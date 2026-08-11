రూపాయిన్నరకే విద్యుత్ - పాలకొల్లులో ఆక్వా రైతుల కృతజ్ఞత సభ
పాలకొల్లులో ఆక్వా రైతుల భారీ బహిరంగ సభ - ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు, గొట్టిపాటి రవికుమార్, నిమ్మల రామానాయుడు, ఉపసభాపతి రఘురామకృష్ణరాజు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 5:21 PM IST
Massive Public Meeting of Aqua Farmers in Palakollu: విద్యుత్ సబ్సిడీపై సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్కు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ పశ్చిమగోదావరి జిల్లా పాలకొల్లులో ఆక్వా రైతులు భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ఆక్వారైతులకు యూనిట్ విద్యుత్ రూపాయిన్నరకు అందించడం శుభపరిణామమని రైతులు తెలిపారు. ఆ మేరకు ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపేందుకు భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న రైతులు తరలి వచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు, నిమ్మల రామానాయుడు, గొట్టిపాటి రవికుమార్, ఉపసభాపతి రఘురామకృష్ణరాజు సహా పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా అక్వా రైతులకు విద్యుత్ సబ్సిడీ జీవోను విడుదల చేశారు.
అనంతరం అచ్చెన్నాయుడు మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు వంటి నేత పుట్టడం 5 కోట్ల ఆంధ్రులు చేసుకున్న అదృష్టమన్నారు. ఆక్వారంగం సీఎం చంద్రబాబు మానసపుత్రిక అని, ఆ రంగానికి రూ.1150 కోట్ల విద్యుత్ సబ్సిడీ ఇస్తున్నామని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తెలిపారు.
2019లో ప్రజలు ఆవేశానికి పోయి దోపిడీదారును అధికారంలోకి తీసుకొచ్చారు. ఐదేళ్లు రాష్ట్ర పరిస్థితి వెంటిలేటర్పై ఉన్నట్టుగా తయారైంది. గొడ్డలి పార్టీతో జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే భవిష్యత్లోనూ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ప్రమాదమే. ఆక్వా రైతుల గురించి మాట్లాడే అర్హత జగన్కు లేదు. ఐదేళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు తాడేపల్లి ప్యాలెస్ నుంచి బయటకు రాలేదు. అధికారం పోయే సరికి ప్రతిదీ సమస్యగా చిత్రీకరిస్తున్నారు. నిధులు లేకపోయినా ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చేందుకు సీఎం చంద్రబాబు అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్నారు. ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో చెప్పిన అంశాలన్నీ అమలు చేస్తున్నాం. ఎన్నికల్లో చెప్పని హామీలను కూడా ఈ 26 నెలల్లో అమలు చేశాం.
ప్రధాని మోదీ ఇతోధిక సాయం వల్ల ఏపీ అభివృద్ధి పథంలో దూసుకెళ్తోందని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తెలిపారు. ఇప్పుడు బ్లూ ఎకానమీ గురించి ఎంతో మాట్లాడుకుంటున్నామని మంత్రి వివరించారు. మనకున్న సుదీర్ఘ తీరప్రాంతాన్ని ఆదాయవనరుగా మార్చుకుంటున్నామని అచ్చెన్నాయుడు తెలిపారు.
YSRCP అనాలోచిత నిర్ణయాలతో వ్యవస్థ గాడి తప్పింది: ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న విద్యుత్శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ మాట్లాడుతూ ఆక్వా రైతుల సంక్షేమానికి కూటమి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని వివరించారు. ఆక్వా రైతులందరికీ విద్యుత్ రాయితీ అమలుకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుందని స్పష్టం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ అనాలోచిత నిర్ణయాలతో విద్యుత్ వ్యవస్థ గాడి తప్పిందని మంత్రి గొట్టిపాటి ధ్వజమెత్తారు. ప్రతీ సబ్ స్టేషన్ను పూర్తిచేసి లోవోల్టేజ్ సమస్యలు లేకుండా చూస్తామన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచలేదు మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ స్పష్టం చేశారు.
సబ్సీడీ ద్వారా ప్రభుత్వం భరోసా రూపాయి: 50 పైసలకే ఆక్వా రైతులకు విద్యుత్ సబ్సీడీ ద్వారా 11 వందల కోట్లు కూటమి ప్రభుత్వం భరిస్తోందని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు అన్నారు. జగన్ పాలనలో విద్యుత్ సబ్సీడీ ఇవ్వలేదని గుర్తు చేశారు. కూటమి పాలనలో నాణ్యమైన కరెంటు ఇస్తున్నామని చెప్పారు. విద్యుత్ సబ్సిడీ వల్ల ఆక్వా రైతులకు ఎకరాకు 84 వేల రూపాయలు ఆదా అవుతాయని మంత్రి నిమ్మల చెప్పారు.
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