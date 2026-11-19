పల్నాడు జిల్లాలో డీసీఎంపై పడిన కంటైనర్ - ముగ్గురు మృతి
Road Accident in Palnadu: పల్నాడు జిల్లా గామాలపాడు వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ప్రమాదంలో ముగ్గురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, పలువురికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 9:46 AM IST
పల్నాడు జిల్లాలో అర్ధరాత్రి ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఎదురెదురుగా వస్తున్న రెండు భారీ వాహనాలు ఢీకొన్న ఘటనలో ముగ్గురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. పలువురు తీవ్రంగా గాయపడగా వారిని ఆస్పత్రికి తరలించారు.
దాచేపల్లి మండలం గామాలపాడు సమీపంలో బుధవారం అర్ధరాత్రి ఈ దుర్ఘటన జరిగింది. ఏపీ నుంచి తెలంగాణ వైపు వెళ్తున్న డీసీఎం లారీని, తెలంగాణ నుంచి ఏపీ వైపు మట్టి లోడుతో వస్తున్న కంటైనర్ లారీ ఢీకొట్టింది. ఈ క్రమంలో కంటైనర్ అదుపుతప్పి డివైడర్ను దాటి ఎదురుగా వస్తున్న డీసీఎంను బలంగా ఢీకొట్టింది. ప్రమాద తీవ్రతకు కంటైనర్ లారీ డీసీఎంపై పడిపోయింది. దీంతో రెండు వాహనాలు నుజ్జునుజ్జయ్యాయి. వాటిలో ప్రయాణిస్తున్న ముగ్గురు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరికొందరు తీవ్ర గాయాలతో ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నారు.
సమాచారం అందుకున్న దాచేపల్లి పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. స్థానికుల సహకారంతో సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. భారీ వాహనాలు రోడ్డుపై అడ్డంగా పడిపోవడంతో వాటిని తొలగించి, మృతదేహాలు, క్షతగాత్రులను గురజాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రమాదం కారణంగా కొద్దిసేపు రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. దుర్ఘటనపై దాచేపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. మృతుల వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. ప్రమాదానికి అతివేగం, డ్రైవర్ల నిర్లక్ష్యమా? మరేదైనా కారణమా? అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
మంత్రి దిగ్భ్రాంతి: కాగా ఈ రోడ్డు ప్రమాదంపై విద్యుత్శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. అధికారుల నుంచి ప్రమాద వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. వైద్య సహాయం అందించడంలో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం వహించరాదని స్పష్టం చేశారు.
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