ప్రభుత్వ ఇనాం భూముల్లో భారీ కుంభకోణం - 429 ఎకరాలు అన్యాక్రాంతం
ధరణి పోర్టల్ వేధికగా హక్కుల మారినట్లు అంచనా - సమగ్ర విచారణ కోసం సిట్ ఏర్పాటు చేయాలని సర్కారు నిర్ణయం - మెదక్ జిల్లాల్లో అన్యాక్రాంతమైన 429 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూములు
Published : July 16, 2026 at 8:31 AM IST
Massive Inam Land Scam in Medak District : మెదక్ జిల్లా శివ్వంపేట మండలం సికింద్లాపూర్లో ఏకంగా 429 ఎకరాల ప్రభుత్వ ఇనాం భూములకు సంబంధించి భారీ కుంభకోణం వెలుగుచూసింది. రెవెన్యూ రికార్డులను తారుమారు చేసి, ఈ భూములను అక్రమంగా ప్రైవేట్ వ్యక్తుల పేర్ల మీదకు మార్చినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారం, 1954 నుంచి 1955 కాస్రా అనుసరించి సర్వే నంబర్లు 33 నుంచి 38 వరకు 40,42 నుంచి 68, 70, 74, 76, 87 వరకు మొత్తం 429 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూములున్నాయి. వీటిని గతంలోనే దస్తాగర్దగా రికార్డుల్లో నమోదు చేశారు. ఒకవిధంగా వీటిని ఇనాం భూములుగా పరిగణిస్తారు. అయితే పలువురు తమకు ఈ భూములపై హక్కులున్నాయంటూ రెవెన్యూ అధికారులకు దరఖాస్తు చేయడం, కోర్టులో కేసులు వేయడం, అవి దీర్ఘకాలంగా కొనసాగడం జరుగుతూనే ఉంది.
దీనిని అవకాశంగా చేసుకున్న మెదక్ జిల్లాలో పనిచేసిన కలెక్టర్లు, అదనపు కలెక్టర్లు, ఆర్డీవోలు, తహసీల్దార్లలో కొందరు భూములను పలువురికీ పంపిణీ చేసినట్లు ప్రభుత్వం గుర్తించింది. దీని కోసం భూ విస్తీర్ణాన్ని ఇనాం రికార్డుల నుంచి కొంచెం కొంచెంగా తప్పించారు. 2021లో వక్ఫ్ బోర్డు గెజిట్ జారీ చేసింది. హైకోర్టులోనూ కేసులు కొనసాగుతున్నాయి. అయినప్పటికీ జిల్లాలో పనిచేసిన ఓ ఆర్డీవో వివిధ సర్వే నంబర్లలోని దాదాపుగా 64 ఎకరాల భూములకు ఆక్యుపేషన్ రైట్ సర్టిఫికెట్లు జారీ చేశారు. దీనికి సంబంధించి అదనపు కలెక్టర్ వద్ద 2012-2014 వరకు కేసులు కొనసాగాయి. 1973లో ఎసైన్ భూముల పంపిణీ నేపథ్యంలో 74.3 ఎకరాలను 72 మందికి పంపిణీ చేశారు. మిగిలిన భూమి పక్కాగా ఇనాం భూమిగా ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వం గుర్తిస్తూ వచ్చింది.
భూములపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి : శివ్వంపేటలోని ప్రభుత్వ భూములు అన్యాక్రాంతం అవడం, హక్కులు మారిపోవడంపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టినట్లు తెలిసింది. దీనిపై సమగ్ర విచారణకు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించినట్లు సమాచారం. ఇటీవల పోర్టల్లో బ్యాక్ ఎండ్లో పలు ప్రభుత్వ భూముల హక్కులను మార్చినట్లు ఫోరెన్సిక్ టీమ్స్ గుర్తించాయి. యాజమాన్య హక్కులు మారడానికి అనుసరించాల్సిన విధానాలేవీ ఈ భూముల విషయంలో అమలు కాకపోవడం వల్ల బృందాలు లోతుగా విచారించి అక్రమాలు వెలుగులోకి తీసుకువచ్చినట్లు తెలిసింది.
భూములను కాజేయాలని కుట్ర : సికింద్లాపూర్లోని 429 ఎకరాల భూముల విలువ ఒక ఎకరా రూ.8 కోట్ల నుంచి రూ.10 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ భూముల ధర ఇంత ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల వీటిని కాజేయడానికి చూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీటిలో సాగు భూముల పోర్టల్లో సాఫ్ట్వేర్ లొసుగులను ఆధారంగా చేసుకుని యాజమాన్య హక్కులు మార్చినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. మెదక్ జిల్లాలో కలెక్టర్లు, అదనపు కలెక్టర్లు, ఆర్డీవోలు, తహసీల్దార్లుగా పనిచేసిన వారిలో పలువురు ఈ భూములపై హక్కులు కల్పించేందుకు శక్తికి మించి ప్రయత్నం చేసినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ వ్యవహారంలో పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు చేతులు మారి ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు.
సంవత్సరాల కొద్దీ ఈ భూములనే నమ్ముకుని పంట సాగు చేసుకుంటున్న రైతులు గతంలో ఆందోళనకు దిగారు. ఒక రైతు ఆత్మహత్యాయత్నం కూడా చేశారు. రెవెన్యూ అధికారులను మచ్చిక చేసుకుని పలువురు పెద్దల పేరిట రాస్తున్నారంటూ నాడు రైతులు నినాదాలు చేశారు. ఎవరు సాగు చేసుకుంటున్న భూములు వారికే కేటాయించాలని రెవెన్యూ అధికారులకు విన్నవించారు. రైతుల విన్నపాలు అధికారులు అప్పట్లో పట్టించుకోలేదు. ప్రస్తుతం ఈ భూముల యాజమాన్య హక్కులు మారినట్లు వెలుగులోకి వచ్చిన నేపథ్యంలో తెర వెనుక ఏమి జరిగిందోనన్న చర్చ అక్కడి రైతుల్లో పెద్ద ఎత్తున సాగుతోంది.
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