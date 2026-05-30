ముష్కిన్ చెరువు మధ్యలో రోడ్డేశారు - రంగంలోకి దిగిన హైడ్రా, రూ.5,500 కోట్ల విలువైన భూములను ఫెన్సింగ్

చెరువు అభివృద్ధి పేరుతో కబ్జాలకు చెక్​ పెడుతున్న హైడ్రా - నార్సింగి పరిధిలోని 34.21 ఎకరాల్లో ఆక్రమణలు తొలగించి ముష్కిన్ చెరువు చుట్టూ ఫెన్సింగ్‌ - అభివృద్ధి మాటున కబ్జాలకు పాల్పడుతున్న నిర్మాణ సంస్థలు

HYDRA Demolitions At Puppalaguda Narsingi
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 30, 2026 at 5:17 PM IST

HYDRA Demolitions At Puppalaguda Narsingi : హైదరాబాద్‌ నార్సింగి సమీపంలోని ముష్కిన్ చెరువులో రియల్టర్ల ఆక్రమణలో ఉన్న షెడ్లను హైడ్రా తొలగించింది. చెరువు ఎఫ్​టీఎల్​ పరిధిలో ఉన్న తాత్కాలిక షెడ్లను ఖాళీ చేయాల్సిందిగా నెలరోజుల కిందటే ఆదేశించిన హైడ్రా చెరువు చుట్టూ ఫెన్సింగ్‌ వేస్తోంది. చెరువులోకి వరద నీరు రాకుండా కాలువను మూసేసి నిర్మాణ సంస్థలు ప్రహరీ నిర్మాణం చేశాయి. ముష్కిన్ చెరువు ఎఫ్​టీఎల్​ పరిధి 52.20 ఎకరాలు కాగా కొందరు వ్యాపారులు చెత్తను వేరు చేసే యూనిట్లకు అద్దెకిచ్చి మురికికూపంగా మార్చారు. బఫర్ జోన్​తో కలిపి మొత్తం ముష్కిన్ చెరువు 62 ఎకరాలని హైడ్రా తేల్చగా వీటిలో తమ భూమి 18 ఎకరాలు ఉందని పయనీర్ సంస్థ అంటోంది. మరో 12 ఎకరాలు తమదని రైతులు అంటుండగా మరో 4.20 ఎకరాల్ని ఇతరుల క్లైమ్‌ చేసుకుంటున్నారు.

34.21 ఎకరాలు కొట్టేసే యత్నం : రంగారెడ్డి జిల్లా గండిపేట మండలం పుప్పలగూడ - నార్సింగి గ్రామాల పరిధిలో హైడ్రా భారీ ఆపరేషన్ చేపట్టింది. చెరువు అభివృద్ధి పేరుతో చేస్తున్న కబ్జాలకు చెక్‌ పెట్టింది. చెరువులోని రూ.5,500 కోట్లు విలువైన కబ్జాలను తొలగించి భూమిచుట్టూ ఫెన్సింగ్‌ వేస్తోంది. హెచ్​ఎండీఏ లెక్కల ప్రకారం చెరువు 52.20 ఎకరాల పరిధిలో ఉండగా మధ్యలోంచి కట్ట నిర్మించి 34.21 ఎకరాలు కొట్టేసే ప్రయత్నం జరిగిందని హైడ్రా పేర్కొంది. సీఎస్​ఆర్ నిధులతో చెరువు అభివృద్ధి పనులు చేపట్టిన నిర్మాణ సంస్థ అభివృద్ధి మాటున కబ్జాలకు ప్రయత్నం చేసింది.

గ్రామ రికార్డ్స్‌ ప్రకారం చెరువు పరిధి 59.11 ఎకరాలు కాగా ఇందులో ప్రభుత్వ శిఖం 20.23 ఎకరాలు మిగతా అంతా పట్టా ల్యాండ్‌. అక్కడ ఎలాంటి నిర్మాణ పనులు చేపట్టరాదనే నిబంధనల్ని ఉల్లంఘించిన రియల్టర్లు పేదల పేరిట గుడిసెలు వేసి కొట్టేయాలని ప్రయత్నించారు. రెండు నెలల నుంచి ఖాళీ చేయమని చెప్పి తగిన సమయం ఇచ్చిన హైడ్రా పేదలు గుడిసెలు ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోవటంతో చెరువు ఎఫ్​టీఎల్​ హద్దులు నిర్ధారించి హైడ్రా ఫెన్సింగ్ వేస్తోంది. చెరువు మధ్యలో వేసిన కట్ట తొలగించింది.

హైడ్రా ముందస్తు చర్యలు : మరోవైపు రానున్న వర్షాకాలంలో నగర ప్రజలు ఇబ్బందిపడకుండా హైడ్రా ముందస్తు చర్యలు చేపడుతోంది. వరద నీరు సాఫీగా సాగేలా పోలీసు, జీహెచ్ఎంసీ, నీటిపారుదల, ఐఎండీ, యూబీడీ, జలమండలి అధికారులతో హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ సమీక్ష నిర్వహించారు. వ‌ర‌ద కాలువ‌ల్లో పూడిక తీత పనులు ముమ్మరంగా జరగాలని అన్నారు. ఇందుకు హైడ్రా పూర్తి సహకారాన్ని అందిస్తుందని తెలిపారు. జీహెచ్ ఎంసీ ప‌రిధిలో మొత్తం 523 వాట‌ర్ లాగింగ్ పాయింట్లు ఉండగా అందులో 105 వ‌ర‌కూ మేజ‌ర్‌, 157 మీడియం, 261 మైన‌ర్​గా గుర్తించినట్లు వివరించారు. అక్క‌డ నీరు నిల‌వ‌కుండా జాగ్ర‌త్త‌లు తీసుకోవాల్సిన అవ‌స‌రాన్ని రంగనాథ్ గుర్తుచేశారు.

అన్ని శాఖ‌ల‌తో హైడ్రా స‌మ‌న్వ‌యం : ర‌హ‌దారుల‌పై నీరు నిలిస్తే ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు త‌లెత్తుతాయ‌ని, గంట‌ల త‌ర‌బ‌డి ఇబ్బందులు ఏర్ప‌డ‌తాయ‌న్నారు. వ‌ర్షాకాలం ఆరంభం నాటికే స‌మ‌స్య‌లు ప‌రిష్కారం జ‌ర‌గాల‌ని ఇందుకు ఆయా శాఖ‌లు ఏ విధంగా ప్ర‌య‌త్నిస్తున్నాయ‌ని అడిగి తెలుసుకున్నారు. అన్ని శాఖ‌ల‌తో హైడ్రా స‌మ‌న్వ‌యంగా ప‌ని చేసి స‌మ‌స్య‌ల ప‌రిష్కారానికి చ‌ర్య‌లు తీసుకుంటుంద‌ని తెలిపారు. చెట్లు విరిగిప‌డి ర‌హ‌దారుల‌పై ఇబ్బందులు త‌లెత్త‌కుండా జీహెచ్ ఎంసీ యూబీడీ విభాగం ముందుగానే వాటిని గుర్తించి ప‌రిష్క‌రించాల‌ని కోరారు.

ట్రాఫిక్ స‌మ‌స్య‌లు తలెత్తకుండా : న‌గ‌రంలో ఉన్న జ‌లాశ‌యాల్లో నీటి నిలువ‌ల‌ను త‌గ్గించి ఉంచేలా ఇరిగేష‌న్ విభాగం చ‌ర్య‌లు తీసుకోవాల‌న్నారు. అప్పుడే వ‌ర‌ద నీరు సాఫీగా చెరువుల్లోకి చేరుతుంద‌న్నారు. వరద నివారణ చర్యలు, అత్యవసర వ్యవస్థలపై విస్తృతంగా చర్చించారు. వ‌ర్షాకాలం త‌లెత్తే ట్రాఫిక్ స‌మ‌స్య‌ల‌ను జాయింట్ సీపీ ట్రాఫిక్ జోయెల్ డేవిస్‌తో పాటు ఆ విభాగం డీసీపీలు, ఏసీపీలు వివ‌రించారు. పోలీసు స్టేష‌న్‌కు అనుసంధానంగా మాన్సూన్ ఎమ‌ర్జ‌న్సీ టీమ్‌లు అందుబాటులో ఉంచాల‌ని కోరారు. గ‌తేడాది న‌గ‌రంలో త‌లెత్తే స‌మ‌స్య‌ల‌పై హైడ్రా అడిష‌న‌ల్ డైరెక్ట‌ర్ వ‌ర్ల పాప‌య్య ప‌వ‌ర్ పాయింట్ ప్ర‌జెంటేష‌న్ ద్వారా వివ‌రించారు. నాలాల విస్త‌ర‌ణ‌, పూడిక తీత ప‌నులు జ‌రిగిన తీరును తెలిపారు.

