ఇంద్రకీలాద్రి ఘాట్ రోడ్డులో విరిగిపడ్డ కొండచరియలు - తప్పిన పెను ప్రమాదం
విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై ఘాట్ రోడ్డులో భారీ కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. రానున్న దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని చేపట్టిన మరమ్మతుల నిమిత్తం ముందుస్తు జాగ్రత్తగా అధికారులు ఘాట్ రోడ్డును మూసివేయడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 4:01 PM IST
Massive Rock Falls on Indrakeeladri Ghat Road in Vijayawada : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై ఘాట్ రోడ్డులో గురువారం రాత్రి భారీ కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. రానున్న దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని చేపట్టిన మరమ్మతుల నిమిత్తం ముందుస్తు జాగ్రత్తగా అధికారులు ఘాట్ రోడ్డును మూసివేయడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఎలాంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకపోవడంతో అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. గత రెండు రోజులుగా ఎడతెరిపిలేని భారీ వర్షాల కారణంగా ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.
ఘాట్ రోడ్డులో కొండచరియలు విరిగిపడిన ప్రాంతాన్ని ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ జి. లక్ష్మీశ దేవస్థాన కార్యనిర్వహణాధికారి వి.కె. శీనా నాయక్, ఇంజినీరింగ్ అధికారులతో కలిసి స్వయంగా పరిశీలించారు. కొండపై నుంచి జారిపడిన భారీ బండరాళ్లు, రాతిపెళ్లలు, మట్టిని వెంటనే పొక్లెయిన్లు, క్రేన్ల సహాయంతో తొలగించి మార్గాన్ని శుభ్రం చేయాలని ఇంజినీరింగ్ అధికారులను ఆదేశించారు. వర్షపు నీటి ఊటతో మట్టి నానిపోయి ఉన్నందున ఇంకా ఎక్కడైనా కొండచరియలు జారే అవకాశాలున్నాయా? పరిశీలించాలని సాంకేతిక నిపుణులను కోరారు.
భక్తులకు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు : ప్రమాదకరంగా ఉన్న వదులైన రాళ్లను ముందుగానే గుర్తించి నియంత్రిత పద్ధతిలో తొలగించాలని సూచించారు. దెబ్బతిన్న ప్రాంతంలో రిటైనింగ్ వాల్ (రక్షణ గోడ), ఐరన్ ఫెన్సింగ్ రాక్-ఫాల్ నెట్లను మరింత పటిష్టంగా పునరుద్ధరించాలని కలెక్టర్ డాక్టర్ జి. లక్ష్మీశ స్పష్టం చేశారు. క్షేత్రస్థాయిలో భద్రతా తనిఖీలు పూర్తిగా పూర్తయ్యే వరకు ఘాట్ రోడ్డు వైపునకు ఎవరినీ అనుమతించవద్దని, భక్తులకు అసౌకర్యం కలగకుండా ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించారు.
రంగంలోకి ఇంజినీరింగ్ బృందాలు : ఈ సందర్భంగా దేవస్థాన ఈవో వి.కె. శీనా నాయక్ మాట్లాడుతూ, అకాల వర్షాల నేపథ్యంలో తాము నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉన్నామని తెలిపారు. రాత్రి స్వయంగా ఘాట్ రోడ్డును పరిశీలించి ఇంజినీరింగ్ సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేయడం, ముందస్తుగా రోడ్డు మూసివేయడం వల్లే పెద్ద ప్రమాదం తప్పిందని పేర్కొన్నారు. దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి, దేవాదాయ శాఖ కార్యదర్శి కె. కన్నబాబు, కమిషనర్ కె. రామచంద్ర మోహన్ ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తూ తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారని ఆయన వెల్లడించారు. కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు ఇంజినీరింగ్ బృందాలు రంగంలోకి దిగి పనులను వేగవంతం చేశాయని తెలిపారు.
స్పందించిన మంత్రి ఆనం : విజయవాడ దుర్గగుడి ఘాట్ రోడ్పై కొండచరియలు విరిగిపడిన ఘటనపై మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి స్పందించారు. అధికారులను అడిగి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. భక్తుల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని వెల్లడించారు. అవాంఛనీయ ఘటనలకు తావులేకుండా తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
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