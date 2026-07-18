జగనన్న లేఔట్ల పనుల్లో అక్రమాలు - ప్రత్యేక బృందాల తనిఖీల్లో వెలుగులోకి అవకతవకలు
'జగనన్న' లేఅవుట్ పనుల్లో అక్రమాలు - రూ.123 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులలో సగం అక్రమాలతో కూడుకున్నవే- ప్రభుత్వ భూమిలోని మట్టి, కంకరకూ బిల్లుల సమర్పణ- ప్రత్యేక బృందాల తనిఖీల్లో వెలుగుచూసిన అక్రమాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 1:34 PM IST
Jagan Layout Irregularities : YSRCP ప్రభుత్వ హయాంలో 'జగనన్న లేఅవుట్ల'లో చేపట్టిన భూమి చదును చేసే పనులలో భారీ అక్రమాలు వెలుగు చూశాయి. అనేక ప్రాంతాల్లో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా, అస్తవ్యస్తంగా పనులు జరగడం, ఆ తర్వాత కొంతమంది అధికారులు, సిబ్బంది కుమ్మక్కై బిల్లులు అప్లోడ్ చేయడం గమనార్హం. రూ.123 కోట్ల విలువైన పనుల నమూనాను పరిశీలించిన 'క్వాలిటీ కంట్రోల్' (నాణ్యత నియంత్రణ) విభాగం రూ.61.49 కోట్ల (50%) మేర అక్రమాలను గుర్తించడం, మొత్తం ప్రాజెక్టులో వందల కోట్ల రూపాయలు దుర్వినియోగం జరిగి ఉండవచ్చనే అనుమానాలకు తావిస్తోంది. YSRCP పాలనలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 11,800 జగనన్న లేఅవుట్లలో సుమారు రూ.2,000 కోట్ల వ్యయంతో భూమి చదును చేసే పనులు చేపట్టారు.
అప్పట్లో 'జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం' (NREGS) కింద మెటీరియల్ నిధులను ఉపయోగించి సుమారు రూ.1,500 కోట్లు చెల్లించారు. భారీ అక్రమాలపై ఫిర్యాదులు రావడంతో, చెల్లింపులు పెండింగ్లో ఉన్న మిగిలిన 25% పనులపై విచారణ జరపాలని కూటమి ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. జిల్లా కలెక్టర్లు నియమించిన ప్రత్యేక ఇంజనీరింగ్ బృందాలు- గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ పరిధిలోని క్వాలిటీ కంట్రోల్ విభాగాలు వేర్వేరుగా తనిఖీలు నిర్వహించాయి. రూ.236.32 కోట్ల విలువైన 9,382 పనులకు గాను ఇప్పటివరకు 5,242 పనుల తనిఖీలు పూర్తయ్యాయి. ఇందులో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా పనులు జరిగిన అనేక సందర్భాలను అధికారులు గుర్తించారు. అయితే, కొన్ని జిల్లాల్లో ఇంజనీరింగ్ బృందాలు నామమాత్రపు తనిఖీలు మాత్రమే నిర్వహించి, పనుల్లో ఎటువంటి లోపాలు లేవని నివేదికలు సమర్పించాయి. అదే పనులను క్వాలిటీ కంట్రోల్ విభాగం బృందాలు తిరిగి తనిఖీ చేసి లోపాలను గుర్తించడం గమనార్హం.
ఇంజనీరింగ్ బృందాలకు ఏమైంది?: ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే వివిధ శాఖల ఇంజనీర్లతో కూడిన జిల్లా కలెక్టర్ల బృందాలు అనేక జిల్లాల్లో లేఅవుట్ చదును పనులలో ఎటువంటి అక్రమాలు లేవని తేల్చాయి. పనులు పారదర్శకంగా, నిబంధనల ప్రకారమే జరిగాయని నివేదికలు ఇచ్చాయి. కానీ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ పరిధిలోని క్వాలిటీ కంట్రోల్ విభాగాలు అదే ప్రాంతాలను తనిఖీ చేసినప్పుడు అనేక ఉల్లంఘనలు వెలుగుచూశాయి. ఉదాహరణకు చొల్లంగి (కాకినాడ జిల్లా, తాళ్ళరేవు మండలం)లోని లేఅవుట్లను ఇంజనీర్లు తనిఖీ చేసి "జీరో రికవరీ" (ఆర్థికపరమైన లోపాలు ఏమీ లేవని) నివేదించారు. దీనికి భిన్నంగా క్వాలిటీ కంట్రోల్ విభాగం అదే పనులను పరిశీలించి లోపాలను గుర్తించడమే కాకుండా రూ.14 కోట్ల రికవరీని సిఫార్సు చేసింది. అదే మండలంలోని పటవాలలో పనుల కోసం రూ.6 కోట్లు వసూలు చేయాలని కూడా వారు సిఫార్సు చేశారు. ఇంజనీరింగ్ బృందాలు నిర్వహించే తనిఖీల నాణ్యతకు ఈ సంఘటనలు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి.
అక్రమాల పథకం: 'జగనన్న' లేఅవుట్ల కోసం కొండ ప్రాంతాలను ఎంపిక చేసి చదును చేశారు. చదును చేసే పని కోసం కంకరను బయటి నుంచి సేకరించినట్లుగా రికార్డులను తారుమారు చేసి, తదనంతరం బిల్లులను సమర్పించారు. ఉదాహరణకు రామిరెడ్డిపల్లె (ఎన్టీఆర్ జిల్లా)లో ఒక లేఅవుట్ను అభివృద్ధి చేయడానికి ఒక చిన్న కొండను తవ్వారు, కానీ భూమిని చదును చేయడానికి సుదూరంలోని ఒక ప్రైవేట్ స్థలం నుంచి మట్టిని రవాణా చేసినట్లు రికార్డులలో తప్పుగా పేర్కొన్నారు. నిబంధనల ప్రకారం మట్టి తవ్వకాలకు తహశీల్దార్ నుంచి, కంకర తవ్వకాలకు గనుల శాఖ సహాయ సంచాలకుని నుంచి ధృవీకరణ పత్రాలు ఉండాలి. అయినప్పటికీ, అటువంటి ధృవీకరణ పత్రం ఏదీ లేనప్పటికీ, సుదూర ప్రాంతాల నుంచి సేకరించిన కంకర కోసం క్యూబిక్ మీటరుకు రూ.127–134 ఖర్చు అయినట్లుగా తారుమారు చేసిన రికార్డుల ఆధారంగా బిల్లులను అప్లోడ్ చేశారు. నాలుగు జిల్లాల్లో ఇలాంటి మోసపూరిత కార్యకలాపాలు జరిగాయి.
లేఅవుట్ అభివృద్ధి సమయంలో వాస్తవంగా వేసిన దానికంటే ఎక్కువ లోతులో మట్టిని వాడినట్లు తప్పుగా రికార్డులు సృష్టించి నిధులను పక్కదారి పట్టించేందుకు ప్రయత్నాలు జరిగాయి. కాకినాడ జిల్లా, తల్లరేవు మండలం, పటవాలలో ఇలాంటి ఉదంతాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. రికార్డులలో 12 అడుగుల లోతులో అభివృద్ధి చేసినట్లు తెలిపినా, కేవలం ఆరు అడుగుల మట్టి మాత్రమే వేశారు. అదే మండలంలో 36 ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉన్న మరో ఆరు లేఅవుట్లలో కూడా ఇలాంటి అవకతవకలు జరిగాయి. రికార్డులలో కింద మట్టి, దానిపై చదును చేసిన కంకర అని రెండు పొరల ప్రక్రియను చూపించారు. కానీ వాస్తవానికి, ఉపరితలంపై కంకర ఉన్నప్పటికీ, దాని కింద ఉన్న మట్టి పొర లేదు. కాకినాడ, నెల్లూరు జిల్లాల్లో ఇలాంటి పెద్ద ఎత్తున అవకతవకలు జరిగాయి.
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