'లక్షకు నెలకు పది వేలు' అంటూ గాలం - కోట్లు వసూలు చేసి బోర్డు తిప్పేసిన కన్సల్టెన్సీ!
లక్షకు నెలకు పది వేల చొప్పున 20 నెలలు ఇస్తామని వల - నవ్యశ్రీ వారాహి బిజినెస్ కన్సల్టెన్సీ నిర్వాహకుడు మోసం - అప్పులు తెచ్చి, ఆస్తులు తాకట్టు పెట్టి నిలువునా మోసపోయిన జనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 5:14 PM IST
Updated : March 17, 2026 at 5:32 PM IST
Massive Investment Scam in Guntur : "లక్ష రూపాయలు కడితే చాలు. నెలకు పది వేల చొప్పున ఇస్తాం. కేవలం 20 నెలల్లో మీ డబ్బు రెట్టింపు అవుతుంది" అంటూ ఆకర్షణీయమైన మాటలు చెప్పి వందల మందికి ఓ ప్రైవేట్ సంస్థ కుచ్చుటోపీ పెట్టింది. గుంటూరులో జరిగిన ఈ ఘరానా మోసం మంగళవారం వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రజల నుంచి కోట్లాది రూపాయలు వసూలు చేసిన నిర్వాహకులు రాత్రికి రాత్రే బోర్డు తిప్పేశారు. దీంతో నడిరోడ్డున పడ్డామని బాధితులు కన్నీరుమున్నీరు అవుతున్నారు. తమకు న్యాయం చేయాలంటూ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఈ భారీ మోసానికి సంబంధించి బాధితులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
కన్సల్టెన్సీ పేరుతో వల : గుంటూరులోని అరండల్పేట్ 16వ లైన్లో ఈ మోసం జరిగింది. అక్కడ 'నవ్య శ్రీ వారాహి బిజినెస్ కన్సల్టెన్సీ' పేరుతో ఒక ఆఫీసు వెలిసింది. అన్నం వెంకట పూర్ణచంద్రరావు అనే వ్యక్తి మరికొందరితో కలిసి దీనిని ప్రారంభించాడు. సంస్థ తరఫున ఒక స్కీమ్ ప్రకటించాడు. లక్ష రూపాయలు ఇస్తే, వాటితో షేర్ మార్కెట్లో ట్రేడింగ్ చేస్తామని నమ్మించాడు. ఆ లాభాల్లో నెలకు రూ. 10 వేలు చొప్పున 20 నెలల పాటు చెల్లిస్తామని ఆశ చూపాడు.
నమ్మించి ముంచేశారు : వ్యాపారంలో ఏమైనా నష్టాలు వస్తే ఆ భారం కూడా తానే భరిస్తానని పూర్ణచంద్రరావు చెప్పేవాడు. నమ్మకం కలగడానికి చెక్కులు, బాండ్లు కూడా రాసిచ్చాడు. ఆఫీసు పెట్టినప్పటి నుంచి దాదాపు 23 నెలల పాటు కొంతమందికి క్రమం తప్పకుండా డబ్బులు చెల్లించాడు. దీంతో జనాలకు సంస్థపై నమ్మకం పెరిగింది. చాలామంది తమ ఆస్తులు తాకట్టు పెట్టారు. మరికొందరు అప్పులు తీసుకొచ్చి మరీ ఇక్కడ కట్టారు. లాభాలు వస్తున్నాయని తమ బంధువుల చేత కూడా భారీగా డిపాజిట్లు చేయించారు. ఇలా వందల మంది నుంచి కోట్లు వసూలు చేశారు.
"ఈ కంపెనీలో రూ.లక్ష కడితే నెలకు 10 వేలు చొప్పున 20 నెలలకు రూ.2 లక్షలు ఇస్తామన్నారు. ట్రేడింగ్ లాభాల్లో పావలా వంతు మాకు ఇచ్చి, ముప్పావల వాళ్లు తీసుకుంటామన్నారు. నష్టాలు మొత్తం తానే భరిస్తానని పూర్ణచంద్రరావు చెప్పాడు. 20 మందిని ఒక గ్రూపుగా చేసి రూ.20 లక్షలు కలెక్ట్ చేస్తారు. ఆ డబ్బుతో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ట్రేడింగ్ చేస్తారు. మాకు నమ్మకం కోసం చెక్కు, బాండ్ ఇచ్చారు. ఆఫీసు 23 నెలల నుంచి నడుస్తోంది. జనవరి 22న మాకు పేమెంట్స్ రావాలి, కానీ రాలేదు. ఏప్రిల్ 15 కల్లా మొత్తం క్లియర్ చేసి యథావిధిగా నడుపుతానన్నాడు. కానీ మార్చి 13వ తేదీన ఎవరికీ కనిపించకుండా వెళ్లిపోయాడు. పోలీసులే మాకు న్యాయం చేయాలి." - బాధితుడు
మాయమాటలు, ఆపై పరారీ : కొన్నాళ్లకు అసలు రంగు బయటపడింది. జనవరి నుంచి చెల్లింపులు ఆగిపోయాయి. నిలదీసిన వారికి బ్యాంకు సమస్యలు ఉన్నాయని మాయమాటలు చెప్పారు. వ్యాపారంలో నష్టాలు వచ్చాయని మరికొందరితో అన్నారు. ఏప్రిల్ కల్లా మొత్తం డబ్బులు చెల్లిస్తానని నమ్మించారు. తీరా మార్చి 13వ తేదీన ఎవరికీ చెప్పకుండా నిర్వాహకులు ఆఫీసుకు తాళం వేసి పరారయ్యారు. మోసపోయామని గ్రహించిన బాధితులు వెంటనే అరండల్పేట పోలీసులను ఆశ్రయించారు. సంస్థ నిర్వాహకులపై ఫిర్యాదు చేశారు.
"నేను ఈ సంస్థలో రూ.80 లక్షలు కట్టాను. ఇప్పటివరకు సుమారు రూ.20 లక్షలు వెనక్కి వచ్చి ఉంటాయి. జనవరి, ఫిబ్రవరి నెలల్లో డబ్బులు కట్టిన వారికి కనీసం చెక్కులు కూడా ఇవ్వలేదు. మార్చి 15 నుంచి చిన్న పేమెంట్లు ఇస్తాం, ఏప్రిల్ 15 నుంచి పెద్ద పేమెంట్లు ఇస్తామని మమ్మల్ని నమ్మించారు. ఎక్కడా ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా జాగ్రత్త పడ్డాడు. పేమెంట్స్ ఆపిన తర్వాత కూడా సుమారు 2 కోట్ల రూపాయల వరకు వసూలు చేసి ఉంటాడు." - బాధితుడు
