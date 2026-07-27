150 అడుగులు తవ్వి 1000 అడుగులకు బిల్లులు - 'వైఎస్సార్ జలకళ'లో రూ.64.32 కోట్లు అక్రమాలు
1,680 చోట్ల తనిఖీల్లో అవకతవకలు - తక్కువ లోతు తవ్వి ఎక్కువ నమోదు చేసి బిల్లుల చెల్లింపు - రైతులు సొంత ఖర్చుతో వేసుకున్న బోర్లకూ పథకం రంగు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 1:49 PM IST
Massive Irregularities In 'YSR Jalakala' Borewells : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో అమలు చేసిన వైఎస్సార్ జలకళ పథకంలో భారీ స్థాయిలో అవకతవకలు జరిగినట్లు ప్రభుత్వ విచారణలో వెల్లడైంది. చిన్న, సన్నకారు రైతులకు సాగునీటి సౌకర్యం కల్పించేందుకు చేపట్టిన ఈ పథకంలో అధికారులు, కాంట్రాక్టర్లు కుమ్మక్కై ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేసినట్లు గుర్తించారు. నమూనాగా పరిశీలించిన 1,680 బోర్లలోనే రూ.64.32 కోట్ల మేర అక్రమాలు జరిగినట్లు తేలడం సంచలనం సృష్టించింది.
మొత్తం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 25 వేల బోర్ల కోసం రూ.280 కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేసిన నేపథ్యంలో, అన్ని పనులపై సమగ్ర విచారణ నిర్వహిస్తే మరిన్ని అవకతవకలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ అక్రమాలపై వచ్చిన ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక తనిఖీలు చేపట్టగా పలు జిల్లాల్లో ఒకే తరహా అక్రమాల నమూనా బయటపడింది.
తప్పుడు లెక్కలు-నకిలీ రికార్డులు : విచారణలో వెలుగులోకి వచ్చిన వివరాల ప్రకారం, బోర్లను 150 అడుగుల నుంచి 1,000 అడుగుల వరకు తవ్వించినట్లు రికార్డులు సృష్టించి, అడుగుకు రూ.105 నుంచి రూ.175 వరకు బిల్లులు చెల్లించారు. అయితే క్షేత్రస్థాయి తనిఖీల్లో దస్త్రాల్లో చూపిన లోతుకు, వాస్తవంగా తవ్విన లోతుకు భారీ తేడాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఉదాహరణకు, శ్రీ పొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో 550 అడుగులు తవ్వినట్లు నమోదు చేసిన బోర్లు వాస్తవానికి 350–400 అడుగుల లోతు మాత్రమే ఉన్నట్లు బయటపడింది. ఇదే తరహా అక్రమాలు తూర్పుగోదావరి, ఏలూరు, వైఎస్సార్ కడప, నెల్లూరు, నంద్యాల జిల్లాల్లోనూ గుర్తించారు.
అంతేకాకుండా, పలుచోట్ల రైతులు సొంత ఖర్చులతో తవ్వించుకున్న బోర్లను కూడా జలకళ పథకంలో చూపించి కాంట్రాక్టర్లకు ప్రభుత్వ నిధులు చెల్లించినట్లు విచారణలో తేలింది. వైఎస్సార్ కడప, పల్నాడు, నంద్యాల, కాకినాడ, నెల్లూరు, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లో ఇలాంటి ఘటనలు నమోదయ్యాయి. మరికొన్ని చోట్ల పేద రైతుల పేర్లను లబ్ధిదారులుగా నమోదు చేసి, బోర్లను మాత్రం వైఎస్సార్సీపీ నేతల సొంత భూములు లేదా వారి బంధువుల పొలాల్లో తవ్వించినట్లు గుర్తించారు.
రహదారి సౌకర్యం కూడా లేని మారుమూల గ్రామాల్లో బోర్లు తవ్వినట్లు రికార్డులు సృష్టించడం మరో కీలక అంశంగా బయటపడింది. కాకినాడ, విజయనగరం, నెల్లూరు, కర్నూలు, ఏలూరు జిల్లాల్లో డ్రిల్లింగ్ యంత్రాలు చేరుకోవడం కూడా కష్టమైన ప్రాంతాల్లో పనులు పూర్తయ్యాయని చూపించి బిల్లులు డ్రా చేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. జలకళ పథకం అమలు బాధ్యతను నిర్వహించిన డ్వామా ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్లలో కొందరు అప్పటి ప్రజాప్రతినిధులు, కాంట్రాక్టర్లతో కుమ్మక్కై నిధుల దుర్వినియోగానికి పాల్పడినట్లు విచారణలో తేలినట్లు సమాచారం. మిగిలిన బోర్లన్నింటిపై సమగ్ర విచారణ జరిపితే అక్రమాల పరిమాణం మరింత పెరిగే అవకాశముందని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.
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