12 నిమిషాల్లో మొత్తం ఖాళీ - కాశీబుగ్గ బంగారం చోరీ కేసులో విస్తుపోయే విషయాలు
దోపిడి ఘటనలో మొత్తం ఎనిమిది మంది నిందితులు - చోరీ ప్రాంతంలో కారు, నాలుగు ద్విచక్ర వాహనాలు - అంతర్రాష్ట్ర దొంగల ముఠాగా అనుమానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 6:36 PM IST
Massive Gold Theft In Srikakulam District : శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలో భారీగా బంగారం చోరీ ఘటన కలకలం రేపడంతో పాటు అంతర్రాష్ట్ర ముఠా కార్యకలాపాలు, భద్రతా వైఫల్యాలను మరోసారి బయటపెట్టింది. పలాస-కాశీబుగ్గ పట్టణాలకు దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాలతో సంబంధాలు ఉన్నాయి. వాణిజ్య, వ్యాపార పరమైన పనులకు అనేక మంది ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కాశీబుగ్గ ప్రాంతానికి వస్తూ ఉంటారు. ఇదే దొంగలకు అదనుగా మారింది. వీరంతా కొన్ని రోజుల తరబడి ఇక్కడే మకాం వేసి ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో దోపిడీ నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు.
ఘటనలో మొత్తం ఎనిమిది మంది నిందితులు :
- పలాస-కాశీబుగ్గ పట్టణంలో మారణాయుధాల వినియోగం, తుపాకుల సంస్కృతి, సుపారీ హత్యలు సర్వసాధారణమైపోయాయి. నేరాలు, దోపిడీల తర్వాత వారికి దొరికిన వాటిని నిందితులు వాటాలు పంచుకుని ఇక్కడి నుంచి రోడ్డు లేదా రైలు మార్గంలో స్వస్థలాలైన పశ్చిమ బెంగాల్, బిహార్, ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్, ఝార్ఖండ్లకు తిరిగి వెళ్లిపోతారు. అంతవరకు మాత్రం ప్రైవేటు లాడ్జిల్లో నిందితులు తలదాచుకుంటారు.
- మంగళవారం(7-04-26) జరిగిన దోపిడీ ఘటనలో మొత్తం ఎనిమిది మంది పాల్గొనగా వారిని అక్కడి నుంచి బయటకు పంపించేందుకు మరో నలుగురు వారికి భాగస్వాములైనట్లు విచారణలో తెలిసింది. మంకినమ్మ గుడి సెంటర్ సమీపంలో ఉదయం 11 గంటలకు గుర్తుతెలియని ఒక కారు, నాలుగు ద్విచక్ర వాహనాలు వచ్చి ఆగినట్లు సమాచారం. చోరుల వయసు దాదాపు 25 నుంచి 40 ఏళ్ల మధ్య ఉంటుందని తెలిసింది.
- ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న సీసీ ఫుటేజీ పరిశీలిస్తే ముఖానికి మాస్కులు, చేతిలో శిరస్త్రాణం ఉన్న ఆరుగురు దుండగులు శ్రీవెంకటేశ్వర జ్యువెలర్స్ దుకాణం పరిసరాల్లో మధ్యాహ్నం 12:36 గంటలకు తిరుగుతూ కనిపించారు. ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా ద్విచక్ర వాహనాల్లో అదే రోడ్డులో తిరిగారు.
వేర్వేరు మార్గాల్లో పరారీ : దుండగులు 12.37 నిమిషాలకు నగలు దుకాణంలోకి ప్రవేశించారు. దొరికిన బంగారమంతా కొల్లగొట్టి అక్కడి నుంచి 12.49 నిమిషాలకు తిరిగి వెళ్లి పోయారు. 12 నిమిషాల వ్యవధిలో అక్కడ ఉన్న మొత్తాన్ని ఊడ్చేశారు. అనంతరం నలుగురు మంకెనమ్మ గుడి వైపు వెళ్లగా మరో ముగ్గురు మాత్రం అక్కడే నిలిపి ఉంచిన ద్విచక్ర వాహనాలపై వేర్వేరుగా పరారయ్యారు. వాహనాలకు మాత్రం నంబరు ప్లేట్లు లేకుండా జాగ్రత్త పడ్డారు. నేరం చేసిన వారిలో నలుగురు మాత్రమే పాత జాతీయ రహదారిపైకి చేరారు. మిగిలిన వారు కోసంగిపురం, పట్టణంలోని సంత మార్గాల్లో వేరేచోటికి పారిపోయి ఉంటారని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
చోరీలో పాల్గొన్న వారిలో ఒకరు స్పష్టంగా తెలుగులో మాట్లాడలేదు అని బాధితులు వెల్లడించారు. మిగిలిన వారంతా బెంగాలీ, ఒడిశా, హిందీ తరహా భాషలో మాట్లాడారని, వారి మాటలు అర్థం కావడం లేదని బాధితులు పోలీసులకు వివరించారు. నేరానికి ముందే ఆ ప్రాంతమంతా రెక్కీ నిర్వహించి ఉంటారని నిర్ధారించిన పోలీసులు మూడు రోజుల ముందునుంచి వారి రాకపోకలు ఏమైనా ఉన్నాయా అన్న కోణంలో దర్యాప్తు సాగిస్తున్నారు.
"నేరస్థులకు సంబంధించిన కదలికల ఆధారంగా వారు అంతర్రాష్ట్ర దొంగల ముఠాగా అంచనా వేస్తున్నాం. సాంకేతికంగా ఈ ఘటనకు సంబంధించి అన్ని ఆధారాలు సేకరిస్తున్నాం. నేరస్థులను తప్పక పట్టుకుంటాం." - జి.శ్రీనివాసరావు, అదనపు ఎస్పీ(క్రైం)
దొంగల కోసం సినీఫక్కీలో గ్రామస్థుల వేట- పోలీసుల రంగ ప్రవేశంతో కథ మలుపు! - villagers caught thieves
దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న వ్యక్తులు అరెస్ట్ - 47 లక్షలు విలువ చేసే ఆభరణాలు స్వాధీనం