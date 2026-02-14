జగన్ జమానాలో మరో కుంభకోణం - మద్యం రవాణాలోనూ దోపిడీ
ఒక్కో మద్యం కేసు రవాణాకు రూ.13 - కానీ రూ.34 చెల్లించేలా ఒప్పందం - రాజ్ కెసిరెడ్డి ముసుగు సంస్థ సిగ్మా లాజిస్టిక్స్ను ముందు పెట్టి దందా - ఖజానాకు రూ.200-400 కోట్ల నష్టం
Massive Money Laundering in Liquor Transportation: జగన్ హయాంలో వైఎస్సార్సీపీ ముఠా మద్యం సరఫరా ఆర్డర్ల జారీల ద్వారా రూ. వేల కోట్ల ముడుపులు స్వాహా చేశారు. అదే కాకుండా వారి మరో చీకటి కుంభకోణం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఏపీఎస్బీసీఎల్ డిపోల నుంచి ప్రభుత్వ దుఖాణాలకు మద్యం రవాణాలోనూ రూ 200 నుంచి 400 కోట్లు కొల్లగొట్టింది. 2, 3 జిల్లాలను వైఎస్సార్సీపీ ముఖ్య నేతలు వంతులేసి మరీ పంచుకుని ఈ కుంభకోణానికి పాల్పడినట్లు తెలుస్తుంది. ఈ క్రమంలో కొందరు నేతలు స్వయంగా తమ పేర్లతో దందా నడిపించగా, మరికొందరు బినామీలను ముందుంచి వ్యవహారం సాగించారు. ఈ కుంభకోణం గుట్టు విజిలెన్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విచారణలో బట్టబయలైంది. ఆ నివేదిక ఆధారంగా ఈ నెల 10న ఏపీ సీఐడీ దీనిపై కేసు నమోదు చేసింది.
ఈ ముఠా 2020-24 మధ్య కాలంలో మద్యం రవాణా ఛార్జీలు అడ్డగోలుగా పెంచేయటం, టెండర్లలో రిగ్గింగ్, నిబంధనల ఉల్లంఘనలు లెక్కలేనన్ని జరిగాయి. వారి విచ్చలవిడితనంతో ప్రభుత్వ ఖజానాకు రూ.200-400 కోట్ల నష్టం కలిగించిందని సీఐడీ ఎఫ్ఐఆర్లో పేర్కొంది. విజయవాడ నగర పోలీస్ కమిషనర్ ఎస్వీ రాజశేఖరబాబు నేతృత్వంలోని సిట్కి ఈ కేసు దర్యాప్తు బాధ్యతను అప్పగిస్తూ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె. విజయానంద్ శుక్రవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
ముసుగు సంస్థ ద్వారా నిర్వాకం: ఏపీఎస్బీసీఎల్ డిపోల నుంచి ప్రభుత్వ దుకాణాలకు మద్యం సరఫరా చేసే రవాణా కాంట్రాక్టును వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో మొదట జిల్లా స్థాయిలో జాయింట్ కలెక్టర్ల నేతృత్వంలోని కమిటీ నిర్ణయించేది. ఒక్కో మద్యం కేసు రవాణాకు రూ.13 చొప్పున ఎంపిక చేసిన కాంట్రాక్టు సంస్థలకు చెల్లించేవారు. ఏపీఎస్బీసీఎల్ స్థాయిలోనే కాంట్రాక్టు ఎంపిక జరిగేలా నిబంధనలు మార్చి ఈ రవాణా కాంట్రాక్టును కేంద్రీకృతం చేసింది వైఎస్సార్సీపీ ముఠా. మద్యం కుంభకోణం కేసులో ఏ1 రాజ్ కెసిరెడ్డి , అతని ప్రధాన అనుచరుడు తూకేకుల ఈశ్వర్ కిరణ్కుమార్రెడ్డి (ఏ8) వారి ముసుగు సంస్థ అయిన సిగ్మా లాజిస్టిక్స్కు ఈ కాంట్రాక్టు దక్కేలా చేసుకున్నారు. రూ.34 చొప్పున ఒక్కో మద్యం కేసుకు చెల్లించేలా ఒప్పందం చేయించుకున్నారు. అలా ఒక్కో కేసు రవాణాపై రూ.21 చొప్పున లబ్ధి పొందారు. సిగ్మా లాజిస్టిక్స్కు ఏపీఎస్బీసీఎల్ రూ.450 కోట్లు చెల్లించింది. తద్వారా ప్రభుత్వ ఖజానాకు విపరీతమైన నష్టం వాటిల్లింది.
పంచుకుని మరీ దోచుకున్నారు: రాజ్ కెసిరెడ్డి, తూకేకుల ఈశ్వర్ కిరణ్కుమార్రెడ్డిలు మద్యం రవాణా మొత్తాన్ని తమ గుత్తాధిపత్యంలోకి తెచ్చుకున్నారు. 5 శాతం మేర కమీషన్ సిగ్మా లాజిస్టిక్స్కు చెల్లించేవారు. అప్పటి ప్రభుత్వ పెద్దల ఆదేశాల ప్రకారం జిల్లాల్లోని వైఎస్సార్సీపీ ముఖ్య నేతలకు ఆయా ప్రాంతాల్లో మద్యం రవాణాను సబ్ కాంట్రాక్టులకు అప్పజెప్పారు. తాజాగా నమోదు చేసిన కేసులో సీఐడీ ఎవరెవర్ని నిందితులుగా చేర్చిందో ఎఫ్ఐఆర్ ఇంకా వెలుగులోకి రాలేదు. సిట్ దర్యాప్తులో వీరందరి పాత్ర బయటకొచ్చే అవకాశముంది.
మద్యం రవాణా సబ్ కాంట్రాక్టులు:
గుంటూరు ప్రాంతంలో: మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు బినామీ సంస్థకు
రాయలసీమ ప్రాంతంలో : చిత్తూరు నియోజకవర్గ వైఎస్సార్సీపీ ఇన్ఛార్జి, ఎర్రచందనం స్మగ్లర్ ఎంసీ విజయానందరెడ్డి సంస్థ నిఖిలానంద లాజిస్టిక్స్కు
ధర్మవరం నియోజకవర్గ వైఎస్సార్సీపీ ఇన్ఛార్జి కేతిరెడ్డి వెంకట్రామిరెడ్డి బినామీల పేరిట ఉన్న సంస్థలకు
ఉభయగోదావరి జిల్లాల పరిధిలో: మాజీ మంత్రి కారుమూరి నాగేశ్వరరావు తనయుడు కారుమూరి సునీల్ పేరిట ఉన్న సంస్థకు
ఉత్తరాంధ్రలో: అప్పటి మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ మేనల్లుడు, విజయనగరం జడ్పీ ఛైర్మన్ మజ్జి శ్రీనివాసరావు (చిన్న శ్రీను) అనుచరులు, బినామీల పేరిట ఉన్న సంస్థలకు మద్యం రవాణా సబ్ కాంట్రాక్టులిచ్చి దోచుకునేలా చేశారనే ఫిర్యాదులున్నాయి. దీనిపై కూటమి ప్రభుత్వం విజిలెన్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్తో విచారణ చేయించింది.
ఆ ఆస్తుల జప్తునకు చర్యలు: మద్యం కుంభకోణంలో కొల్లగొట్టిన సొమ్ము భద్రపరిచిన డెన్లో నుంచి రూ.5.80 కోట్లు చోరీ చేసి, ఆ సొమ్ముతో నిందితులు కొన్న స్థిరాస్తుల జప్తునకు సిట్ చర్యలు చేపట్టింది. ఈ చోరీకి పాల్పడ్డ రష్మితా బెహరా, ఇర్ష్షాద్ అహ్మద్, ముబారక్ అలీలకు సంబంధించి హైదరాబాద్, ఒడిశాల్లో ఉన్న ఆస్తుల జప్తు కోసం విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో పిటిషన్ వేసేందుకు సిట్కు హోం శాఖ శుక్రవారం అనుమతిచ్చింది.
