు సప్లిమెంటరీ సేత్వారిని జారీ చేశారు. మిగిలిన 255 ఎకరాలను ప్రభుత్వ భూమిగా నిర్ధారించారు. 2018లో, సర్వే నంబర్లు 59/154 నుంచి 59/173 వరకు కొత్త ఉప-విభజనలను నమోదు చేస్తూ, ఒక కొత్త అనుబంధ 'సేత్వారి'లో వీటిని ప్రత్యేకంగా నమోదు చేశారు. సర్వే నంబర్ 59 పరిధిలోని భూమిని ప్రభుత్వం తన ఆస్తిగా గుర్తించిందని తెలుస్తోంది. కాలక్రమేణా, సర్వే నంబర్ 59/1 పరిధిలోని 320 ఎకరాల భూమి అనేకసార్లు చేతులు మారింది. మెదక్ జిల్లా కలెక్టర్ 2020 జూలై 18న 195.25 ఎకరాలకు 2020 జూలై 31న 69.18 ఎకరాలకు నిరభ్యంతర పత్రాలు జారీ చేశారని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
క్షేత్రస్థాయి వాస్తవాలకు అధికారిక రికార్డులకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాలను ఎత్తిచూపుతూ, సర్వే నంబర్లు 59/1 నుంచి 59/151, 152, 153 వరకు విస్తరించి ఉన్న 291 ఎకరాల భూమికి సంబంధించిన ఉప-విభజనలను రద్దు చేయాలని పలువురు రైతులు ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. దీని ఫలితంగా, 'భూ-భారతి' పోర్టల్లోని '22-A' నిషేధిత జాబితాలో ఆ మొత్తం ప్రభుత్వ భూమిని చేర్చడం ద్వారా తదుపరి లావాదేవీలను ప్రభుత్వం నిలిపివేసినట్లు సమాచారం.
58లోని ప్రభుత్వ భూమి దుర్వినియోగం : చిప్పల్-తుర్తి గ్రామంలోని సర్వే నంబర్ 58 పరిధిలో ఉన్న ప్రభుత్వ భూమి అధికారిక రికార్డుల నుంచి దాదాపుగా కనుమరుగైంది. పహానీలో 155 ఎకరాలను స్పష్టంగా పోరంబోకు (ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని భూమి)గా పేర్కొన్నప్పటికీ, ఉప-సర్వే నంబర్లను సృష్టించడం ద్వారా ఆ భూమిపై హక్కులను మళ్లించినట్లు తెలుస్తోంది. ఉప-సర్వే నంబర్లను కేటాయించడం, ఆ భూమిని పట్టా (ప్రైవేట్ యాజమాన్యం) భూమిగా తిరిగి వర్గీకరించే ప్రక్రియ 1961లో ప్రారంభమైందని సమాచారం సూచిస్తోంది. ఈ తప్పును సరిదిద్దాల్సిన రెవెన్యూ అధికారులు, తదుపరి రికార్డులలో కూడా ఆ భూమిని పట్టా భూమిగానే నమోదు చేస్తూ వచ్చారు. 2018లో ఒక కొత్త అనుబంధ 'సెత్వార్' జారీ చేశారు. 2020లో అప్పటి మెదక్ జిల్లా కలెక్టర్ 55.14 ఎకరాలకు సంబంధించి నిరభ్యంతర పత్రం జారీ చేసిన విషయాన్ని ప్రభుత్వం గుర్తించిందని వెల్లడైంది. దీని ఫలితంగా, 'భూ-భారతి' ప్రాజెక్టు కింద 58/1 నుంచి 58/12 వరకు గల సబ్-సర్వే నంబర్ల పరిధిలోని 146 ఎకరాల భూమిని '22-A' నిషేధిత జాబితాలో చేర్చి లావాదేవీలు జరగకుండా నిలిపివేసినట్లు తెలుస్తోంది.
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