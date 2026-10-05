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మేడిపల్లిలో భారీ చోరీ - రూ.2 కోట్ల విలువైన వజ్రాభరణాల అపహరణ

మేడ్చల్-మల్కాజి​గిరి జిల్లా మేడిపల్లిలో ఆదివారం అర్ధరాత్రి భారీ చోరీ జరిగింది. క్యారెట్‌ లేన్‌ జ్యువెల్లరీ షాపులోకి చొరబడిన దొంగలు, సుమారు రూ.2 కోట్ల విలువైన ఆభరణాలను ఎత్తుకెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది.

MASSIVE ROBBERY JEWELRY SHOP
మేడిపల్లిలోని క్యారెట్ లేన్​ జ్యూవెలరీ షాపులో భారీ చోరీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 5, 2026 at 12:21 PM IST

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Massive Robbery at Caratlane Jewellery Store : మేడ్చల్- మల్కాజిగిరి జిల్లా మేడిపల్లిలో ఆదివారం అర్ధరాత్రి భారీ చోరీ జరిగింది. క్యారెట్‌ లేన్‌ జ్యువెల్లరీ షాపులో దొంగలు ఈ చోరీకి పాల్పడ్డారు. సుమారు రూ.2 కోట్ల విలువైన ఆభరణాలను ఎత్తుకెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. అర్ధరాత్రి దుకాణం షట్టర్‌ తొలగించి షాపులోకి ప్రవేశించిన దుండగులు వజ్రాలు, నగలతో పాటు బంగారు ఆభరణాలను దోచుకెళ్లారు.

చోరీ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న మేడిపల్లి పోలీసులు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. కేసు నమోదు చేసి సీసీ ఫుటేజ్‌ల ఆధారంగా నిందితులను గుర్తించేందుకు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు. తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు చోరీ జరిగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ చోరీలో ఏడుగురు పాల్గొన్నారని, రాజస్థాన్‌ ముఠా చేసుంటుందని అనుమానిస్తున్నారు.

TAGGED:

CARATLANE JEWELLERY STORE
MASSIVE ROBBERY JEWELRY SHOP
ROBBERY IN JEWELLERY SHOWROOM
నగల షాపులో భారీ చోరీ
MASSIVE ROBBERY JEWELRY SHOP

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